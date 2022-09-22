رژه شناور گشتی رزمی شهید سلیمانی در آبهای خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نخستین روز از هفته دفاع مقدس و مراسم رژ بزرگ دریایی در بندرعباس، شناور «شهید سلیمانی» جدیدترین عضو نیروی دریایی سپاه پاسداران در این رژه دریایی شرکت کرد.

شناور «شهید سلیمانی» عضو جدید نیروی دریایی سپاه پاسداران محسوب می‌شود که مجهز به نخستین سامانه پرتاب ترکیبی موشک‌های برد کوتاه و متوسط سطح به سطح است.

شناور گشتی رزمی شهید سلیمانی دارای بدنه شناساگریز با سطح مقطع راداری بسیار پایین است که با توجه به نوع طراحی، قابلیت دریانوردی و اجرای انواع عملیات در آب‌های دور را فراهم می‌کند.



این شناور به نسبت شناورهای هم اندازه خود از قابلیت مانور بسیار بالاتر و شعاع چرخش بسیار کمتری برخوردار است که در اجرای تاکتیک‌های متنوع آفندی و پدافندی بسیار حائز اهمیت و مهم به شمار می‌رود.

توانایی حمل بالگرد

قابلیت حمل و نشست و برخاست بالگرد دریای در شب و روز، حمل و به آب اندازی و از آبگیری انواع شناورهای تندرو تهاجمی و پهپاد عمود پرواز حین دریانوردی، بهره مندی از سامانه‌های بومی خود حفاظتی و تجهیزات ارتباطی و مخابراتی پیشرفته و مدرن از دیگر ویژگی‌های شناور گشتی رزمی شهید سلیمانی است که به دست توانمند جوانان نخبه انقلابی کشورمان طراحی و ساخته شده است.

شناور گشتی رزمی شهید سلیمانی در حوزه اشراف اطلاعاتی و شناسایی و پایش اهداف و ترددهای سطحی زیرسطحی و هوایی مجهز به پیشرفته‌ترین سامانه‌های کشف و آشکار سازی شنود راداری و مخابراتی و جنگ الکترونیک است.

این شناور با توجه به نوع طراحی، قابلیت دریانوردی و اجرای انواع عملیات در آب‌های دور و در شرایط نامساعد دریایی و اقیانوس‌ها را دارد.