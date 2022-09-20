تل آویو برای دوری از تنش به لبنان امتیاز می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «عاموس یدلین» رئیس سابق سرویس های اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی «آمان» در یک گفتگوی رادیویی عنوان کرد که تل آویو در مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی به لبنان امتیاز می دهد تا وارد تنش با این کشور نشود و شاهد غزه ای دیگر نباشیم.

وی ادعا کرد که ما در مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی موضع نرم خواهیم داشت، زیرا نمی خواهیم لبنان همسایه ای باشد که چیزی برای از دست دادن ندارد و تبدیل به غزه ای دیگر شود.

این مقام سابق اطلاعاتی رژیم صهیونیستی گفت: نقش برجسته حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان در این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که او بر آنچه در لبنان اتفاق می‌افتد از نظر سیاسی و نظامی کنترل دارد.

یدلین با بیان اینکه تل آویو خط مرزی لبنان را پذیرفت، بنابراین جایی برای خواسته‌های سیدحسن نصرالله که او درباره منطقه راس الناقوره مطرح می‌کند، وجود ندارد، مدعی شد: ما خواهان غرامت مالی برای منطقه آب‌های اقتصادی در راس الناقوره و کل امکانات منطقه جنوب قانا هستیم.

این در حالی است که پیش از این نیز «یوآو گالانت» وزیر سابق اسکان رژیم صهیونیستی و نماینده فعلی پارلمان این رژیم از حزب «لیکود» در مصاحبه با رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به مقامات تل آویو هشدار داد که تهدیدهای سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان را جدی بگیرند.

همچنین رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که تل آویو بعد از تهدیدات سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، استخراج گاز را به بهانه‌های فنی متوقف کرد.