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کد مطلب 5609785
  1. فیلم
  2. بین الملل
۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۱۱

سرکوب وحشیانه معترضان توسط پلیس آلمان!

سرکوب وحشیانه معترضان توسط پلیس آلمان!

تصاویری از سرکوب وحشیانه معترضان توسط پلیس آلمان را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      31 7
      پاسخ
      کی میگه اونها سرکوب میکنند!،نه ،حقوق بشر در اروپا و آمریکا کاملا" رعایت میشه،دارند با هم فوتبال آمریکایی بازی میکنند!،عده ای هم نیاز به ماساژ داشتند،چون ماساژور نبود،از پلیس کمک گرفتند!.
    • IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      32 7
      پاسخ
      کجا هستند حامیان حقوق بشر غربی.
      • ساسان IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        1 0
        دارن مردم رو سرکوب میکنن.
    • IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      6 11
      پاسخ
      مردم این فیلم ها رو برای شما میگذارند، که خیلی هم ناز نازی نباشید تا ۴تا باتوم میخورید اینهمه دار و هوار راه نیندازید.
      • IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        4 1
        نخیرمیخ.ان نشون بدن که شمادرخواب خرگوشی تشریف دارید همه جاوقتی نظم اجتماعی رویهم بزنی باهات برخورد میشه واقعیت موجود در کشورهای دیگه هم همینه که میبینی اگه قرار باشه احساس خطرکنن بدترازایناشم می‌کنن بایدببینیم توی این پاییزوزمستان سیاستمداروافرادقدرتمنداروپایی چطوربامردمشون تامیکنن حتمادیدن داره
    • ایمان IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      1 2
      پاسخ
      شما اقتصادی مثل آلمان ایجاد کنید اونوقت من شخصا میزنم توی سر هرکی شلوغ کنه...
      • ساسان IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        5 1
        آلمانی‌ها بعد از جنگ روزانه ۸ ساعت کار مجانی برای دولت انجام می‌دادند تا تونستن کشورشون رو بازسازی کنن. وجدانا تو برای کشورت چکار کردی که انتظار آلمان رو از ایرانی داری که در تحریم حداکثری با وجود این قشر غربزده داره.
    • IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      1 5
      پاسخ
      پس چون اونها خشونت می کنند این مجوزی است برای خشونت در جامعه ؟ پس اون رحمت و مهربانی که ازش چند صد ساله هی گفته شده و برای مردم روایت و نقل قول شده بود کجاست چه شد ؟
      • IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
        3 0
        الان تو واقعا فکر کردی پلیس ما داره خشونت بخرج میده؟ عزیزم خوب نگاه کن ،،خشونت یعنی این کلیپ ،،خشونت یعنی کشتار روزانه سیاه پوستا در آمریکا توسط پلیس فقط‌‌ بجرم رنگین پوست بودن و هزارتا مثال دیگه ،،یکم چشماتونو باز کنید..پلیس ایران تا به الان خشونت بخرج نداده که هیچ بلکه تماماً با مماشات برخورد کرده
    • IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      3 6
      پاسخ
      سرکوب مردم ما توسط پلیس به نظرتون چطوره
    • امیر کبیر🇮🇷 IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      4 2
      پاسخ
      پلیس ایران هم مظلوم است و هم مقتدر. انسانیت سر لوحه کار پلیس ایران است و اِلا با درصدی از خشونت ظرف نصف روز تک تک آشوبگران را سرکوب میکرد.
    • محمد IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      8 1
      پاسخ
      انتر نشنال آلسقوط کوره اینها رو نمی بینه
    • محمد IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      7 1
      پاسخ
      انتر نشنال آلسقوط کوره اینها رو نمی بینه
    • علی IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      6 1
      پاسخ
      چه جنگلیه این اروپا!!
    • علی IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      7 1
      پاسخ
      چه جنگلیه این اروپا!!
    • علی IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      5 1
      پاسخ
      چه جنگلیه این اروپا!!
    • مهدی IR ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      6 0
      پاسخ
      اینجا چرا همه خفقان گرفته اند و کسی دلش برای حقوق بشر نمیسوزد؟
    • سید محسن IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      3 2
      پاسخ
      تظاهرات نیست تمرین مبارزه باشورشه خخخخخ
    • IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      10 1
      پاسخ
      معترض کجا بود اغتشاشگر هست! ولی خوبه از این فتنه ها که سعی میکنن تو ایران راه بندازن و خون کلی ایرانی و هدر بدن تو کشور خودشون هم اتفاق بیافته تا تاوان بدن.لعنتی ها منتظرن تا از کوچکترین اتفاقی در ایران برای ضربه زدن به مردم و دین استفاده کنن
    • محمد IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      13 1
      پاسخ
      کی گفته دارنگرگم به هوا بازی میکنند حقوق بشرم فقط فقط مختص ایرانه همین !
    • محمد IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      15 1
      پاسخ
      کی گفته دارنگرگم به هوا بازی میکنند حقوق بشرم فقط فقط مختص ایرانه همین !
    • فدایی رهبر IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      6 1
      پاسخ
      باز اینا خوبن اگر به پلیس آمریکا کسی نزدیک بشه جوابش گلوله هستش. اینا بعضی بچه قرطی ها هر چی به دهنشون میاد به پلیس ایران و توهین و سنگ پرانی و پاره کردن گلو و .. هستش واقعا بعضی وقتا خشونت لازمه
    • حامد SE ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      1 7
      پاسخ
      آره شما خوبید،
      • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        0 0
        هیچی خوب نیست همه بدن پیدا کردن آدما خوب سخته نه
      • IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
        0 0
        نه تو خوبی و اروپایی های وحشی
    • آرش DE ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      ۲۳ ألمان زندگی میکنم، منم اول فکر میکردم متمدن أستند، جلود نشم خادم ۸ تا پلیس ریختن سر یه پیرمرد، نمیخواس ماسک بزنه، بحد مرد زدنش وسط فرانکفورت، بسیار وحش و بیرحمن یه ذره پاتو کج بزاری

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