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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۱

گزارش میدانی مجله مهر از میدان‌ها و خیابان‌های مرکز تهران؛

شنبه، ۲۳ مهر؛ چه خبر از خیابان‌های تهران؟

شنبه، ۲۳ مهر؛ چه خبر از خیابان‌های تهران؟

طبق فراخوان‌هایی که از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین پخش می‌شد، قرار بود شنبه موج چند میلیونی آشوب خیابان‌های تهران را پر کند. به همین دلیل خبرنگار مجله مهر به خیابان رفت تا روایت کند.

خبرگزاری مهر؛ گروه مجله - جواد شیخ الاسلامی: دیروز سر ظهر داشتم اخبار روز را می‌خواندم که چشمم به یکی از برنامه‌های شبکه سعودی ایران‌اینترنشنال افتاد که مهمان برنامه می‌گفت «اعتراضات از صد تا دویست هزار نفر شروع شد، بعد در عرض یک هفته به یک میلیون نفر رسید، بعد به زودی سه چهار برابری شد و تا یک هفته دیگر به ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید!». من که از ابتدای اعتراضات بارها و بارها به میان شلوغی‌ها رفتم، طبق مشاهداتم جمعیتی بسیار بسیار کمتر از این را در خیابان‌ها دیدم. روزهای اول که گرمای ماجرا بیشتر بود، فقط چهار پنج دسته نوجوان‌ها و جوان‌های بیست سی نفره را شاهد بودیم که از گوشه‌ای حرکت می‌کردند و به گوشه‌ای دیگر می‌رفتند. بیشترین تعداد معترضین نیز در بزرگ‌ترین دسته‌ها به پانصد و هزار نفر نمی‌رسید. حالا اینکه شبکه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین معتقدند در ایران چندین میلیون نفر در خیابان‌ها بوده‌اند هم کمی عجیب است، هم خنده‌دار. ولی این چیزی از وظیفه من کم نمی‌کند که روایت دیده‌ها و شنیده‌هاست. پس ساعت دو بود که بیرون زدم.

ساعت دو و نیم؛ خیابان طالقانی و میدان فلسطین

شنبه قرار بود تهران به قول خودشان قیامت شود. فراخوان‌های زیادی داده بودند که ساعت ۱۲ ظهر میدان‌های شهر را غلغله کنند و نگذارند آتش آشوب سرد شود. با احتساب اینکه اگر اعتراضی شکل بگیرد از حوالی ۱۲ تا ۲ شروع می‌شود و ساعت‌ها ادامه خواهد داشت و ساعت به ساعت جو متشنج‌تر خواهد شد، از خبرگزاری بیرون زدم. نجات‌اللهی را به سمت طالقانی پیچیدم و آرام آرام به سمت میدان فلسطین حرکت کردم. مدام چشم می‌چرخاندم تا چیزی را از دست ندهم، اما چه چیزی را؟ هیچ خبری نبود. نه فقط طول خیابان طالقانی خبری نبود، بلکه وقتی به تقاطع طالقانی-ولی‌عصر رسیدم هم هیچ ندیدم. تنها به سیاق روزهای گذشته هفت هشت نیروی انتظامی این طرف چهارراه و همین تعداد آن طرف چهارراه ایستاده بودند. نه خبری از بوق بود، نه جمعیتی که بخواهند شعار بدهند یا شلوغ کنند. همه چیز عادی جریان داشت. از چهارراه رد شدم. به میدان فلسطین رسیدم. اگر قرار بود خبری باشد، اینجا باید کمی اوضاع متفاوت می‌بود، اما باز هم ساکت ساکت. روزهای ابتدایی میدان فلسطین حداقل چندتا شعار و سنگ و … به خودش می‌دید، اما امروز نه. مثل تقاطع طالقانی-ولی‌عصر اینجا هم تعدادی نیروی انتظامی می‌بینم که از فرط خستگی روی زمین نشسته‌اند.

ساعت سه؛ خیابان انقلاب

دو سه کوچه دیگر طالقانی را ادامه می‌دهم و بعد از فریمان می‌پیچم به سمت خیابان انقلاب. با یکی دو تا میان‌بر رسیدم به انقلاب. حواسم نیست که ببینم سر از کدام چهارراه درآورده‌ام، ولی مهم نیست. آنچه مهم است این است که می‌بینم اینجا هم همه چیز خیلی روان در حال حرکت است. توی چهارراه بازهم تعدادی مأمور با لباس‌های مختلف می‌بینم. به اضافه چندتا لباس شخصی که مشخص است بسیجی هستند. از دیدن لباس شخصی‌ها که با لباس‌های منزل و سر کار و مهمانی‌شان سر چهارراه ایستاده‌اند و ناشیانه باتوم و سپر و… در دست گرفته‌اند خوشم نمی‌آید. به نظرم جلوه خوبی ندارد که یک عده با لباس شخصی سر چهارراه بایستند و باتوم و گاز اشک‌آور و… در دست بگیرند. اگر هم قرار است از بسیج استفاده شود، می‌شود حداقل لباس مناسب به آنها بدهند تا این احساس در رهگذران شکل نگیرد که مردم در مقابل مردم ایستاده‌اند. لباس شخصی اگر هم باشد، باید به عنوان مأمور امنیتی باشد؛ نه به عنوان کسی که با لباسی شبیه به مردم سر چهارراه‌ها ایستاده است. نمی‌دانم؛ من یکی خوشم نمی‌آید و فکر می‌کنم می‌شد تدبیر بهتری کرد.

ساعت سه؛ تئاتر شهر

سر چهارراه یک کیوسک است. برای تشبه بیشتر به کسانی که در اعتراضات هستند، یک بسته بهمن می‌گیرم. تجربیات روزهای قبلم نشان می‌دهد اگر اشک‌آور خوردم باید هم خودم را با یک نخ سیگار آرام کنم، هم به دیگران خدمات دودی بدهم! سیگار را می‌گیرم و راه می‌افتم. هنوز هم چشم‌هایم حریص‌اند و آرام و قرار ندارند. تا چهارراه ولی‌عصر و تئاتر شهر همینطور آرام قدم می‌زنم و باز هم خبری نیست. تنها تفاوت محسوس این است که شاید عده‌ای از دخترها و پسرها را می‌بینی که راه می‌روند تا خودی نشان بدهند. اینجا هم خبری نیست. دو سه ساعت پیش، یعنی ساعت ۱۲ که زمان فراخوان اصلی بود نیز خبری نبوده است. حدس می‌زدم به مرور شلوغ می‌شود ولی انگار نه. اطراف تئاتر شهر هم مثل روزهای گذشته تعدادی نیروی پلیس و سپاه و بسیج و… ایستاده‌اند. من که از روی لباس‌ها نمی‌توانم تشخیص بدهم چه کسی متعلق به چه نیرویی است. از جلویشان رد می‌شوم و می‌روم آن طرف چهارراه. به مرور می‌رسم جلوی سردر پنجاه تومانی دانشگاه تهران! یادم است روزهای اول اینجا کمی شلوغ شده بود، اما حالا نه. حتی هیچ مأموری نیست که جلوی آن ایستاده باشد. دقت که می‌کنم خبری از بوق بوق زدن‌های ماشین‌ها و موتورهای رهگذر هم نیست. کم کم یقین پیدا می‌کنم که کسی از فراخوان‌های شبکه‌های مجازی استقبالی نکرده.

ساعت سه و چهل و پنج؛ میدان انقلاب

از دانشگاه تهران رد شده‌ام. حالا میدان انقلابم. دیگر باید مطمئن شد که امروز همه چیز آرام بوده است. میدان انقلاب به جز حضور تعدادی نیرو با لباس‌های مختلف، دیگر خبری نیست. میدان را دور می‌زنم و از آن سمت خیابان آرام آرام دوباره مسیر را برمی‌گردم. در بین مسیر کسانی را می‌بینم که روسری را پایین انداخته‌اند و خیلی آزادانه راه می‌روند! در بعضی متن‌ها می‌خوانم که اوضاع فاجعه است و همه دارند روسری را کنار می‌گذارند، اما حقیقت این است که این چندنفر بیشتر به چشم می‌آیند، وگرنه اکثر رهگذران باحجاب هستند؛ چادری، مانتویی، و با درجه‌های مختلفی از حجاب. ولی عموم حجاب دارند. بگذریم. انقلاب را برمی‌گردم به سمت تئاتر شهر و میدان فردوسی. این طرف خیابان هم چیز خاصی دستگیرم نمی‌شود. در عرض پیاده‌رو همه چیز خیلی طبیعی در جریان است. حتی یک دسته پنج نفره هم نمی‌بینم که جایی تجمع کرده باشند یا شعاری بدهند. یکی یکی خیابان‌ها و چهارراه را رد می‌کنم تا خیلی زود می‌رسم به میدان فردوسی. این بین سر هر چهارراه عادت کردم که چند تا نیروی ناجا ببینم. بعضی‌هایشان با خستگی یک گوشه لم داده‌اند، بعضی‌ها دارند با یک گوشی ساده احوال خانواده را می‌پرسند و احتمالاً می‌گویند خبری نیست نگران نباشید، بعضی‌هایشان دارند هندوانه می‌خورند، بعضی نماز می‌خوانند و… وسط میدان فردوسی می‌بینم تعدادی پیرمرد پنجاه شصت ساله تجمع کرده‌اند. یکی دو پرچم ایران و یازهرا (س) و… هم در دست گرفته‌اند و همینطور توی هوا تکان می‌دهند. کمی عقب‌تر هم دیدم که سر یکی از چهارراه‌ها تعدادی پیرمردِ احتمالاً اهل جنگ یا بازنشسته سپاه دور هم جمع شده‌اند و پرچم دست‌شان گرفته‌اند. هیچ‌جوره حکمت‌اش را نفهمیدم. واقعاً حضور تعدادی پیرمرد با لباس‌های رنگارنگ و شخصی سر چهارراه و وسط میدان، چه کمکی به کم شدن شکاف‌ها و سرد شدن ماجرا می‌کند؟ مثلاً این‌طوری می‌خواهیم گفتگوی ملی ایجاد کنیم؟ من که از دیدن این پیرمردها خنده‌ام گرفت. دیدم دیگران هم با تعجب نگاه‌شان می‌کردند و رد می‌شدند. هنوز که فکر می‌کنم دلیل و اثر حضورشان را متوجه نمی‌شوم. اگر هم قرار است کسی تجمع کند، آن هم وقتی که دیگر تجمع‌ها جمع شده‌اند، جوان‌ها هستند، نه پیرمردهای بازنشسته سپاه و بسیج...

ساعت چهار و نیم؛ دوباره میدان فردوسی

ساعت تازه شده چهار و نیم. با خودم می‌گویم شاید منتظرند هوا تاریک شود و بیرون بریزند. تصمیم می‌گیرم از میدان فردوسی دوباره دور بزنم و بروم میدان انقلاب. آرام آرام راه می‌روم. سعی می‌کنم کوچک‌ترین چیزها را ببینم، ولی دیگر چیزی برای دیدن نیست. خبری نیست. یکی یکی خیابان‌ها و چهارراه‌ها را رد می‌کنم و دوباره به انقلاب می‌رسم. هیچ چیزی عوض نشده. هیچکس اضافه نشده. هیچ دسته و گروهی نیست که بخواهند شعار بدهند یا شلوغ کنند. در دلم به حال شبکه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین می‌سوزد و به حالشان می‌خندم. در خیالات آنها الآن چهل میلیون نفر از مردم با آشوب‌گران همراه هستند و دارند پاسگاه‌ها را می‌گیرند و میدان‌های شهر را آزاد می‌کنند و چیزی نمانده که انقلاب شود. ولی در عمل، همه چیز آرام است و کشور به روزهای آرام خودش برگشته. همان دسته‌های پراکنده معترضین و آشوبگران هم دیگر در میدان نیستند. ممکن است و حتماً هم همینطور است که اگر دلخوری بوده، محو نشده، هنوز هست، و باید رفع شود، اما حداقل در کف خیابان نیست. آن دلخوری خودش را به عرصه‌های دیگر مثل فضای مجازی و جریانات اجتماعی و فرهنگی کشیده است و باید حتماً برای رفع آن برنامه داشته باشیم. اما مهم این است که مردم خیلی زود می‌فهمند که آشوب کشور را به کجا می‌برد و به همین دلیل همراهی نمی‌کنند.

ساعت شش؛ دوباره انقلاب و دوباره فردوسی!

از انقلاب دوباره دور می‌زنم و به سمت میدان فردوسی حرکت می‌کنم. تا برسم به فردوسی، ساعت شده ۶. اذان را گفته‌اند و هوا برای دقایق زیادی است که تاریک شده. با خودم فکر می‌کردم با تاریک شدن هوا دسته‌های اعتراضی شکل بگیرد. شاید اگر هوا تاریک شود، کسانی که در پستوها قائم شده‌اند بیرون بریزند. اما اینها هم خیالاتی خام بیشتر نیست. خیابان انقلاب آرام آرام است. حتی یکبار شاهد شعار و اعتراض و دسته و گروهی نبودم. تعداد بوق‌ها هم تقریباً به صفر رسیده است. از آن هیجان روزهای ابتدایی دیگر چیزی نمانده. همه چیز رو به آرامی می‌رود، اما بیشتر از ۲۵ شهید تقدیم امنیت مردم و کشور شد، و بیشتر از هزار نفر از عوامل انتظامی و امنیتی در تهران و سایر شهرها مجروح و مصدوم شدند.

ساعت هفت؛ گشتم نبود، نگرد نیست...

آنقدر راه رفته‌ام که پاهایم دارد می‌شکند. خیلی خسته‌ام. خودم را هرطوری هست به خیابان طالقانی می‌رسانم. تقاطع طالقانی-ولی‌عصر را رد می‌کنم و یک گوشه می‌ایستم برای گرفتن ماشین. هیچکس نمی‌ایستد. واقعاً بی حوصله‌ام. چند دقیقه معطل شده‌ام و خبری نیست. ناگهان می‌بینم که یک نفر دستش را به پشتم می‌زند و می‌گوید جواد جواد! نگاه می‌کنم؛ دوست شاعر و نویسنده و مجری و کارشناسم! عین. سین است! از دیدنش خوشحال می‌شوم. وقتی می‌بیند گوشه خیابان اسیر شده‌ام، می‌ایستد تا سوارم کند. توی ماشین حال و احوال می‌کنیم و درباره وضعیت جاری حرف می‌زنیم. علیرضا می‌گوید «دیروز عکس جلد یکی از روزنامه‌ها را دیدم که تصویر ۲۵ تا از شهدای اخیر را کار کرده بودند. نمی‌دانم چرا اینقدر مماشات می‌کنند. ۲۵ شهید واقعاً زیاد است. در هیچ کشوری هم این‌طوری نیست که یک عده بچه بیرون بریزند و اینقدر خشن برخورد کنند که ۲۵ نفر از عوامل امنیتی و انتظامی شهید شوند». او معتقد است پلیس تا الآن خیلی با معترضین و آشوبگران مماشات کرده. من می‌گویم پلیس خیلی تحت فشار است، ولی او معتقد است اگر این‌طوری ادامه بدهیم خشونت این آدم‌ها بیشتر می‌شود و دیگر نمی‌شود جمعش کرد. من معتقدم… واقعاً حوصله نوشتنش را دیگر ندارم. خسته‌ام و پاهایم دارد می‌شکند. تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که الآن ساعت ۷ شب است و من در این چرخ‌زنی چندساعته هیچ اعتراض و اغتشاش و آشوب و سر و صدایی در میدان‌های اصلی تهران ندیدم. حالا شبکه‌های خارج‌نشین هرچقدر دلشان می‌خواهد بگویند در ایران انقلاب شده...

کد مطلب 5609681
جواد شیخ الاسلامی

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    نظرات

    • Mk IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      118 50
      پاسخ
      دقیقا همین طوره؛هر چی میگردی نیست اونا نمیدونم درباره کجا صحبت میکنن؛ فقط میدونم که اونجا ایران نیست و توهم زدن
      • IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        16 33
        دوست عزیز اگر اینترنت قطع میشه برای جلوگیری از نشر اخبار کاذب و خونریزی بیشتر میباشد که به نفع همه است
    • IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      106 42
      پاسخ
      مردم در اوین به عزا نشتند خدا نگزرد
      • علی IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        15 28
        خخخخ از کی؟؟؟؟اگرم اتیش گرفته باشه ب عمد شک نکن کار اغتشاش گرا بوده..‌.واقعا چقد دارین خودتون رو مضحکه قرار میدین.حماقت هم حدی داره....
    • کیوان ابراهیمی IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      87 204
      پاسخ
      به والله که اینها عددی نیستند تعجب می کنم مامورها چرا جدی برخورد نمی کنن
    • ف IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      118 16
      پاسخ
      برای وطنم باشه هیچ فرقی نمیکنه باچه لباسی باشم وطن فروش نیستیم
    • AE ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      111 1573
      پاسخ
      البته مردم و اون اندک معترضین هم فهمیدن که اونور ابیها دلشون بحال ما نمیسوزه
    • حسین IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      68 216
      پاسخ
      من نمیدونم چرا به نیروی انتظامی دستور شلیک مستقیم نمی دهند،، بخدا مردم با این نیروهای خدوم همراهن،، از واق واق چنتا سگ نترسین
      • سرباز وطن IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        401 7
        واقعا متاسفم کسی مثل شما هموطن من هستید ، سگ خیلی شرفی از امثال تو بیشتره
      • هانیه IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        28 7
        اینا که هرکی میمیره میگن باشلیک گلوله نیروهای امنیتی کشته شدن بعد شلیک کنن که هیچی،
      • علی راستین IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        43 4
        هیچکسی حق کشتن نداره ، نه جوون های نشور و بی تجربه ، نه احمق هایی امثال شما. برای این کشور خون دادیم ، اگر قرار باشه ملعبی دست چنتا اغتشاشگر و یا بسیجی نماهایی امثال شما باشیم ، امنیت این مملکت یعنی کشک. احساسات و کودن بازی هاتون برای خودتون نگه دارید. این کشور جای خانواده. نگه داشتنه ، جنگل نیس
      • ناشناس IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        23 3
        قرار نیست از سگ های هار مثل تو بترسیم
      • مرتضی IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        33 5
        شلیک مستقیم به کی بدن ...شرم بر تو...از کجا ساپورت میشی که ایقد سیری ...
      • IR ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        15 6
        تربیتت نکردن اما ما زحمتش رو میکشیم
      • ناشناس IR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        22 1
        تو سگ هم نیستی سگ شرف داره به امثال تو
      • یه ایرونی IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
        1 0
        واقعا متاسفم برات اصلا قابل فحش و ناسزا هم نیستی بیغیرت
      • یزدان US ۰۶:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
        2 0
        خفه
    • ناشناس IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      114 101
      پاسخ
      خاک بر سر بیشعور اینترنشنال با پرسنل ورشکسته سیاسی اش.تا دولت میتونه باید روش پارازیت بندازه.
      • علی IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        71 29
        بدبخت خودت سرطان میگیری هرچقدر پارازیت بفرستن نمیتونن راه ارتباط رو قطع کنن
      • hamid IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        13 13
        برا ما که وصله خدارو شکر پارازیتا اثری ندارن
      • IR ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        17 2
        جانور نمیفهمی پارازیت چقد ضرر داره
    • Gorbani IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      56 31
      پاسخ
      گزارش جالبی و جامع بود لذت بردم اما دوست عزیز دود از کنده بلند میشه
    • IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      93 57
      پاسخ
      مکن کاری که هوشیاران بخندند ملت ایران بزرگتر از ان است که بازیچه ای دست دشمن بشند کور خواندند ایران صاحب داره
    • فاطمه IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      162 63
      پاسخ
      وقتی اینترنت قطع، وقتی همه معترضین رو گرفتن و تهدید کردن و پرونده درست کردن کی قرار بیاد بیرون! من اهل حجاب نیستم ولی مجبورم که روسری سر کنم... چون میترسم! وگرنه خیلی ها هستن که به اجبار حجاب دارن...
      • وطن IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        73 55
        اعتراضی که با انداختن نارنجک دستی و فحاشی همراه باشه ناز و نوازش نمیشه تو هیچ کشوری! واقعا فهمیدنش زیاد سخت نیست!
      • م.ا IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        17 28
        عزیزم فاطمه جان اگه امامِ زمانِت بخواد که تو حجاب داشته باشی چی؟ دوست نداری امامِ زمانت رو خوشحال کنی؟؛ حالا هر شخصی در جایگاهِ خودِش فکر کنه که چه کاری میتونه انجام بده تا امامِ زمانش رو خوشحال کنه و بهش نزدیک بشه
      • IR ۰۳:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        23 26
        اسمت فاطمه،هستش حیف. الگوی مازنان ایرانی حضرت زهرا هستش مگر حضرت زهرا حجاب نداشت که مجبور باشی روسری سرت کنی برو کشور غرب روسریتو بردار به آزادی برس
      • IR ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        7 5
        خطاب به وطن فهم خیلی چیزها آسونه اما نه برای تو
    • AE ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      158 68
      پاسخ
      وقتی پلیس و بسیجی تجمعات دو نفره هم با اشک آور و گلوله ساچمه ای حمله میکنه خب چطور میشه تجمع کرد حتی لباس شخصی ها اجازه نشستن تو پارک دانشجو رو به مردم نمیدن اینا رو چرا نگفتی خبر نگار راستگو چند نفر هم راه میرفتن که خودی نشون بدن حتما خودتو خیلی عاقل حساب کردی
      • IR ۰۲:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        9 15
        شعور بعضیا همین اندازه شعور وهابی های سعودی اینترنشناله کودن و گاوه شیرده
    • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      171 66
      پاسخ
      بخاطر همین از ترستون از صبح تا شب اینترنت قطع کرده بودید
      • م IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        8 11
        چون آدم عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه
      • IR ۰۲:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        7 15
        نه پس میخواستی از وحشی ها پذیرایی هم بکنن؟؟! چقدر مغز فندقی
    • مریم IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      127 81
      پاسخ
      خب خدارو شکر . خدایا خداوندا تو خودت یار و نگهدار و پشتیبان نیروهای امنیتی ، انتظامی ، پاسداران ، ارتشی ها و سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باش. آمین یا رب العالمین 🤲
    • مریم IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      83 67
      پاسخ
      خب خدا رو شکر .. خدایا خداوندا تو خودت یار و نگهدار و پشتیبان همه نیرو‌های امنیتی، انتظامی، پاسداران، ارتشی ها و سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باش. آمین یا رب العالمین 🤲.
      • IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        48 42
        الهی آمین درود بر شما انسان والا
    • IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      71 21
      پاسخ
      پس چرا واتساپ قطعه؟
    • ناشناس GB ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      90 31
      پاسخ
      شما راست می گوید نه اینکه تا حالاصدا وسیما در انحصار نبوده همیشهخبرها را راست گفته سانسور نبود ه خیلی باورکردیم
    • محمد فرهان IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      93 46
      پاسخ
      فقط پیامهایی ک بنفع نظامه پخش میشه
    • GB ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      104 26
      پاسخ
      پس چرا انیترنت قطع هست. اگه خبری نیست چرا وصل نمی کنن اقایون راستگو مگه نگفتن اگه سر صدا بخوابد وصل میشه گس از چی میترسند اگه کسی درستکار باشه درست کارش انجام بده که نمی ترسه هر چی هم پشت سرش بگن پس بدانید یک جای کار می للنگه
    • GB ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      66 16
      پاسخ
      پس چرا انیترنت قطع هست. اگه خبری نیست چرا وصل نمی کنن اقایون راستگو مگه نگفتن اگه سر صدا بخوابد وصل میشه گس از چی میترسند اگه کسی درستکار باشه درست کارش انجام بده که نمی ترسه هر چی هم پشت سرش بگن پس بدانید یک جای کار می للنگه
      • IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        5 4
        نت قطع
      • IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        3 3
        نت قطع
      • IR ۰۲:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        20 8
        الهی که این رسانه صهیونیستی کلا قطع بشه
      • AE ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        1 9
        مغز معیوب امثال تو میلنگه که هیچ تو هپروته
    • فرنگی IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      114 14
      پاسخ
      مبشه یک تظاهرات مسالمت امیز بذارین ببینیم جقدر طرفدار معترضین هستن وقتی بازداشت و تیر وجماق لباسهای مختلف باشه نمیشه باور کنیم ولی میدونم مردم ندارن وگرسنه هستن و کسی که هیجی نداره نه دین داره نه ایمان و مردم براشون فرقی نداره سیاست با خوراک مردم گره زده شده اصلاسیاست جیه جامعه رفاه میخاد که نداره
      • ایراندخت IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        5 2
        موافقم
      • هادی IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
        0 0
        موافقم
    • fc IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      81 27
      پاسخ
      اگر معترضین هم میتونستن باخیال راحت و با امنیت کامل تجمع کنن مثل بقول خودتون امت رسول اله.مطمئنن نصف ایران جمع میشن.هیچکس از وضع معیشت و اقتصاد راضی نیست.جای مقابله با جوانها برین با اختلاسگرا مقابله کنین.
      • AE ۰۲:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        11 15
        الان اغتشاشگر باعث رفاه مردم شدن و این همه خسارت به مردم زدن و باعث شدن مجددا صحبت تحریم ایران و ملت ایران بشه لعنت بر پدر مادر حماعت دنباله روی صهیونیسم
    • IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      47 34
      پاسخ
      مگه یه روده راست توشکم مجری‌های شبکه های اون طرف هم هست
    • اگه پلیس شلیک نکنه به والله ننه خودتم میره اعتراص IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      41 7
      پاسخ
      نه به فساد
    • ناشناس IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      50 5
      پاسخ
      من خانوم چادری هستم اصلا کاری ندارم کی بی حجابه کی باحجابه ولی عقیده من اینه خانومهااگه پوششونم مناسب باشه این آقایون بعضی هاشون دخترندیده ان باچادری هاهم کاردارن بازن متاهل چه بدونم دختردانشجوکه سرش تولاک خودشه میره دانشگاه یاسرکارکسب درآمدکنه ولی عفاف وچشم پوشی برای همه ماآدمهاست ازنامحرمهاست
    • IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      28 13
      پاسخ
      بگو آتش زیر خاکستر
    • ناشناس IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      33 11
      پاسخ
      اگه حفظ حجاب کمابیش رعایت بشه نه بی حیایی فاجعه پیدامیکنه نه ازدواج کم میشه اغلب مردان ماخیلی به زن هارومیدن اونم برای ازدواج نیست فقط رفاقتی وآزارواذیت واقعاخجالت داره
      • AE ۰۲:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        3 5
        میگم آتش جهنم جواب اغتشاشگراست6264
    • IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      31 24
      پاسخ
      خب رفتن سمت زندان اوین انجارا آتش زدن ایند فعه آنجا جمع شدن منوگول
    • ناشناس IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      16 40
      پاسخ
      این شلوغی هاتمام الکی وبیخوده کارفامیل های اون خانوم هستش ومیخوان دشمن هاروبخندونن والسلام
    • IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      61 15
      پاسخ
      اگر هیچ خبری نیست فقط نمیدونم چرا صبح تا شب اینترنت قطع میکنید
    • ناشناس IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      26 3
      پاسخ
      بابا آنقدر دزدی کلان کردن مردم فقیر شدن حالا دار میزنن چرا بفکر مردم نبودن
      • AE ۰۲:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        2 7
        اولا اینترنت قطع نیست شبکه صهیونیست‌ها قطع میشه که الهی برای همیشه قطع بشه
    • زهرا IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      46 45
      پاسخ
      به خدا تو ایران بیشتر از همه جا آزادی دارید. چتونه ؟؟ تو کشورای دیگه طرف کار میکنه جون میکنه صبح تا شب . ۴۰ تا ۵۰ درصد درامدشو مالیات میده. خونه و زندگی ها همه ساده .. مسافرت سالی یکبار. ماشین که یا ندارند یا از گرونی بنزین بیرون نمیارن. قیمت بنزین و کرایه و گاز و برق سر به فلک میزنه.بازم بگم ؟
      • نینا IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        8 3
        خوشبحالت رفتی اونور یا میری میایی کاش ما هم داشتیم می رفتیم میومدیم
      • نینا IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        6 2
        خوشبحالت رفتی اونور یا میری میایی کاش ما هم داشتیم می رفتیم میومدیم
      • هم میهن IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        14 2
        وقتی ۲۰و۳۰ نگاه میکنی و روزنامه کیهان میخونی بیشتر از این نمیفهمی احمق کشورهایی که نفت ندارن مالیات میدن و رفاه دارن کشورهای نفتی مالیات نمیدن و رفاه دارن ایرانی نفت داره مالیات هم میده رفاه هم نداره
    • IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      29 10
      پاسخ
      مردم شهر نشین بویژه متمولین وبالا شهری های تهران باید بشدت مواظب اموالشان باشند که اگر خدایی نکرده نا امنی شود بازنده اصلی آنان خواهند بود.مضافا آنانی که بدنبال آشوبند و خط را از مستکبرین می گیرند ضرفا برای بی ثباتی و حضور آمریکا بر جاهای نفت ایران تلاش می کنند ملت از گرسنگی و نا امنی خواهند مرد..
    • IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      57 14
      پاسخ
      اعتراض چ یک نفر چ صد نفر ..باید توجه بشع وگرنه ادامه دار میشه و شما دوست عزیز تا الان چند نیروی پلیس و بسیج و دختر و پسر جوون تو این اعتراصات از زاهدان تا تهران و چند شهر دیگه حونشون از دست دادن شما مگه ایرانی نیستید گزارشات بر اساس واقعیت نقل کنید ..شما دروعگوی بیش نیستید ک دنبال منفعت کاری خودتی
    • IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      10 8
      پاسخ
      ترفندشونه ميدوني چقدر هزينه ماموران مستقر در خيابانها شد + خستگي نيروها
    • آزاد IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      32 26
      پاسخ
      لعنت خداومردم به خائنین و وطنفروشان داخلی وخارجی ومرگ بر آمریکای جنایتکار
    • ناشناس IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      13 21
      پاسخ
      به جای ایران اینتر نشنال عوضی وینتر آشغال یعنی عوضی سرد آشغال
      • AE ۰۲:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        8 1
        و اسرائیل و عوامل و نوکرای گوش بفرمان داخلی
    • سیدعلی IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      40 13
      پاسخ
      اگه اون رسانه ها دروغ میگن و فرافکنی میکنن دلیل بر این نیست که شما هم راست میگین ملت مظلوم گیر افتادن بین یه عده رسانه میلی و رسانه منفعتی
    • IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      35 18
      پاسخ
      اینا نقشه شومی دارن می‌خوان مثل سوریه و عراق بشه
      • IR ۲۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        9 1
        دقیقا
    • بتول IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      25 31
      پاسخ
      مردم عزیزماهمه فهمیده وانقلابی هستندواهل آشوب نیستندطرفدارآرامش هستند فقط عده خیلی خیلی کم هستندکه فریب ضدانقلاب ومنافقین وآمریکاواسرائیل راخوره به خیابانها آمده وشیطنت میکنند که خداهدایتشان بکنه
    • بتول IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      32 30
      پاسخ
      خداراشکرهمه جاآرام هست خائنین کشوربدانند ماذره ای ازخاکمان رابه بیگانان نمیدهیم خیال خام درسرنپرورانندراستی چرانظرات مرا منتشر نمیکنید
      • IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        3 5
        دوست عزیز اگر اینترنت قطع میشه برای جلوگیری از نشر اخبار کاذب و خونریزی بیشتر میباشد که به نفع همه است
    • IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      34 19
      پاسخ
      ان شاءالله دوباره امنیت به ایران عزیزم بر می گردد
    • م IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      31 11
      پاسخ
      تموم شد؟ خیلی تاثیر گذار بود! ممنون از زحمتت😂
      • ناشناس IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        0 1
        طرفداران اینترنشنال خودشونو می ندازن داخل استخر بدون آب و می خوان شنا کنن تعجب اینه که داخل استخر بدون آب لذت شنا کردن هم بهشون دست میده
    • م IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      17 16
      پاسخ
      اشتباهی رفتی برادر دفعه دیگه تشریف ببرید ی محله دیگه
    • رز IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      20 15
      پاسخ
      مردم بی عقل نیستند که با وسوسه اونا برن خیابون جونشون رو کف دست بزار ن مردم ساده لوح ما میرن خیابون پولش تو جیب اونا میره این یعنی بازیچه
      • AE ۰۲:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        4 1
        بله سری به کرات دیگه بزنید شاید یه جایی بنام ایران داشته باشه که نظامش سقوط کرده.. هر روز خبر سقوط نظام میدن احمقای کودن
    • بنیامین IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      54 36
      پاسخ
      زن زندگی آزادی
      • امیرحسام IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        9 6
        زن...زندگی...نجابت زن...عفاف...متانت
      • سارا IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        6 23
        بی غیرت ببنددهنتو مازنابه اندازه ی کافی ازادی داریم
    • هادی IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      67 5
      پاسخ
      درود به شرفت خوب پس چرا اینترنت کامل قطع میکنن .همین گزارش رو لطفا بفرست برا مسولان بدونن خبری نیست اینترنت رو وصل کنن
    • هادی IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      6 1
      پاسخ
      درود به شرفت خوب پس چرا اینترنت کامل قطع میکنن .همین گزارش رو لطفا بفرست برا مسولان بدونن خبری نیست اینترنت رو وصل کنن
    • ناشناس IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      8 2
      پاسخ
      اینده ازان ملت ایران است .....
    • IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      9 2
      پاسخ
      خدا را شکر معترضی ندیدی . همه از قیمت مرغ و ماشین و وضع معیشت راضی اند . با این همه مامور سپاه و بسیج و لباس شخصی کی جرات می کنه
    • سید IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      8 15
      پاسخ
      ضرب المثل داریم شهر بی کلانتر قورباغه هفت تیر کش میشه مملکت ما صاحب داره خدا سایه جان آقا سید علی اولاد زهرا رو سر ما نگیره آمین نگران نباشید درست میشه
    • احمد IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      11 3
      پاسخ
      آدم اخبار رسانه های داخلی رو میخونه نمیدونه ب کدوم بیابون سر بزاره...
    • IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      10 7
      پاسخ
      این مملکت صاحب دارد
    • ناشناس IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      5 6
      پاسخ
      مردم عزیزماهمه فهمیده وانقلابی هستندواهل آشوب نیستندطرفدارآرامش هستند فقط عده خیلی خیلی کم هستندکه فریب ضدانقلاب ومنافقین وآمریکاواسرائیل راخورده به خیابانها آمده وشیطنت میکنند که خداهدایتشان بکنه
    • IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      8 3
      پاسخ
      بیچاره بعضی جونها که فکر میکننند برن اغتشاش کننند روزگار خوبی خواهد بود همه با سوادها میدونن روسیه میره امریکا میاید اگه رزیم عوض شه باز بخور بخور
    • IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      11 8
      پاسخ
      زن زندگی ازادی
    • مهدی IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      17 2
      پاسخ
      اونایی که کامنت گذاشتید حداقل خیلی ضایع کامنت نزارید که یه ذره آدم فکر کنه واقعا شماهم از مردمید!به خدا قسم با این شرایط کشور هرکی راضی باشه کافر وظالمه مردم دارن از بدبختی داد میزنن یارو کامنت گذاشته که باید اینارو تیربارون کرد!این چیزی که میگید همون داعش و یزید و معاویست
      • جواد IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        6 1
        کسی که میگه پلیس باید همه رو با تیر بزنه هم احمقه. پلیس ایران اگر میخواست مثل پلیس کشورهای غربی رفتار کنه، الآن آمار کشته‌ها باید ده‌ها برابر می‌بود. ولی خود پلیس بیشتر از ۲هزار تا مجروح داد و نیروهای انتظامی و امنیتی بیشتر از ۲۵ شهید. پلیس خیلی با این اغتشاشات راه اومد.
    • IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      9 15
      پاسخ
      تا سپاه ونیروهای یگانه ویژه هست اینتر اشغال و منافقین هیچ گوهی نمیتونن بخورن دم سپاه گرم خدا حافظ و نگهبان شما باشه
    • ناشناس IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      10 1
      پاسخ
      عزیز این گزارش را برای وزیر کشور بفرست تا واتس اپ را وصل کنه نه برای ما
    • IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      24 2
      پاسخ
      حالا که همه چی بخیر و خوشی تموم شده بی زحمت پاتون رو هم رو سیم اینترنت بردارین. به خاطر چند صد نفر که نباید زندگی ۸۵ میلیون نفرو مختل کرو
    • موذن IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      12 9
      پاسخ
      جواداقا خسته نباشید بله کوری چشم دشمنان کشورعزیزمان خداروشکروضعیت خیابانهاعادی آرام هست فقط از اقای رئیسی وبقیه دولتی هامیخواهم توجه بیشتری به جوانان وملت شریف داشته باشندانشاالله
    • IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      10 6
      پاسخ
      دشمن رو شاد نکنید مردم ایران باهوش باشید هیچ کشوری مثه کشور ما امنیت نداره
    • IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      6 5
      پاسخ
      دشمن رو شاد نکنید مردم ایران باهوش باشید هیچ کشوری مثه کشور ما امنیت نداره
      • IR ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        10 3
        آره جون خودت
    • IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      16 4
      پاسخ
      یه نظر سنجی بذارید خیلی راحت متوجه میشد چند درصد مردم راضی هستن از این اوضاع و چند درصد ناراضی.هر چند خودتون میدونید.
    • IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      27 2
      پاسخ
      دروغهای شما درسته ملت ایران میدنند که تمام خبرنگاری وصدا وسیما خبرهای کلان دروغه
    • IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      6 18
      پاسخ
      مرگ بر منافق به و معاندین و آمریکا و اسرائیل و مفسدین اقتصادی و خائنین
    • IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      18 3
      پاسخ
      من با چشم خودم ساعت ۹ شب اتش سوزی زندان اوین رو دیدم.بگردی هست چشمات ضعیفه عینکتو عوض کن.
      • ناشناس IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        6 5
        پس اعتراف می کنی ک زندانم اغتشاشگرا اتیش زدن بی شرفای بی غیرت اونوقت تو اینترنشنال زر می زنن برای کشتن زندانیای سیاسی بابا چقدر شما بی شرفین چقدر پثت چقدر نفهم ... تففففف
    • ایران آزاد IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      12 2
      پاسخ
      #مهسا_امینی بیشتر از سیصدوبیست میلیون بار وضعیت اینترنت
      • ناشناس IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        5 3
        😂🤦‍♀️ الان مایه افتخارته وقتی ی کودن مثل ربات ی میلیون بار ی هشتگو می زنه سنده جالبی نیست دیدم ک می گم . شایدم از ربات استفاده کنن از اینا هرکاری برمیاد
    • ربیعی IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      5 1
      پاسخ
      از عملیات بزرگ بمب گذاری عوامل اسرائیل در اصفهان ،که خنثی وتجهیزات پیشرفته ای که به غنیمت گرفته شده چرا تجزیه وتحلیل ندارید؟؟؟ بعد از این توطعه شورشهای منافقین وعوامل آمریکائی درایران شروع وقرار بود سرمای سوزان زمستان اروپا خنثی گردد
    • یاسین IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      17 2
      پاسخ
      سکوت همیشه علامت رضا نیست 😒
    • ناشناس IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      6 3
      پاسخ
      ساعت ۷ به بعد چی شد واقعا خسته شدی یا اینکه دیگه نمیتونی بگی خبری نبود ؟
    • طاهره RO ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      4 5
      پاسخ
      خدا را شکر که اتفاقی روی نداد وانشا لله همه آنها بنفع اسلام تمام شود
    • طاهره RO ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      1 4
      پاسخ
      خدا را شکر که اتفاقی روی نداد وانشا لله همه آنها بنفع اسلام تمام شود
    • محمد رضا IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      4 9
      پاسخ
      لعنت خدا بر دشمنان ایران لعنت خدا بر تمام اغتشاشگران
    • سحر IR ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      22 3
      پاسخ
      😐😂تعدادییییی ماموررر من دیروز توی خیابون انقلاب نزدیک به ۴۵۰تا۵۰۰ تا مامور دیدم دانشگاه تهرانم ساعت ۲ داشتن اعتراض میکردن توی میدون فردوسیم تقریبا۳۰ ۴۰ تا لباس شخصی (پیر تاکید میکنم پییررر)وایساده بودن دریغ از یک ادم مو مشکی خلاصه خسته نباشید
    • اصغرآذری IR ۰۲:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      5 12
      پاسخ
      درودبه همه شهیدان مملکتم واقعاپلیس مظلوم واقع شد تو این آشوب ها وخیلی هم مماشات کرد با معترضین وعده ای ازاین رفتار جوانمردانه پلیس نهایت سوءاستفاده رو کردن من نمیدونم باچه منطقی باچه عقلی دارن دست به این کارا میزنن
    • .... IR ۰۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      5 3
      پاسخ
      برای این تعداد کم ک اعتراض میکنه نباید اینترنت یه کشور قطع کنید.حتی اگ ده درصد مردم هم برن اعتراضات، باز نباید اینترنت اون نود درصدی ک کاری ندارن رو قطع کنید الان خیلیا دارن روز کلی ضرر میدن بابت قطعی نت.یا نگید ک تعداد معترضا کمه یا نت وصل کنید.
    • ناشناس IR ۰۶:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      3 2
      پاسخ
      نفاق رسوا شد ..‌
    • mohsen IR ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      3 4
      پاسخ
      خبرگزاری بی مهر هنوز نمیدونه تعدادی از این فراخوان ها واسه خسته کردن ماموران انجام میشه و هیچ خبری از اعتراضات نیست
    • فاطمه IR ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 2
      پاسخ
      خوب عزیزی که میگه چرا امت رسول الله تو امنیت تجمع بر گزار کرد مگه تو تجمع تو زد وخوردی دیدی یا اغتشاش ونا امنی ایجاد شد یا بانک و سطل زباله اتیش گرفت
    • رحیم IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      10 1
      پاسخ
      ازقطع انترنت.حضوریگان با تجهیزات ونیروی هاتوخیابان معلومه خبری نیست
    • IR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      3 0
      پاسخ
      از جانب خودت حرف بزن نه مردم وهیچ کس فردی را مجبور بر حجاب نکرده البته درخانواده محرم خودش ولی جامعه با فرد خانواده فرق دارد
    • H.D IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      1 4
      پاسخ
      بحث سر اینه از اول انقلاب یکسری خیلی معدود از اتقلاب و بسیجی و .... خوششون نمیومده وقتی هم جنگ و درگیری در مرزها بود قایم میشدن و همین انقلابیها و بسیجیها میرفتن جلو و همین اشخاص تازه براشون جوکم درست میکردن حالا شما ببین بچه اینهاچی درباره انقلاب فکر میکنه با اینکه تو فامیل مراعاتشون کردیم پس پررو
    • H.D IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      1 3
      پاسخ
      بحث سر اینه از اول انقلاب یکسری خیلی معدود از اتقلاب و بسیجی و .... خوششون نمیومده وقتی هم جنگ و درگیری در مرزها بود قایم میشدن و همین انقلابیها و بسیجیها میرفتن جلو و همین اشخاص تازه براشون جوکم درست میکردن حالا شما ببین بچه اینهاچی درباره انقلاب فکر میکنه با اینکه تو فامیل مراعاتشون کردیم پس پررو
    • سید احمد حسینی IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      3 1
      پاسخ
      آقای شیخ الاسلامی با شما در اینکه خوشبختانه شهر حالت آرامش پیدا کرده موافقم البته اگر یواش یواش نیروهای امنیتی هم به خانه های خود بروند در روز شنبه شهر تهران با وجود انبوهی از نیروهای امنیتی بیشتر به شهر آماده جنگ شباهت داشت .ضعفها را بپذیریم و به نقاط فوت تبدیل کنیم انشالله که همه چی به خوشی تمام ش
    • محمد IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      منهم کل زندگیم و شغلم تو اینستا، اگه دستتون میرسه کاری بکنید، چک های پاس نشد اجاره مغازه نمیتونم بدم باید ببندم بیکارمیشم فقط از اینستا مشتری داشتم، هیچ پلتفرمیمث اینستا نمیشه و قدرتش رو نداره😭 تو را بخذا وصلش کنید داریم جون میدیم زیر بار فشار

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