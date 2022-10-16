تنش لفظی مقام ارشد ناتو و سفیر چین در مورد اوکراین بالا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، دریادار راب بائر، رئیس کمیته نظامی ناتو، چین را به «تضعیف نظم قانون‌محور بین‌المللی» متهم کرد که با پاسخ تند، هی رولونگ، سفیر چین در ایسلند مواجه شد.

هی رولونگ، در واکنش به اظهارات بائر، گفت: دریادار، با نهایت احترام، سخنرانی و اظهارات شما سرشار از خصومت است.

مقام ناتو نیز که در مجمع سالیانه مدار شمالگان صحبت می‌کرد، در واکنش به اظهارات فرستاده چین، گفته است که «پکن تاکید کرده که از اصول حاکمیتی و اهمیت مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی در جهان، حمایت خواهد کرد، پس چطور ممکن است که همچنان حمله روسیه به اوکراین را محکوم نمی‌کند؟»

بر اساس گزارش بلومبرگ، سفیر چین در پاسخ گفته است که پکن به بحران اوکراین از زاویه‌ای تاریخی نگریسته و از غرب می‌خواهد که «به علت اصلی جنگ مسکو و کی‌یف پی ببرد.»

البته هی رولونگ در تلاش برای آرام نشان دادن شرایط، تصویری را در توئیتر منتشر کرده که او را در حال دست دادن با مقام ارشد ناتو نشان می‌دهد.

در ضمیمه این تصویر آمده است: خیلی خوب است که وقتی اختلاف عقیده دارید، حرف بزنید و درباره آن صحبت کنید. افزایش درک متقابل، جهان ما را به مکانی با صلح و صفای بیشتر تبدیل خواهد کرد.

چین بر خلاف بسیاری از کشورهای غربی، از محکوم کردن روسیه به‌دلیل عملیات ویژه نظامی این کشور در اوکراین و اعمال تحریم علیه مسکو، خودداری کرده است. پکن همواره تاکید کرده که کشورهای غربی و اوکراین نتوانسته‌اند «نگرانی‌های امنیتی مشروع» روسیه را برطرف کنند. چنی همچنین، از ناتو بابت تشدید تنش بین مسکو و کی‌یف و رساندن آنها به «مرز بحران» به شدت انتقاد کرده است.