دریافت 6 MB کد مطلب 5609785 https://mehrnews.com/xYHsr ۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۱۱ کد مطلب 5609785 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۱۱ سرکوب وحشیانه معترضان توسط پلیس آلمان! تصاویری از سرکوب وحشیانه معترضان توسط پلیس آلمان را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط معترضان هلندی به عکس نخستوزیر تخممرغ زدند دستگیری زن معترض به سیاستهای دولت انگلیس توسط پنج پلیس مرد وخامت وضعیت بیمارستان های آلمان به دلیل بحران انرژی و تورم هزاران معترض فرانسوی خواستار استعفای ماکرون شدند نفوذ طرفداران صدر به پارلمان عراق بازگشت معترضان به خیابانهای آمریکا برچسبها آلمان پلیس معترضان سرکوب معترضان
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