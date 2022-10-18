هیئتی از شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهور لبنان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل الجزیره، هیئتی از شرکت توتال فرانسه با میشل عون رئیس جمهوری لبنان برای رایزنی درباره بهره برداری سریع از میادین گازی این کشور دیدار کرد.

گفتنی است توافق ترسیم مرزهای دریایی، روز چهارشنبه هفته گذشته پس از تأیید نهایی از سوی دولت لبنان، از سوی کابینه رژیم صهیونیستی هم تصویب شد تا در روند اجرایی شدن قرار گیرد. براساس این توافق لبنان به اکثر مناطق مورد منازعه در توافق (خط مرزی ۲۳) دست یافته است که یک موفقیت مهم برای لبنان جهت بهره مندی از ثروت‌های طبیعی اش در دریای مدیترانه محسوب می‌شود.

پیش از این، وائل حامد عبدالمعطی از کارشناسان سازمان کشورهای عربی صادر کننده نفت (اواپک) در توئیتی در حساب شخصی خودش نوشت: ذخایر گازی لبنان برای رفع نیازی این کشور و البته صادرات گاز به کشورهای دیگر در آینده، کفایت می‌کند. در طول ۲۰ سال گذشته جمع آوری اطلاعات زمین شناسی در منطقه اقتصادی مختص به لبنان که مساحتی بالغ بر ۲۲ هزار و ۷۳۰ کیلومتر مربع دارد، نشان می‌دهد در این منطقه، ۲۵ تریلیون متر مکعب گاز وجود دارد. من معتقدم اگر لبنان طی چند سال آینده موفق به استخراج گاز از آب‌های سرزمینی خودش شود، به یک بازیگر اصلی انرژی در صحنه منطقه‌ای تبدیل می‌شود که موقعیت جغرافیایی این کشور نیز به این مساله کمک می‌کند.