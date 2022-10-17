تصویب بسته کمک نظامی ۵۰۰ میلیون یورویی اروپا به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شورای اروپا امروز دوشنبه بسته کمک نظامی جدید به اوکراین را به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو تصویب کرد که ارزش کمک‌های اروپا به کی یف را از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه به ۳.۱ میلیارد یورو رساند.

طبق این گزارش، شورای اروپا در بیانیه‌ای ضمن تصویب این بسته کمکی نظامی اعلام کرد: امروز شورای اروپا اقدامات کمکی اضافی را برای ارتقای بیشتر قابلیت‌ها و انعطاف پذیری نیروهای مسلح اوکراین انجام داد.

این بیانیه می‌افزاید: اتحادیه اروپا حمایت خود از اوکراین را افزایش می‌دهد تا از حاکمیت و تمامیت ارضی در مرزهای شناخته شده بین المللی کشور خود دفاع و از مردم غیرنظامی در برابر جنگ تجاوزکارانه روسیه محافظت کند.

در بیانیه شورای اروپا تأکید شد: اتحادیه اروپا با راه اندازی دوره مأموریت آموزشی در سطح بالا برای آموزش نیروهای اوکراینی به صورت فردی و جمعی به مدت دو سال با هدف تقویت توانایی‌های نظامی کی یف برای حفاظت از مرزها و استقلال خود موافقت کرده است.

پیش از این، شورای اروپا رسماً مصوبه ارائه بسته کمک مالی به اوکراین جمعاً به ارزش ۵ میلیارد یورو در قالب وام‌های بلند مدت را تصویب کرده بود.

این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز چند روز پیش از اختصاص بسته کمک نظامی ۷۲۵ میلیون دلاری جدید به اوکراین خبر داد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که حجم کل کمک‌های نظامی واشنگتن به کی یف از زمان آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه گذشته تا کنون بالغ بر ۱۸.۲ میلیارد دلار بوده است.