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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۵۹

دوربینی که از مخفی ترین اجزای اشیا عکس می‌گیرد

دوربینی که از مخفی ترین اجزای اشیا عکس می‌گیرد

محققان دانشگاه های ام آی تی و مینه سوتا دوربین جدیدی ساخته اند که با بهره گیری از طول موج تراهرتز قادر به عکسبرداری از دوربین اشیا و ثبت دقیق ترین جزئیات آنهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این سیستم جدید تصویربرداری در اسکنر دوربین‌های امنیتی و نیز در انواع حسگرها قابل استفاده و نصب است.

بدین منظور از فناوری تشعشعات رادیوهرتز استفاده شده که مبتنی بر استفاده از طول موجی مابین امواج ماکروویو و نور قابل مشاهده است. استفاده از این فرکانس‌ها دستگاه‌های فعلی تصویربرداری را متحول می‌کنند و نفوذ به درون انواع اشیا و وسایل را ممکن می‌کنند.

مزیت مهم این روش یونیزه نشدن در حین تشعشع و نیز افزایش ایمنی افراد و آسیب نرسیدن به سلامتی آنها است. تا پیش از این هم برای استفاده از فناوری مذکور تلاش شده بود، اما گران بودن، کندی و احتیاج به استفاده از آن در شرایط خاص مشکلاتی را به وجود آورده بود. اما سرانجام راه حلی دقیق، سریع و قابل استفاده در دما و فشار عادی محیط به دست آمده که هزینه زیادی هم دربر ندارد.

بخش اساسی این سیستم به نقاط کوانتومی مشهور است که مبتنی بر استفاده از ریز ذراتی برای برخورد با امواج تراهرتز و تبدیل آنها به آشکارسازهای قابل استفاده در دوربین‌های معمولی است. از جمله بخش‌های این سیستم می‌توان به یک لایه طلا در مقیاس نانو با شکاف‌های باریک، لایه نقاط کوانتومی و در نهایت حسگر CMOS اشاره کرد که نور مرئی تابانده شده توسط نقاط کوانتومی پس از برخورد با امواج تراهرتز را دریافت می‌کنند. ازاین فناوری در آینده می‌توان در شبکه‌های نسل ششم تلفن همراه برای ارتقای سرعت و کیفیت تبادل داده‌ها نیز استفاده کرد.

کد مطلب 5626555

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