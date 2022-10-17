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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۱۴

موبایل آتی گوگل بدون حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر می آید

موبایل آتی گوگل بدون حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر می آید

طبق گزارشی جدید تبلت پیکسل و همچنین موبایل پیکسل نوت پد بدون حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر عرضه می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، گوگل در رویداد اخیر خود در کنار موبایل پیکسل ۷، از تبلت پیکسل نیز رونمایی کرد. این شرکت علاوه بر تبلت جدید، مشغول توسعه «پیکسل نوت پد»، یک موبایل تاشو نیز است.

اکنون قبل از عرضه رسمی هر دو دستگاه، برخی از جزئیات آنها فاش شده که نشان می دهد در هر دو دستگاه حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر وجود ندارد.

طبق گزارش نشریه «9to5Google» حسگر اثر انگشت احتمالاً در سمت چپ یا راست دستگاه ها به کار می رود. اخیراً فاش شده بود در موبایل پیکسل نوت پد، پنل نمایشگر متعلق به شرکتی کره ای به کار می رود که هم اکنون تهیه کننده نمایشگر سری های پیکسل است.

نمایشگرهای بزرگ داخل دستگاه وضوح ۱۸۴۰ در ۲۲۰۸ خواهند داشت و ادعا می شود درخشندگی رنگ ها در آن ۱۲۰۰ nit است. از سوی دیگر طبق شایعات دستگاه با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز عرضه می شود که البته این امر هنوز تایید نشده است.

پیش بینی می شود پشت موبایل ۳ دوربین نصب شود که یکی از آنها ۶۴ و دو لنز دیگر ۱۲ و ۱۰ مگاپیکسلی باشند. دوربین داخلی دستگاه نیز ۸ مگاپیکسلی خواهد بود.

هر دو این دستگاه ها سال آینده عرضه می شوند.

کد مطلب 5610818
شیوا سعیدی

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