چین عرضه گاز به اروپا را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از برخی منابع گزارش داد که مقامات چینی از فروش مجدد گاز طبیعی مایع (LNG) توسط شرکت‌های بزرگ دولتی در این کشور به خریداران در اروپا و چند کشور آسیایی جلوگیری کردند.

بر اساس گزارش این خبرگزاری آمریکایی، هدف چین از این اقدام تضمین رفع نیازهای داخلی خود برای فصل زمستان اعلام شده است. کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی به عنوان نهاد اصلی اقتصادی چین، به شرکت‌های «پتروچاینا» PetroChina، «ساینوپک» Sinopec و شرکت تولیدکننده نفت و گاز فراساحلی CNOOC دستور داده است که محموله‌های گاز مایع خود را برای استفاده داخلی در زمستان ذخیره کنند. چنین اقداماتی از سوی پکن می‌تواند منجر به کاهش عرضه گاز طبیعی مایع به اروپا و تشدید بحران انرژی در کشورهای اروپایی در صورت سرد بودن زمستان آینده شود.‌

در ادامه گزارش بلومبرگ آمده است: چین قراردادهای بزرگی برای خرید گاز طبیعی مایع از صادرکنندگانی مانند آمریکا دارد و امسال تجار چینی به دلیل کاهش تقاضای داخلی، بخشی از این منابع را به اروپا منتقل کردند. این در حالی است که برخی منابع دیگر گزارش دادند که جذابیت عرضه گاز از چین برای خریداران اروپایی به علت پر کردن سریع انبارها و هزینه‌های بالای حمل و نقل از چین کاهش یافته است.

گفتنی است که پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در فوریه سال جاری، کشورهای اروپایی و ایالات متحده چندین بسته تحریمی را علیه مسکو اعمال کردند. اروپا همچنین به مخالفت کامل با واردات منابع انرژی روسیه روی آورد که باعث تورم بی سابقه و افزایش قیمت سوخت در این قاره شد.