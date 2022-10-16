قول می دهیم سوخت زمستانی را تامین کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت، جواد اوجی امروز (یکشنبه، ۲۴ مهرماه) در حاشیه دومین روز همایش «در مسیر تحول سوخت‌رسانی، فناوری در خدمت تجربه» در محل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اظهار کرد: همکاران ما در حوزه نفت و گاز و پالایش و پخش در بحث تأمین سوخت زمستانی امسال اقدام‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی انجام دادند که امیدواریم با این برنامه‌ریزی‌ها در زمستان امسال، شاهد کمبودی نباشیم.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه سال‌های گذشته در بخش پتروپالایشگاه‌ها و احداث پالایشگاه‌های نو سرمایه‌گذاری نشد، ظرفیت پالایشگاهی کشور نسبت به برنامه ششم کمتر است، اما همکاران من در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت گاز تدابیر خوبی برای تأمین سوخت مایع و صنایع اندیشیده‌اند که با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده امیدواریم در تأمین سوخت بخش خانگی، صنایع و نیروگاه‌ها، همچنین حمل‌ونقل چالشی نداشته باشیم.

وزیر نفت با اشاره به اینکه تعمیرات اساسی در بخش‌های مختلف صنعت نفت، خطوط انتقال گاز و ایستگاه‌های تقویت فشار انجام شده، گفت: در بحث تأمین سوخت نیروگاه‌ها نیز همکاران ما در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برنامه‌ریزی لازم را انجام داده و ذخایر سوخت در حال تکمیل است.

اوجی با تأکید بر لزوم همکاری شرکت‌ها و کارخانه‌های سیمان و فولاد بیان کرد: از شرکت‌ها و کارخانه‌های سیمان و فولاد می‌خواهم با توجه به کسری گاز در زمستان و لزوم کاهش گاز تحویلی به این بخش‌ها، همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند. سوخت مایع جایگزین گاز موردنیاز این صنایع نیز به مقدار کافی تأمین خواهد شد و ان‌شاءالله ذخایر سوخت مایع در کارخانه‌های سیمان و فولاد تکمیل شود که فعالیت این صنایع هیچ‌گونه توقفی نداشته باشد.

وی تأکید کرد: همان‌طور که پارسال به لطف الهی و تلاش همه همکاران سوخت زمستانی را تأمین کردیم، امسال هم قول می‌دهیم این کار را انجام دهیم، اما از همه مردم خواهش می‌کنم انرژی را بهینه مصرف کنند زیرا سوخت نعمتی خدادادی است و باید قدر آن را بدانیم و با همکاری مردم و لطف پروردگار، سوخت زمستانی امسال نیز تأمین خواهد شد.

وزیر نفت با اشاره به افزایش ۲۶۳ درصدی کشفیات سوخت قاچاق در ۶ ماه نخست امسال گفت: در بحث قاچاق سوخت تنها وزارت نفت متولی نیست و ارگان‌های دیگری نیز مکلف به رسیدگی به این حوزه هستند. وزارت نفت تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام داده است.

اوجی با تأکید بر اینکه بیشترین نگرانی ما در بحث قاچاق سوخت در نیروگاه‌ها است، اظهار کرد: افزایش قاچاق سوخت به‌دلیل اختلاف قیمت سوخت با کشورهای همسایه رخ داده است که با برنامه‌ریزی‌های وزارت نفت و تدابیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امیدواریم این روند کاهشی باشد.