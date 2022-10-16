راز عصبانیت ریاض از واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره،عبدالملک العجری عضو هیئت صنعا در مذاکرات صلح یمن هم گفت: در صورتی که مذاکرات آتش بس به بن بست برسد، تشدید تنش گزینه جایگزین است. مساله پرداخت حقوق کارکنان از جمله مسائلی است که باید حل شود و به هیچ وجه عقب نشینی از این خواست وجود نخواهد داشت. سازمان ملل متحد متن قابل تفسیری در مورد آتش بس ارائه کرده که غیر قابل قبول است.

عضو هیأت صنعا در مذاکرات صلح یمن با بیان اینکه آتش بس در شکل اولش پایان یافته است، گفت: ما مذاکره برای رسیدن به توافق آتش بس را رد نمی‌کنیم اما هیچ تضمینی برای ادامه آتش بس وجود ندارد.

وی همچنین افزود: عربستان سعودی محیط اطراف خود را با بحران سازی شعله ور کرد و این در را به روی باج خواهی غرب باز می‌کند. عربستان سعودی از دست آمریکا ناراحت است زیرا واشنگتن همکاری و توجهی که به اوکراین و رژیم صهیونیستی می‌کند را به این کشور نمی‌کند.

العجری اضافه کرد: موضع آمریکا، انگلیس و فرانسه در قبال یمن عجیب نیست و آنها پشت بحران‌های منطقه ما هستند.شورای امنیت جایگاهی برای انصاف و عدالت نیست و تابع منافع و ملاحظات بین المللی و توازن قوا است.

از سوی دیگر عبد العزیز بن حبتور نخست وزیر دولت نجات ملی یمن اعلام کرد: خواسته های ما بر حق و مشخص است. آن حقوق طبیعی مردم ما است که از هشت سال قبل پایداری کرده اند.

وی افزود: ملت ما خواسته های نابجایی ندارد. خواسته های اساسی ملت ما پرداخت حقوق و رفع محاصره است.

از سوی دیگر جلال الرویشان معاون نخست وزیر دولت نجات ملی یمن هم اعلام کرد: خواسته های ما کاملا انسانی است.

وی افزود: ما مخالف این هستیم که گفتگوهای سیاسی به خواسته های انسانی گره زده شود.

معاون نخست وزیر دولت نجات ملی یمن اعلام کرد که ائتلاف تحت سرکردگی سعودی به دنبال گره زدن خواسته های انسانی با مذاکرات سیاسی است.

گفتنی است، آتش بس در یمن زیر نظر سازمان ملل از ۲ آوریل به مدت ۲ ماه برقرار شد و پس از آن ۲ بار نیز تمدید شد و روز یکشنبه (دوم اکتبر) به پایان رسید.