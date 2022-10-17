به گزارش خبرنگار مهر، هیات مدیره باشگاه استقلال با تصمیم مقامات بالاتر اقدام به برکناری مصطفی آجورلو از مقام مدیرعاملی این باشگاه کرد و علی فتح الله زاده را به عنوان جانشین وی انتخاب و معرفی کرد.

مصطفی آجورلو با سابقه مدیریت در باشگاه‌های پاس، تراکتور و استیل آذین روز دوم مهر ماه سال ۱۴۰۰ با حکم همین هیات مدیره جانشین احمد مددی شد و حدود ۲۰ روز بیشتر از یک سال این مسئولیت را بر عهده داشت. در دوره تصدی آجورلو در استقلال اتفاقات تلخ و شیرین فراوانی افتاد که قطعاً نقش وی به عنوان مدیرعامل پررنگ‌تر از عوامل دیگر بود.

قهرمانی پس از ۹ سال

مهم‌ترین و شیرین‌ترین اتفاقی که باشگاه استقلال با آجورلو تجربه کرد، قهرمانی لیگ برتر بود که پس از ۹ سال دوری آبی‌ها از این عنوان، به آن رسیدند. این قهرمانی وقتی برای آبی‌ها شیرین‌تر شد که فصلی بدون شکست و با ثبت بهترین خط دفاعی تاریخ لیگ برتر به دست آمد. اگر قرار به امتیاز دهی باشد، آجورلو بیشترین امتیاز مثبت را در همین بخش خواهد گرفت.

بلافاصله پس از قهرمانی نشانه‌هایی دیده شد که انگار قرار نیست آبی‌ها همان اقتدار را برای فصل بعد داشته باشند و این رویدادها کام آبی‌ها را تلخ کرد.

جدایی مجیدی پس از قهرمانی

استقلال هنوز رسماً قهرمان نشده بود که زمزمه‌های جدایی فرهاد مجیدی از این تیم به گوش رسید. شایعه‌ای که نه تکذیب و نه تایید شد تا هرچه بیشتر به واقعیت نزدیک شود.

این شایعه خیلی زود رنگ واقعیت به خود گرفت و سرمربی تیم قهرمان اولین جدا شده از این تیم بود تا نخستین شوک پس از قهرمانی به هواداران استقلال وارد شود. هرچند هرگز در خصوص دلایل و علت جدایی مجیدی اطلاعات دقیقی درز نکرد، اما هواداران استقلال این موضوع نمره‌ای منفی در کارنامه وی تلقی کردند.

یکی از آخرین قاب های تصویری که از آجورلو به عنوان مدیرعامل استقلال در تاریخ ثبت شد

جدایی وریا غفوری

باشگاه استقلال در فصل نقل و انتقالات هرگز به پالس های مثبت وریا غفوری جهت تمدید قرارداد فیدبک های مثبت نشان نداد تا سرانجام کاپیتان آبی‌ها از این تیم جدا شد و به فولاد پیوست. واکنش باشگاه استقلال به این جدایی به دو کلمه «بدرود وریا» خلاصه شد تا ابهامات در این خصوص از بین نرود.

اخیراً هم غفوری در مصاحبه‌ای به شدت به آجورلو طعنه زد و رفتارش را در قبال خودش بی معرفتی خواند. مصاحبه‌ای که مدیرعامل سابق آبی‌ها به آن واکنشی نشان نداد.

حذف از آسیا

حذف از آسیا گرچه تنها مختص استقلال نبود و حتی گفته می‌شود تقصیری هم متوجه این باشگاه نبوده و روایتهای مختلفی در این خصوص نقل شده است، اما این اتفاق ناگوار خواهی نخواهی در دوره مدیریت آجورلو به وقوع پیوست.

طولانی شدن پروسه انتخاب مربی

از تیمی که قرار است از عنوان قهرمانی‌اش برای فصل بعد دفاع کند، حداقل انتظار این است اگر مربی‌اش را حفظ نمی‌کند، جانشین وی را در کمترین زمان ممکن انتخاب کند. اتفاقی که در استقلال نیفتاد و پروسه انتخاب سرمربی جدید طولانی‌تر از انتظار شد.

همین طولانی شدن دوره انتخاب سرمربی باعث شد تا این باشگاه روزهای طلایی نقل و انتقالات تابستانی را هم از دست داده و صدای هواداران بر سر این موضوع هم بلند شود.

درگیری با سازمان لیگ و صدا و سیما

مصطفی آجورلو از روز نخست مسئولیتش در باشگاه استقلال گارد تهاجمی مقابل سازمان لیگ و صدا و سیما گرفت تا به قول خودش از حق و حقوق استقلال در موضوع تبلیغات محیطی و حق پخش دفاع نماید. دعوایی که هرگز برای استقلال نتیجه بخش نبود.

از این قبیل دعواها در گذشته هم بین باشگاه‌ها با سازمان لیگ و صدا و سیما در گرفته. دعواهایی که هرگز نتیجه بخش نبوده و تنها به اتلاف بخش مهمی از انرژی باشگاه انجامیده است. آجورلو اما دوست داشت راه رفته را یک بار دیگر برود و شانس خودش را آزمایش کند. اما او هم حاصلی از این دعاوی به جز آنی که نصیب مدیران قبلی شده بود، نبرد.



آجورلو بعد از ۳۸۶ روز میز مدیریت باشگاه را به فتح الله زاده تحویل داد

وعده‌هایی که عملی نشد

آجورلو در یک سال ۲۱ روز مدیریت خود در استقلال وعده‌های زیادی هم داد که عمده آنها عملی نشد. از جمله وعده ساخت آپارتمان برای پیشکسوتان، اهدا زمین به آنها، درآمد ۵۰۰ میلیاردی از تبلیغات محیطی، حق پخش، شبکه اختصاصی تلویزیونی برای استقلال، ساخت ورزشگاه اختصاصی، کمپ حجازی و...

امروز که مصطفی آجورلو شاید حتی بدون فرصت خداحافظی از کارمندان باشگاه ناچار به ترک ساختمان آبی سعادت آباد برای همیشه است، دیگر فرصتی برای تحقق وعده‌های خود ندارد. وعده‌هایی که در یکسال و ۲۱ روز که هیچ، شاید در فرصت‌های خیلی بیشتر از آن هم نمی‌شد به آن عمل کرد. وعده‌هایی که عملی نشدن آن را می‌شد حدس زد!