تمرکز بر سخت افزار استراتژی دفاعی تازه گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، منابع مطلع می‌گویند ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل، تمرکز بر تولید انواع سخت‌افزار را بهترین راه برای "محافظت" از این شرکت در برابر مشکلات بازار در حال تغییر محصولات سیار می‌داند. به گفته سیسی هسیائو، معاون واحد دستیار گوگل، پیچای نگران است که اپل بتواند سهم بیشتری از بازار محصولات اندرویدی را در دست بگیرد. چالش دیگر این است که رگولاتورهای ضد انحصار ممکن است برای لغو قرارداد طولانی مدت گوگل برای تبدیل کردن موتور جستجوی آن به موتور جستجوی پیش فرض آیفون تلاش کنند.

ممکن است نتیجه این تحول پشتیبانی دیگر شرکت‌ها از محصولاتی غیر از تولیدات گوگل باشد. در حالی که ظاهراً میزان پشتیبانی از اندروید در بازار دست نخورده باقی مانده، اما این شرکت سرمایه گذاری کمتری بر روی ابزار دستیار گوگل در خودروها و به طور کلی سخت افزارهای ثالث انجام داده است.

این شرکت ممکن است دلایل مهم‌تری نیز برای افزایش توجه به تجارت سخت افزار خود داشته باشد. در حالی که اندروید به زودی سلطه خود را در بازار از دست نمی‌دهد، هرگونه کاهش مداوم استفاده از تولیدات مبتنی بر اندروید می‌تواند به درآمد بسیار مهم گوگل از تبلیغات موبایلی آسیب برساند، حتی اگر جستجوگر آن بر روی آیفون به طور پیش فرض در دسترس باشد. برخی پلتفرم‌های اندرویدی خودروها که در تولیدات بی ام وی، ولوو و سایر شرکت‌ها استفاده می‌شود، به درآمد یک میلیارد دلاری نزدیک شده‌اند. البته این بخش کوچکی از درآمد ۲۵۷.۶ میلیارد دلاری گوگل در سال ۲۰۲۱ است.

سوال اصلی این است که آیا گوگل می‌تواند توانمندی سخت‌افزاری خود را به اندازه‌ای افزایش دهد که به عنوان محافظ این شرکت در برابر هر مشکلی عمل کند یا خیر. در حالی که گوگل خط تولید گوشی‌های خود را با عرضه پیکسل ۶ در سال گذشته و پیکسل ۷ در ماه‌های اخیر احیا کرد، هنوز مشخص نیست که فروش آنها در حد مطلوب خواهد بود یا نه. گوگل در سال ۲۰۲۱ تنها ۴.۵ میلیون گوشی به فروش رساند. ولی اپل و گوگل هر کدام بیش از ۲۰۰ میلیون دستگاه را به فروش رساندند. عرضه بلندگوهای هوشمند ابتکار دیگر گوگل است و این شرکت به تازگی اولین ساعت هوشمند داخلی خود را نیز ساخته و پس از سال‌ها وقفه دوباره وارد برای ساخت تبلت وارد عمل می‌شود.

گوگل بر روی ارائه بهترین خدمات سخت افزاری به شرکای اندرویدی «ممتاز» خود مانند سامسونگ، وان پلاس و شیائومی تمرکز کرده است تا همراهی آنان را نیز از دست ندهد.