روسیه ۸۷ کانادایی را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه امروز پنج‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ورود ۸۷ شهروند کانادایی به خاک روسیه را تحریم کرده است.

در این بیانیه آمده است که این تحریم‌ها در پاسخ به تحریم‌های دولت کانادا علیه شهروندان روسیه انجام می‌شود.

به گفته وزارت خارجه روسیه، در میان این افراد تحریم‌شده، فرماندار ایالت‌ها، فرماندهان نظامی و سران و مقامات شرکت‌هایی حضور دارند که فناوری‌ها و تسلیحات با کاربرد دوگانه در اختیار رژیم نئونازی اوکراین قرار می‌دهند.

با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، آمریکا، کانادا و کشورهای غربی برای توقف پیشروی ارتش روسیه، ضمن ارسال گسترده تسلیحات نظامی به اوکراین، تحریم‌های شدیدی علیه مسکو اعمال کردند که اکنون نتیجه عکس داده و این تحریم‌ها موجب افزایش تورم و قیمت‌های انرژی در اروپا شده و بسیاری از دولت‌های اروپایی را به اتخاذ اقدامات و تدابیر احتیاطی سوق داده است.