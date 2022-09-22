موافقت اتحادیه اروپا با تشدید فوری تحریم ها علیه روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه در حال تدارک تحریم‌های جدید علیه روسیه است که سران این کشور و همه کسانی را که در سازماندهی همه پرسی غیرقانونی در مناطق دونباس، خرسون و زاپروژیا دخیل هستند، هدف قرار می‌دهد.

بر اساس این گزارش، جوزف بورل در سخنانی مطبوعاتی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به این موضوع گفت: روسیه و رهبری سیاسی آن و همچنین همه کسانی که در سازماندهی همه پرسی در مناطق اشغالی و نقض حقوق بشر در اوکراین دخیل هستند، پاسخگو خواهند بود.

بورل تصریح کرد: اتحادیه اروپا برگزاری همه پرسی غیرقانونی در اراضی اشغالی اوکراین را محکوم و تأکید می‌کند که برگزاری این همه پرسی، نقض آشکار حاکمیت این کشور و منشور سازمان ملل است و نتایج آن را هرگز به رسمیت نخواهد شناخت.

وی خاطرنشان کرد: وزرای اتحادیه اروپا توافق کردند که در اسرع وقت اقدامات و تحریم‌های بیشتری علیه روسیه انجام دهند. ما تحریم‌های بیشتری علیه روسیه وضع خواهیم کرد و به حمایت از تلاش‌های اوکراین برای دفاع از خود با ارسال تجهیزات نظامی، صرف نظر از اینکه چقدر طول بکشد، ادامه خواهیم داد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان با اشاره به اظهارات و اقدامات اخیر ولادیمیر پوتین گفت: روسیه با اعلام فراخوان بسیج نظامی، گزینه بالا رفتن هزینه جنگ را انتخاب کرد.