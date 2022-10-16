چرا لبنان در پرونده ترسیم مرز دریایی پیروز شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان به دلایل پیروزی این کشور در پرونده ترسیم مرز دریایی با رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

ابراهیم امین السید رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان اعلام کرد که لبنان در پرونده ثروتهای دریایی به برکت موضع ملی یکپارچه و مقاومت بدون اینکه نیازی به جنگ برای تحقق آن باشد، پیروز شد.

وی افزود: این نسل نه تنها توان ناکام گذاشتن مستکبران و جنگهای آنها ضد ما را دارد بلکه طرحهای آنها را خنثی کرده است و توان تحقق پیروزی بدون جنگ را هم دارد.

لازم به ذکر است که توافق ترسیم مرزهای دریایی، روز چهارشنبه هفته گذشته پس از تأیید نهایی از سوی دولت لبنان، از سوی کابینه رژیم صهیونیستی هم تصویب شد تا در روند اجرایی شدن قرار گیرد. براساس این توافق لبنان به اکثر مناطق مورد منازعه در توافق (خط مرزی ۲۳) دست یافته است که یک موفقیت مهم برای لبنان جهت بهره مندی از ثروت‌های طبیعی اش در دریای مدیترانه محسوب می‌شود.

پیش از این، وائل حامد عبدالمعطی از کارشناسان سازمان کشورهای عربی صادر کننده نفت در توئیتی در حساب شخصی خودش نوشت: ذخایر گازی لبنان برای رفع نیازی این کشور و البته صادرات گاز به کشورهای دیگر در آینده، کفایت می‌کند. در طول ۲۰ سال گذشته جمع آوری اطلاعات زمین شناسی در منطقه اقتصادی مختص به لبنان که مساحتی بالغ بر ۲۲ هزار و ۷۳۰ کیلومتر مربع دارد، نشان می‌دهد در این منطقه، ۲۵ تریلیون متر مکعب گاز وجود دارد. من معتقدم اگر لبنان طی چند سال آینده موفق به استخراج گاز از آب‌های سرزمینی خودش شود، به یک بازیگر اصلی انرژی در صحنه منطقه‌ای تبدیل می‌شود که موقعیت جغرافیایی این کشور نیز به این مساله کمک می‌کند.