تهدیدات سید حسن نصرالله لبنان دلیل اصلی توافق با لبنان بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، آیلیت شاکید وزیر داخلی رژیم صهیونیستی در گفتگو با یک شبکه عبری زبان، درباره توافق ترسیم مرزهای دریایی با لبنان اظهار نظر کرد.

وی در جریان این گفتگو، تهدیدات مطرح شده از سوی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان را اصلی ترین عامل برای تصویب توافق ترسیم مرزهای دریایی با لبنان، از سوی کابینه رژیم صهیونیستی دانست.

شاکید افزود: تهدیدات سیدحسن نصرالله علیه تل آویو، در زمینه حمله به میدان گازی کاریش در صورت آغاز عملیات استخراج از آن، مشکل بزرگی در جریان شکل گیری توافق ترسیم مرزها بود.

وزیر داخلی رژیم صهیونیستی افزود: متأسفانه در نهایت همین تهدیدات عامل اصلی و محرک تصویب توافق ترسیم مرزها (از سوی تل آویو) شد.

گفتنی است توافق ترسیم مرزهای دریایی، روز چهارشنبه هفته گذشته پس از تأیید نهایی از سوی دولت لبنان، از سوی کابینه رژیم صهیونیستی هم تصویب شد تا در روند اجرایی شدن قرار گیرد. براساس این توافق لبنان به اکثر مناطق مورد منازعه در توافق (خط مرزی ۲۳) دست یافته است که یک موفقیت مهم برای لبنان جهت بهره مندی از ثروت‌های طبیعی اش در دریای مدیترانه محسوب می‌شود.

پیش از این، وائل حامد عبدالمعطی از کارشناسان سازمان کشورهای عربی صادر کننده نفت (اواپک) در توئیتی در حساب شخصی خودش نوشت: ذخایر گازی لبنان برای رفع نیازی این کشور و البته صادرات گاز به کشورهای دیگر در آینده، کفایت می‌کند. در طول ۲۰ سال گذشته جمع آوری اطلاعات زمین شناسی در منطقه اقتصادی مختص به لبنان که مساحتی بالغ بر ۲۲ هزار و ۷۳۰ کیلومتر مربع دارد، نشان می‌دهد در این منطقه، ۲۵ تریلیون متر مکعب گاز وجود دارد. من معتقدم اگر لبنان طی چند سال آینده موفق به استخراج گاز از آب‌های سرزمینی خودش شود، به یک بازیگر اصلی انرژی در صحنه منطقه‌ای تبدیل می‌شود که موقعیت جغرافیایی این کشور نیز به این مساله کمک می‌کند.