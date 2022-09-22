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کد مطلب 5595349
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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۱۶

رونمایی از سامانه موشکی خیبرشکن و رضوان در رژه نیروهای مسلح

رونمایی از سامانه موشکی خیبرشکن و رضوان در رژه نیروهای مسلح

فیلمی از لحظه رونمایی از سامانه موشکی خیبرشکن و رضوان برای اولین بار در مراسم رژه نیروهای مسلح را مشاهده می‌کنید.

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