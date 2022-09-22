انتقال سفارت انگلیس به قدس اشغالی، تجاوز استعماری وقیحانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، «طارق سلمی» سخنگوی رسانه‌ای جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز پنجشنبه تأکید کرد که قصد نخست‌وزیر انگلیس برای انتقال سفارت کشورش از تل‌آویو به بیت‌المقدس، تجاوز استعماری وقیحانه علیه ملت فلسطین و امت اسلامی است و فلسطینی‌ها در مقابل آن خواهند ایستاد.

طارق سلمی در ادامه افزود: این موضع «لیز تراس» باید با واکنش گسترده مواجه شود، به ویژه که انگلیس (با امضای اعلامیه بالفور) مسئول مستقیم مصیبت مردم فلسطین است.

وی تأکید کرد: اگر نخست‌وزیر انگلیس تصمیم خود را مبنی بر انتقال سفارت کشورش به «بیت‌المقدس» عملی کند، خشم فلسطینی‌ها و مسلمانان را نسبت به کشورش بر می‌انگیزد که سابقه استعماری آن همچنان در ضمیر خودآگاه جهان عربی و اسلامی ماندگار است.

سخنگوی جهاد اسلامی در پایان تأکید کرد: این موضع نخست وزیر انگلیس با تشدید خطرناک تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مسجد الاقصی همزمان شده است و او با این تصمیم، خود را در کنار و صف دشمن ملت و امت ما قرار می‌دهد.

شبکه تلویزیونی «کان» رژیم صهیونیستی به نقل از «منابعی آگاه» اعلام کرد «لیز تراس»، نخست‌وزیر انگلیس روز چهارشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل به «یائیر لاپید»، نخست‌وزیر این رژیم اطلاع داده که انگلیس سفارت خود را از تل‌آویو به قدس اشغالی منتقل خواهد کرد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز با انتشار پیامی در توئیتر ضمن اعلام این خبر نوشت: تشکر می‌کنم از دوست خوبم، لیز تراس، نخست‌وزیر انگلیس که اعلام کرد در حال بررسی انتقال سفارت انگلیس به اورشلیم (قدس اشغالی) است. این تصمیم ضد فلسطینی انگلیس پس از اقدام مشابه دولت آمریکا در دوران دونالد ترامپ انجام می‌شود.