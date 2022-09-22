دریافت 14 MB کد مطلب 5595349 https://mehrnews.com/xYzrP ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۱۶ کد مطلب 5595349 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۱۶ رونمایی از سامانه موشکی خیبرشکن و رضوان در رژه نیروهای مسلح فیلمی از لحظه رونمایی از سامانه موشکی خیبرشکن و رضوان برای اولین بار در مراسم رژه نیروهای مسلح را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط موشک دوربرد و نقطهزن «خیبر شکن» و «رضوان» به نمایش درآمد از شناورهای بدون سرنشین سپاه چه میدانید؟ رژه تجهیزات و سامانههای ارتش/ نمایش موشک «فکور» تصاویری از پهپاد آرش، دوربرد ترین پهپاد انتحاری دنیا توانمندی های نیروی پدافند هوایی ارتش به نمایش در آمد رژه تجهیزات هوا فضای سپاه/ نمایش انواع موشک بالستیک رژه شناور گشتی رزمی شهید سلیمانی در آبهای خلیج فارس برچسبها صنعت موشک سازی صنعت موشکی رژه نیروهای مسلح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رژه نيروهاي مسلح
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