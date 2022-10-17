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کد مطلب 5610557
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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۹:۵۳

لحظه برخورد پهپاد انتحاری به یک ساختمان در کیف اوکراین

لحظه برخورد پهپاد انتحاری به یک ساختمان در کیف اوکراین

برخی رسانه‌ها از شنیده‌شدن دو انفجار بزرگ در شهر کی‌یف، پایتخت اوکراین خبر می‌دهند.

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    نظرات

    • بلوچ IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      122 34
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      دم شاهد ۱۳۶ گرم ناتو با تمام آمریکا و جهان با خاک یکسان میکنیم
      • IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        2 0
        تو دیگه چه نوع بشری هستی؟!! ملت اوکراین با تو چه دشمنی دارد ؟!! فکر می‌کنی روسیه خوبه؟ بُرو تاریخ را بخوان
    • مهدی IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
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      این یکی از پهباد های معمولی ایران
    • سرباز خدا IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
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      الله اکبر
    • هادی IR ۰۶:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
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      سلام... قدرت جبهه الله همیشه ثابت شده هست... ذهنی ک برای الله خدمت میکنه ابرذهن میشه...وقتی روسیه با تمام امکانات و تجهیزات ب تسلیحات ما رجوع میکنه و در برابرش ناتو با مجهزترین تجهیزات راداری و الکترونیکی نمیتونه ردیابی کنه. بدونید چ متخصصان زبده و باهوشی ما درایران داریم.ب عقیده من هرایرانی ی نابغس
    • بیژن IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
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      افرین به پهباد های خودمان
    • جواد AE ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
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      آمریکا ومتحدان از پیشرفت همین مسائل میترسن که با تمام نیرو به میدون اومدن واسه براندازی نظام
    • Javad IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
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      ماشالله شاهد خان
    • IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
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      واقعا افتخار میکنم به عنوان یک ایرانی اینجوری ناتو رو زمینگیر کردیم
    • سعید IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
      1 0
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      مردم بی گناه زدن درست نیست

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