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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶:۳۶

اروپا: کانال‌های ارتباطی با روسیه را قطع نمی‌کنیم

اروپا: کانال‌های ارتباطی با روسیه را قطع نمی‌کنیم

در میانه افزایش تنش‌های کلامی بین مقامات روسیه و کشورهای غربی، مقام اروپایی اعلام کرد اروپا کانال‌های ارتباطی با مسکو را قطع نمی‌کند، اما در شرایط کنونی گفت‌وگو با مقامات روسیه بی‌معنی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «پیتر استانو»، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید اروپا کانال‌های ارتباطی خود با روسیه را قطع نخواهد کرد، اما دیدار و گفت‌وگو با «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه در نیویورک و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، در شرایط کنونی بی‌معنی است.

وی که امروز در جمع خبرنگاران در بروکسل صحبت می‌کرد، گفت: ما هیچ وقت کانال‌های ارتباطی با روسیه را تعطیل نکردیم، و همچنان ادامه می‌دهیم، و ارتباطات با مقامات روسیه از طریق این کانال‌های ویژه انجام می‌شود. ولی در شرایط کنونی گفت‌وگو با رهبران و مقامات روسیه، معنی ندارد، چون نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

«استانو»، درباره «شرایط کنونی» مدعی شد: روسیه در حال تلاش برای افزایش تنش‌ها در اوکراین است و نه حل آنها.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور و دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه در روزهای اخیر تلویحاً آمریکا و کشورهای غربی را به تلاش برای حمله به برخی مناطق روس‌تبار در شرق اوکراین متهم و تهدید کردند مسکو برای دفاع از حاکمیت خود و حمایت از مناطق شرقی اوکراین که تصمیم دارند همه‌پرسی الحاق به روسیه را برگزار کنند، از هر سلاح و ابزاری و حتی سلاح اتمی استفاده خواهد کرد.

مقامات محلی شرق اوکراین از جمله جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک و همچنین زاپروژیا و خرسون اعلام کرده‌اند که همه‌پرسی پیوستن این مناطق به روسیه از ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر (یکم تا پنجم مهر) برگزار می‌شود.

کد مطلب 5595577
محسن وفایی

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