احمد راستینه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ما ملتی به هم پیوسته هستیم، گفت: ما مردم ایران از اقوام مختلف اعم از ترک، کرد، لر، بلوچ، فارس و عرب در کنار یکدیگر و شانه به شانه راهی طولانی را پشت سر گذاشتیم تا جمهوری اسلامی ایران امروز به مرزهای عزت و اقتدار جهانی برسد.

وی بیان کرد: راز و رمز پیشرفت کشور تداوم همین به هم پیوستگی، وحدت و همدلی است. هیچ تفاوتی میان اقوام مختلف وجود ندارد و همه ما در کنار هم باید متحد باشیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حادثه‌ای که برای «مهسا امینی» رخ داد، افکار عمومی را جریحه دار و خانواده وی را داغدار کرد که بنده به خانواده وی تسلیت عرض می‌کنم، اما نباید این حادثه بستری برای فرصت‌جویی، منفعت‌طلبی و موج سواری یک جریان سیاسی مشخص برای ضربه زدن به منافع ملی باشد.

راستینه ادامه داد: امروز مردم ما اشک تمساح رسانه‌های رژیم صهیونیستی کودک کش و شبکه‌های انگلیسی بی بی سی، اینترنشنال و شبکه‌های سعودی را نمی‌پذیرند و قبول ندارند. مردم ما همان کسانی هستند که اخیراً شکوه اربعین را به تصویر کشیدند و در روز عید غدیر هم در تجمعات و اجتماعات خود، شکوه بزرگ عید غدیر را نشان دادند.

وی گفت: مردم ما امروز دست جریان منافق در ایجاد هرج و مرج و آشوب در کشور را به وضوح می‌بینند و طبیعتاً آنچه امروز مشخص است، این است که جریانی به اسم زن به دنبال آشوب طلبی است و روزی اسم رمز آنان «ندا آقاسلطان» در فتنه ۸۸ بود و امروز اسم رمز آشوب طلبی آن‌ها «مهسا امینی» است.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جریان سیاسی مشخصی در فتنه‌های مختلف تلاش کرده است تا با استفاده از بسترسازی رسانه‌ای، فضای مجازی و با عاریت گرفتن از شبکه‌های بیگانه بر افکار عمومی موج سواری کند و خودش را دایه دلسوزتر از مادر بداند و مردم ما این جریان و فتنه‌گران را می‌شناسند.

راستینه تاکید کرد: ما انتظار داریم در یک بستر قانونی موضوع مهسا امینی رسیدگی شود و هیچ مسیری به جز قانون مورد پذیرش نیست و احیاناً اگر افرادی با بی قانونی به دنبال موج سواری بر افکار عمومی و نشان دادن خودشان هستند، بدانند دوران موج سواری بر افکار عمومی بر بستر فضای مجازی با توجه به بصیرت ملت ایران تمام شده است. فتنه گران بدانند اگر ما در فتنه ۸۸ صبر انقلابی را پیشه خود کردیم، اما امروز نظام جمهوری اسلامی اقدام انقلابی را در دستور کار خودش قرار خواهد داد.