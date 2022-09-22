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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۰۷

جوزف بورل اعلام کرد؛

موافقت اتحادیه اروپا با تشدید فوری تحریم ها علیه روسیه

موافقت اتحادیه اروپا با تشدید فوری تحریم ها علیه روسیه

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: دور جدید تحریم ها، سران سیاسی و همه مقامات روسیه را که در همه پرسی غیرقانونی در اراضی اشغالی اوکراین دخیل باشند، هدف قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه در حال تدارک تحریم‌های جدید علیه روسیه است که سران این کشور و همه کسانی را که در سازماندهی همه پرسی غیرقانونی در مناطق دونباس، خرسون و زاپروژیا دخیل هستند، هدف قرار می‌دهد.

بر اساس این گزارش، جوزف بورل در سخنانی مطبوعاتی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به این موضوع گفت: روسیه و رهبری سیاسی آن و همچنین همه کسانی که در سازماندهی همه پرسی در مناطق اشغالی و نقض حقوق بشر در اوکراین دخیل هستند، پاسخگو خواهند بود.

بورل تصریح کرد: اتحادیه اروپا برگزاری همه پرسی غیرقانونی در اراضی اشغالی اوکراین را محکوم و تأکید می‌کند که برگزاری این همه پرسی، نقض آشکار حاکمیت این کشور و منشور سازمان ملل است و نتایج آن را هرگز به رسمیت نخواهد شناخت.

وی خاطرنشان کرد: وزرای اتحادیه اروپا توافق کردند که در اسرع وقت اقدامات و تحریم‌های بیشتری علیه روسیه انجام دهند. ما تحریم‌های بیشتری علیه روسیه وضع خواهیم کرد و به حمایت از تلاش‌های اوکراین برای دفاع از خود با ارسال تجهیزات نظامی، صرف نظر از اینکه چقدر طول بکشد، ادامه خواهیم داد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان با اشاره به اظهارات و اقدامات اخیر ولادیمیر پوتین گفت: روسیه با اعلام فراخوان بسیج نظامی، گزینه بالا رفتن هزینه جنگ را انتخاب کرد.

کد مطلب 5595427

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      0 0
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      اتحادیه بردگان حقیر و ذلیل امریکای خون اشام
    • رضا IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      0 0
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      ای کاش روسیه در برخورد اول اروپا کل صادرات گاز را قطع می کرد و فرصت ذخیره سازی را به آنها نمیداد حتی به مجارستان هم نباید گاز بدهد زیرا ممکن هست مجارستان به آلمان و … انتقال دهد الان هم بایستی گاز ذخیره شده آنها را منفجر کند با عملیات مخفی
    • IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      0 0
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      آخه بورل جانم فكر كردي. دنيا فقط همين چهار تا كشور شماس شما آلت دست آمريكاييد نه اروپاي مقتدر8545

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