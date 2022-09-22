به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «پیتر استانو»، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید اروپا کانال‌های ارتباطی خود با روسیه را قطع نخواهد کرد، اما دیدار و گفت‌وگو با «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه در نیویورک و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، در شرایط کنونی بی‌معنی است.

وی که امروز در جمع خبرنگاران در بروکسل صحبت می‌کرد، گفت: ما هیچ وقت کانال‌های ارتباطی با روسیه را تعطیل نکردیم، و همچنان ادامه می‌دهیم، و ارتباطات با مقامات روسیه از طریق این کانال‌های ویژه انجام می‌شود. ولی در شرایط کنونی گفت‌وگو با رهبران و مقامات روسیه، معنی ندارد، چون نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

«استانو»، درباره «شرایط کنونی» مدعی شد: روسیه در حال تلاش برای افزایش تنش‌ها در اوکراین است و نه حل آنها.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور و دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه در روزهای اخیر تلویحاً آمریکا و کشورهای غربی را به تلاش برای حمله به برخی مناطق روس‌تبار در شرق اوکراین متهم و تهدید کردند مسکو برای دفاع از حاکمیت خود و حمایت از مناطق شرقی اوکراین که تصمیم دارند همه‌پرسی الحاق به روسیه را برگزار کنند، از هر سلاح و ابزاری و حتی سلاح اتمی استفاده خواهد کرد.

مقامات محلی شرق اوکراین از جمله جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک و همچنین زاپروژیا و خرسون اعلام کرده‌اند که همه‌پرسی پیوستن این مناطق به روسیه از ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر (یکم تا پنجم مهر) برگزار می‌شود.