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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۷

عمویی خبر داد؛

برگزاری نشست فراکسیون انقلاب مجلس با «صولت مرتضوی»

برگزاری نشست فراکسیون انقلاب مجلس با «صولت مرتضوی»

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس از برگزاری نشستی با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: نظر فراکسیون پس از رای گیری از اعضا و پیش از جلسه رای اعتماد اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل عمویی سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس در تشریح جلسه صبح امروز (سه‌شنبه ۲۶ مهرماه) این فراکسیون، از حضور وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست خبر داد و گفت: فراکسیون انقلاب اسلامی صبح امروز اولین جلسه خود برای بررسی سوابق و برنامه‌های صولت مرتضوی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برگزار کرد.

وی ادامه داد: در این جلسه، مرتضوی ضمن ارائه خلاصه‌ای از سوابق خود به تبیین محورهای اصلی برنامه‌اش برای تصدی وزارت کار پرداخت. ۱۴ نفر از نمایندگان نیز دیدگاه‌های خود در مورد برنامه‌های وزیر پیشنهادی را مطرح کرده و بر موضوعاتی همچون ضرورت توجه به معیشت بازنشستگان، اولویت دادن به اقشار آسیب پذیر از جمله زنان سرپرست خانوار، توجه به جاماندگان از یارانه و تقویت ارتباط وزارت رفاه با نمایندگان تاکید کردند.

عمویی عنوان کرد: فراکسیون انقلاب اسلامی عصر امروز نیز جلسه‌ای برای بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی کار تشکیل خواهد داد.

وی بیان کرد: نظر فراکسیون پس از رأی گیری از اعضا و پیش از برگزاری جلسه رأی اعتماد در صحن علنی اعلام می‌شود.

کد مطلب 5611460

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    نظرات

    • IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      اینکه وزارت کار و رفاه در دولت زییسی یکی از وزارتخانه های فاقد مدیر برای چندین ماه است نشان‌ می دهد که اولویت این دولت کار و رفاه برای مردم نیست. این در حالی است که بخشی از ریشه های اعتراضات مردمی این روزها موضوع کار و‌ معیشت و رفاه و آسایش مردم‌ است.
    • IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      اینکه وزارت کار و رفاه در دولت زییسی یکی از وزارتخانه های فاقد مدیر برای چندین ماه است نشان‌ می دهد که اولویت این دولت کار و رفاه برای مردم نیست. این در حالی است که بخشی از ریشه های اعتراضات مردمی این روزها موضوع کار و‌ معیشت و رفاه و آسایش مردم‌ است.

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