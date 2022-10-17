میزبانی جشنواره فیلم کوتاه تهران از ۲۰۰ هنرمند و هنرجوی استانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، بیش از ۲۰۰ نفر از مسئولان دفاتر، استادان و هنرجویان ممتاز انجمن سینمای جوانان ایران در استان‌های مختلف کشور در روزهای برگزاری سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، به تماشای آثار حاضر در این رویداد می‌نشینند.

در این دوره از جشنواره، همچنین برای نخستین بار با راه اندازی کانون دانش‌آموختگان انجمن سینمای جوانان ایران، در همایشی ویژه دانش آموختگان انجمن گرد هم جمع می‌شوند. این همایش پنجشنبه ۲۸ مهر از ساعت ۹ تا ۱۲ در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.

سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری مهدی آذرپندار ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۱(۱۹ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲) برگزار می‌شود.