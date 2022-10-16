چین از شهروندان خود خواست اوکراین را ترک کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پی شنیده شدن هشدار حمله هوایی در سراسر اوکراین، چین از شهروندان خود خواسته است تا این کشور را ترک کنند.

در بیانیه وزارت امور خارجه چین عنوان شده است که با ادامه حملات هوایی در اوکراین طی هفته گذشته، شهروندان چینی باید این کشور را ترک کنند. سفارت چین نیز می‌گوید به فرآیند تخلیه کمک خواهد کرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دهم اکتبر (۱۸ مهر) در جلسه با شورای امنیت این کشور گفت که در پاسخ به حملات کی‌یف و وقوع انفجار در پل کریمه، حملات تلافی‌جویانه‌ای را با استفاده از سلاح‌های هدایت شونده دقیق علیه زیرساخت‌های اوکراین انجام داده است.

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) حملات موشکی روسیه به چند شهر اوکراین از جمله کی‌یف، پایتخت این کشور را به شدت محکوم کرده است.

پلی که روسیه را به کریمه متصل می‌کرد هشتم اکتبر (۱۶ مهر) منفجر شد و بخشی از آن فرو ریخت. انفجار این پل که مسیر اصلی ارسال تجهیزات روسیه به اوکراین محسوب می‌شود، واکنش‌های بسیاری را برانگیخت.

پوتین این حادثه را «تروریستی» خواند و دستور بررسی اضطراری آن را صادر کرد. کمی بعد، سرویس امنیتی فدرال روسیه اعلام کرد که اداره اطلاعات مرکزی وزارت دفاع اوکراین در این انفجار دست داشته است. در همین راستا ۱۲ مظنون شناسایی و ۸ نفر دستگیر شدند.