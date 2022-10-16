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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۲۰:۱۰

زنگنه خبر داد؛

میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تعیین شد

میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تعیین شد

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون مقرر شد علاوه بر رشد ۹۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان، ۵ درصد نیز به حقوقشان افزوده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۲۴ مهر ماه) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: دستورکار امروز کمیسیون بودجه بررسی جزئیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری بود که مقرر شد علاوه بر رشد ۹۰۰ هزار تومان حقوق بازنشستگان، ۵ درصد نیز به حقوقشان افزوده شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حق عائله‌مندی و حق اولاد به ترتیب ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش یافت، اظهار داشت: حقوق جانبازان و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار افزایش یافت و همچنین حقوق افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.

کد مطلب 5610400

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    نظرات

    • IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 1
      پاسخ
      حق اولاد حقوق شهرداریها 18 هزار تومن هست که در مقابل سایر ادارات ناچیزه
    • IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      1 1
      پاسخ
      حق اولاد حقوق شهرداریها 18 هزار تومن هست که در مقابل سایر ادارات ناچیزه
    • IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      3 0
      پاسخ
      با این پول خردها عصبانیت مردم کم نمیشه، خونه 10 برابر گرون شده و ارزش پول ملی یک دهم شده، یک میلیون تومن الان پول خرده، هیچی نمیشه خرید. ارزش پول ملی رو تقویت کنید.
    • یارانه بگیر IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 1
      پاسخ
      چرا دروغ میگید من جانباز کمک معیشتی هستم حق فرزند کجا بود یک مستمریه۳۶۰۰
    • IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      2 0
      پاسخ
      من با دو فرزند حقوق 5600 میگیرم مستاجر هم هستم یک میلیون تو این گرونی که کنترلی روی هیچی نیست چه کمکی میکند .
    • IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      1 0
      پاسخ
      من با دو فرزند حقوق 5600 میگیرم مستاجر هم هستم یک میلیون تو این گرونی که کنترلی روی هیچی نیست چه کمکی میکند .
    • IR ۰۶:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      این نوع افزایش حقوق یعنی تمسخر بازنشستگان کشوری و لشکری 1-چرابازنشستگان تامین اجتماعی ۴۵درصدافزایش حقوق داشتندو بازنشستگان کشوری جمعا ۱۸ درصد۲-چرا همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان دائمی نمی شود۳-چرا افزایش پلکانی انجام می‌دهیدچندسال است ازسال ۹۶ تا کنون که موجب گردیده که حقوق غیرحداقل بگیرکاهش د
    • علی سپهری IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      با این شندرغاز حقوقی که اضافه کردید چه کنیم
    • علی سپهری IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      با این شندرغاز حقوقی که اضافه کردید چه کنیم

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