مسجدالاقصی در خطر؛ در اعیاد یهودی پیش رو چه رخ خواهد داد؟

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: در جریان اعیاد یهودی پیش رو، صهیونیست‌ها در تدارک حملات گسترده علیه مسجدالاقصی قبله اول مسلمانان جهان هستند.

سازمان‌های صهیونیستی اعلام کرده اند که در جریان اعیاد یهودی پیش رو در نظر دارند، یورش‌های گسترده‌ای را علیه مسجدالاقصی به اجرا بگذارند.

نهادهای صهیونیستی از جمله مؤسسه موسوم به «کوه هیکل دست ماست» در راستای افزایش شمار صهیونیست‌ها در یورش علیه مسجدالاقصی، از فراهم سازی وسایل نقلیه از سراسر اراضی اشغالی به مقصد این مکان مقدس اسلامی خبر داده اند.

در اعیاد یهودی چه اتفاقاتی رخ می‌دهد؟

بنابر اعلام منابع فلسطینی، در آستانه اعیاد جدید یهودی که همزمان با سال جدید عبری برگزار می‌شود، سازمان‌های صهیونیستی تدارک یورش‌های گسترده علیه مسجدالاقصی را دیده اند.

براین اساس، این سازمان‌های صهیونیستی در نظر دارند در روزهای ۲۶ و ۲۷ سپتامبر جاری (دو هفته دیگر) یورش‌های جدیدی را با تعداد بیشتر علیه مسجدالاقصی انجام دهند.

تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی «کان» نیز از مجموعه اقدامات نظامیان صهیونیست برای کنترل اوضاع در کرانه باختری به بهانه ممانعت از انفجار اوضاع در آستانه اعیاد یهودی خبر داد.

بر اساس اعلام تلویزیون رژیم صهیونیستی، این اقدامات شامل عملیات بازداشت و اخراج فعالان و افراد تأثیرگذار فلسطینی از مسجدالاقصی و شهر قدس اشغالی می‌باشد.

همزمان با اعیاد یهودی، اماکن مقدس اسلامی در شهر قدس اشغالی از سوی شهرک نشینان صهیونیست هتک حرمت می‌شود. شهرک نشینان در اعیاد یهودی و به بهانه به جا آوردن آئین‌های دینی به مسجد الاقصی به طور گسترده یورش می‌برند.

همه ساله همزمان با اعیاد یهودی، زمان مجازات جمعی فلسطینی‌ها در قدس اشغالی فرا می‌رسد، این مجازات‌ها شامل بازداشت، بستن اماکن تجاری و اخراج و تبعید فلسطینیان است.

در این اینفوگرافی به طور جزئی به اعیاد یهودی و روند یورش‌ها به مسجدالاقصی در جریان این ایام اشاره شده است:

در جستجوی تاریخی که وجود ندارد!

اما تحلیلگران معتقدند که رژیم صهیونیستی یورش‌های مکرر به مسجدالاقصی را در راستای تثبیت سیطره بر قبله اول مسلمانان انجام می‌دهد، با وجود اینکه در هفت دهه اخیر پس از اشغال فلسطین، با وجود تلاش‌های فراوان و حفارهای های سنگین نتوانسته به کوچک‌ترین سند و مدرکی درباره ارتباط صهیونیست‌ها به این مکان مقدس اسلامی، دست پیدا کند.

در همین رابطه، خطیب مسجدالاقصی درباره حفاری‌های رژیم صهیونیستی در این مسجد هشدار داد و گفت: صهیونیست‌ها میلیون‌ها دلار برای حفاری‌ها هزینه کرده اند اما هیچ اثری از تاریخ عبری در آن پیدا نکرده اند.

شیخ عکرمه صبری خطیب مسجدالاقصی با اشاره به نزدیک بودن اعیاد یهودی و یورش‌های احتمالی صهیونیست‌ها در این روز به قبله اول، تاکید کرد: آنها از این یورش‌ها هیچ طرفی نخواهند بست.

وی تاکید کرد که توقف اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مسجدالاقصی نیازمند اقدام و تحرک عملی کشورهای اسلامی و عربی است.

خطیب مسجدالاقصی تصریح کرد که مسئولان رژیم صهیونیستی با ممانعت از ورود جوانان فلسطینی به مسجدالاقصی به دنبال خالی کردن آن از مبارزان و مقابله کنندگان با یورش شهرک نشینان صهیونیست به این مسجد هستند.

رخدادهای خطرناک در روزهای اخیر

این در حالی است که در هفته‌های اخیر، رخدادهای خطرناکی در مسجدالاقصی از سوی رژیم صهیونیستی اجرایی شده است. با نگاهی به این رخدادها این واقعیت نمایان می‌شود که در روزهای آینده خطرات متعددی قبله اول را تهدید می‌کند.

در اوایل ماه جاری میلادی نظامیان رژیم صهیونیستی برای نخستین بار از سال ۱۹۶۷ اجازه هتاکی شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی از باب الاسباط را دادند.

اداره اوقاف اسلامی فلسطین اعلام کرد که گروهی از شهرک نشینان صهیونیست از باب الاسباط وارد مسجدالاقصی شده و از باب السلسله خارج شدند.

اداره اوقاف فلسطین این اقدام را بسیار تحریک آمیز توصیف کرد و آنرا هتاکی آشکار علیه مسجدالاقصی عنوان کرد.

در جریان این یورش دستکم ۲۸۰ صهیونیست به مسجدالاقصی و انجام حرکات تلمودی در آن خبر دادند.

گشودن باب الاسباط به روی صهیونیست‌ها برای وارد شدن به مسجدالاقصی در سایه خواسته گروه موسوم به هیکل است که خواهان گشودن همه دربهای مسجدالاقصی به روی صهیونیست‌ها هستند.

در تحولی دیگر در روزهای اخیر منابع عبری گزارش دادند که به منظور تسهیل یورش شهرک نشینان به مسجدالاقصی یک پل معلق به طول ۲۰۰ متر ساخته خواهد شد.

شهرداری رژیم صهیونیستی در بیت المقدس اشغالی با همکاری یک شرکت مهندسی، عملیات ساخت یک پل گردشگری معلق به طول ۲۰۰ متر را در بالای اراضی وادی الربابه در شهرک سلوان واقع در جنوب مسجد مبارک الاقصی شروع کرده است.

هدف اصلی ساخت پل مذکور، تسهیل یورش شهرک نشینان صهیونیست از منطقه دیوار براق و باب المغاربه به مسجدالاقصی می‌باشد.

مسئولان رژیم صهیونیستی چند سال پیش نیز عملیات حفاری در چند منطقه وادی الربابه را برای آزمایش خاک آن شروع کرده بودند، ولی صاحبان اراضی این منطقه و اهالی سلوان مانع از تکمیل حفاری‌ها شدند.

همچنین در روزهای اخیر یک فروند پهپاد متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی بر فراز مسجدالاقصی به پرواز درآمد که امری بی سابقه محسوب می‌شود. به هر حال این رویدادها از تحولاتی خطرناک خبر می‌دهد که ممکن است در روزهای آینده با یورش‌های گسترده به مسجدالاقصی تشدید شود.