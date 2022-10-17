دریافت 9 MB کد مطلب 5610557 https://mehrnews.com/xYHMb ۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۹:۵۳ کد مطلب 5610557 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۹:۵۳ لحظه برخورد پهپاد انتحاری به یک ساختمان در کیف اوکراین برخی رسانهها از شنیدهشدن دو انفجار بزرگ در شهر کییف، پایتخت اوکراین خبر میدهند. کپی شد مطالب مرتبط حمله پهپادی به اوکراین/ وقوع چند انفجار شدید در کییف+ فیلم اوکراین: همچنان به تسلیحات و سامانه های پدافند هوایی نیاز داریم راز عصبانیت ریاض از واشنگتن روسیه چندین موشک «کینژال» به سمت کییف و غرب اوکراین شلیک کرد تصویب بسته کمک نظامی ۵۰۰ میلیون یورویی اروپا به اوکراین آلمان سلاح لیزری آزمایش کرد «شکارچی شاهد»؛ اسم رمزی برای یک ضدِ پهپاد خیالی برچسبها کی یف حمله پهپادی جنگ اوکراین اوکراین ارتش روسیه
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