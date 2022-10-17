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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۸:۲۹

چین عرضه گاز به اروپا را متوقف کرد

چین عرضه گاز به اروپا را متوقف کرد

منابع خبری اعلام کردند که چین برای تأمین نیازهای داخلی خود در فصل زمستان، عرضه گاز به اروپا و برخی کشورهای آسیایی را متوقف کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از برخی منابع گزارش داد که مقامات چینی از فروش مجدد گاز طبیعی مایع (LNG) توسط شرکت‌های بزرگ دولتی در این کشور به خریداران در اروپا و چند کشور آسیایی جلوگیری کردند.

بر اساس گزارش این خبرگزاری آمریکایی، هدف چین از این اقدام تضمین رفع نیازهای داخلی خود برای فصل زمستان اعلام شده است. کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی به عنوان نهاد اصلی اقتصادی چین، به شرکت‌های «پتروچاینا» PetroChina، «ساینوپک» Sinopec و شرکت تولیدکننده نفت و گاز فراساحلی CNOOC دستور داده است که محموله‌های گاز مایع خود را برای استفاده داخلی در زمستان ذخیره کنند. چنین اقداماتی از سوی پکن می‌تواند منجر به کاهش عرضه گاز طبیعی مایع به اروپا و تشدید بحران انرژی در کشورهای اروپایی در صورت سرد بودن زمستان آینده شود.‌

در ادامه گزارش بلومبرگ آمده است: چین قراردادهای بزرگی برای خرید گاز طبیعی مایع از صادرکنندگانی مانند آمریکا دارد و امسال تجار چینی به دلیل کاهش تقاضای داخلی، بخشی از این منابع را به اروپا منتقل کردند. این در حالی است که برخی منابع دیگر گزارش دادند که جذابیت عرضه گاز از چین برای خریداران اروپایی به علت پر کردن سریع انبارها و هزینه‌های بالای حمل و نقل از چین کاهش یافته است.

گفتنی است که پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در فوریه سال جاری، کشورهای اروپایی و ایالات متحده چندین بسته تحریمی را علیه مسکو اعمال کردند. اروپا همچنین به مخالفت کامل با واردات منابع انرژی روسیه روی آورد که باعث تورم بی سابقه و افزایش قیمت سوخت در این قاره شد.

کد مطلب 5611135

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    نظرات

    • حامی IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      23 2
      پاسخ
      کم کم شاهد مهاجرت معکوس خواهیم بود!
    • IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      25 1
      پاسخ
      سلام خوب است
    • IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      9 1
      پاسخ
      سلام خوب است
    • IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      20 1
      پاسخ
      ایران هم برای اعمال فشار به اروپا آن کشورها که به هر بهانه‌ای علیه ما تحریم می کنند تحریم کند
    • سعید IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      6 0
      پاسخ
      😳😳😳 مگه چین گازم داره؟ خودش وارد کننده است که
    • محمد IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      34 3
      پاسخ
      ای کاش کشورهای به اصطلاح مسلمان‌ (عربستان امارات بهرین و.....)هم این بلارابه سرکشورهای اروپایی بیاورندخاک عالم توسر مسئولین این کشورهای مزدور
      • ایرانی JP ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
        9 1
        ... بحرین, عزیزجان، نه بهرین!!!!!
    • جابر IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      5 0
      پاسخ
      داره بازار گرمی میکنه
    • IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      12 2
      پاسخ
      چین گازش کجابود که صادرهم بکند خودش ازروسیه وقطر گازواردمیکند
      • ایرانی JP ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
        7 0
        شما یک بار دیگه خبر رو با دقت بخونی، متوجه میشی که چین از کجا، چرا و چکون گاز رو به اروپا می فروخت.: ...گزارش بلومبرگ آمده است: چین قراردادهای بزرگی برای خرید گاز طبیعی مایع از صادرکنندگانی مانند آمریکا دارد و امسال تجار چینی به دلیل کاهش تقاضای داخلی، بخشی از این منابع را به اروپا منتقل کردند.
    • IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      5 1
      پاسخ
      چین گازش کجابود که صادرهم بکند خودش ازروسیه وقطر گازواردمیکند
    • حبیب IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      بله چین بین 102مشور دارای گاز 13 کشور هست چرا که ندارن داره خوب هم داره
    • IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      خدایا انشاالله زمستان سردی بشه، اروپایی ها و وطن فروش ها بفهمن سرما چیه، راستی فضولات میگن جمع میکنن، خوب آتیش میگیره
    • ابراهیم اعظمی مهراباد IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      زمستان امثال اروپا دیدنی خواهد شد
    • IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      خبر دروغ ، چین گاز نداره
    • ایرانی JP ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      1 1
      پاسخ
      شما یک بار دیگه خبر رو با دقت بخونی، متوجه میشی که چین از کجا، چرا و چگونه گاز رو به اروپا می فروخت.: ...گزارش بلومبرگ آمده است: چین قراردادهای بزرگی برای خرید گاز طبیعی مایع از صادرکنندگانی مانند آمریکا دارد و امسال تجار چینی به دلیل کاهش تقاضای داخلی، بخشی از این منابع را به اروپا منتقل کردند.
    • IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      4 0
      پاسخ
      خوبه بگذار انگلوساکسونها امسال را با ذغال سنگ بگذرونند
    • ناشناس IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      3 0
      پاسخ
      اگه در راستای انجماد صنایع و زیر ساخت های اروپاست خوب کاری می‌کنه در حق باغ وحش اروپا

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