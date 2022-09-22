آزاد شدن ۱۰ اسیر خارجی جنگ اوکراین با میانجیگری عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پس از موفقیت میانجیگری عربستان سعودی بین روسیه و اوکراین برای تبادل اسرا و ورود آنها به ریاض، وزیر خارجه آمریکا از استقبال کشورش از این روند خبر داد و از ریاض قدردانی کرد.

بر اساس این گزارش، آنتونی بلینکن در واکنش به تبادل اسرای روسیه و اوکراین با میانجیگری عربستان گفت که کشورش از تبادل زندانیان بین اوکراین و روسیه از جمله دو آمریکایی که حین خدمت در ارتش اوکراین به اسارت درآمده‌اند، استقبال می‌کند.

بلینکن افزود: آمریکا از اوکراین به علت گنجاندن تمامی اسیران جنگی بدون در نظر گرفتن ملیت آنها در مذاکرات تبادل اسرا قدردانی می‌کند و ما مشتاقانه منتظر هستیم تا شهروندان آزاده شده آمریکایی را به خانواده‌هایشان برسانیم.

وزیر خارجه آمریکا هشدار به اتباع این کشور درباره سفر به اوکراین را تکرار کرد و گفت: شهروندان آمریکایی به دلیل درگیری‌های مسلحانه در اوکراین نباید به این کشور سفر کنند. وی همچنین از شهروندان آمریکایی در اوکراین خواست در صورت ایمن بودن، فوراً این کشور را ترک کنند.

پیش از این، وزارت خارجه عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: روسیه در چارچوب توافق مبادله اسرای جنگی با میانجیگری عربستان سعودی، ۱۰ اسیر خارجی جنگ اوکراین از جمله ۵ انگلیسی، دو آمریکایی و سه شهروند سوئد، کرواسی و مغرب را آزاد کرد و هواپیمای حامل این اسرا در عربستان فرود آمد.

این وزارتخانه افزود: مقامات سعودی، اسرا را تحویل گرفتند و آنها را از روسیه به عربستان منتقل و برای تسهیل روند بازگشت آنها به کشورهایشان تلاش کردند.

گفتنی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز چهارشنبه از تبادل ۲۰۰ اسیر جنگی بین روسیه و اوکراین در پی مذاکرات دیپلماتیک با همتایان روس و اوکراینی خود خبر داد و گفت: تبادل اسرا بین روسیه و اوکراین که با میانجیگری ترکیه انجام شد، گام مهمی در راستای پایان جنگ است. رئیس جمهور ترکیه همچنین افزود که از همتایان روس و اوکراینی خود به دلیل فراهم کردن امکان مبادله اسرا قدردانی می‌کند.