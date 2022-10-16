میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۲۴ مهر ماه) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: دستورکار امروز کمیسیون بودجه بررسی جزئیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری بود که مقرر شد علاوه بر رشد ۹۰۰ هزار تومان حقوق بازنشستگان، ۵ درصد نیز به حقوقشان افزوده شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حق عائله‌مندی و حق اولاد به ترتیب ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش یافت، اظهار داشت: حقوق جانبازان و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار افزایش یافت و همچنین حقوق افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.