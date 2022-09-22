تجاوزات رژیم اشغالگر به مسجد الاقصی با زوال آن پایان می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، «محمود الزهار» از اعضای ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز پنجشنبه تأکید کرد که ادامه تجاوزات وحشیانه رژیم اشغالگر به بیت المقدس و اماکن مقدس آن، شعله ور کردن نبرد بزرگی خواهد بود که با زوال این رژیم پایان خواهد یافت و شمشیر قدس تا آن زمان از غلاف کشیده باقی خواهد ماند.

محمود الزهار در نشست خبری درباره تحولات مربوط به مسجد الاقصی ادامه داد: رژیم اشغالگر مسئولیت کامل عواقب تعرض به مسجدالاقصی و سوق دادن کل منطقه به سوی یک جنگ علنی دینی را به عهده دارد. تحولات اخیر بیت المقدس و مسجد الاقصی و شتاب گرفتن تجاوزات و توطئه‌ها برای صهیونیست سازی آن، تعرض آشکار به جایگاه دینی و اسلامی این شهر و مسجد است.

الزهار از همه مردم فلسطین در کرانه باختری، قدس اشغالی و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ خواست برای دفاع از مسجد الاقصی در برابر هتک حرمت و توطئه صهیونیست سازی آن به ویژه در دوران موسوم به اعیاد یهودیان در مسجد الاقصی حضور یابند و از آن پاسداری کنند.

این عضو ارشد جنبش حماس از تشکیلات خودگردان فلسطین و همچنین اردن و سایر کشورهای عربی خواست به وظیفه خود عمل کرده و برای محافظت از و دفاع از قدس و مسجد الاقصی در مقابل جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی وارد عمل شوند.

الزهار از جامعه بین‌المللی و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی نیز خواست تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از تخلفات جدی این رژیم انجام دهند و بدون محدودیت و قید و شرط به تمامی اقدامات تحریک‌آمیز و خصمانه صهیونیست‌ها در محوطه الاقصی پایان دهند.

وی همچنین بر تعهد مطلق حماس و ملت فلسطین به دفاع از حقوق و مقدسات خود با هر وسیله ممکن تأکید کرد و افزود: این تخلفات رژیم اشغالگر بدون پاسخ نخواهد ماند و ما درباره تداوم و تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه بیت المقدس و مسجد الاقصی هشدار می‌دهیم.

محمود الزهار در پایان گفت: مسجد الاقصی نه تنها برای فلسطینیان بلکه برای بیش از یک میلیارد و هفتصد میلیون مسلمان در سراسر جهان از جایگاه دینی ویژه ای برخوردار است و بخش جدایی ناپذیر باورهای دینی و اصول ثابت ملی ما به شمار می‌رود که در بزنگاه‌های سرنوشت ساز امت، نقش تصحیح کننده راه و بازگرداننده آن به مسیر صحیح را ایفا کرده است.