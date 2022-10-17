قیمت تخم مرغ حداکثر ۹۰ هزار تومان/ نهاده ها هنوز تحویل داده نشده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما حمید کاشانی با بیان اینکه هنوز قیمت تخم مرغ تغییری نکرده است، افزود: دولت در اردیبهشت ماه قیمت هرکیلو تخم‌مرغ در مرغداری را ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و طی جلساتی که با مسئولان کشور داشتیم این وعده داده شد که اول شهریورماه قیمت‌ها اصلاح شود و قیمت واقعی را اعلام کنند.



وی ادامه داد: دولت هنوز به وعده خود عمل نکرده که البته پیگیر این موضوع هستیم. همچنین نهاده‌هایی که مرغداران طلب داشتند تحویل نشده و مشوق‌های صادراتی نیز هنوز داده نشده است.



رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن اضافه کرد: تصمیماتی مبنی بر واردات تخم‌مرغ گرفته شده بود که جلوی آن گرفته شد، زیرا قیمت هرکیلو تخم‌مرغ در مرغداری ۳۵ هزارتومان و قیمت تخم‌مرغ در ترکیه نیز ۵۰ هزارتومان است و اگر قرار بود واردات صورت بگیرد، رقابت با بخش خصوصی ایجاد می‌شد.



وی تصریح کرد: قیمت پیشنهادی ما به دولت برای هرکیلو تخم‌مرغ در مرغداری ۴۸ هزار تومان است.



کاشانی در پاسخ به اینکه چرا با وجود اینکه قیمت‌ها تغییری نکرده، ولی قیمت هرشانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ برای مصرف‌کنندگان به بیش از ۹۰ هزارتومان و در برخی مناطق تا ۱۰۰ هزارتومان هم رسیده است؟ گفت: در میادین میوه و تره‌بار قیمت تخم مرغ کمتر از ۸۰ هزار تومان و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز حدود ۸۰ هزار تومان است. شاید در برخی مغازه‌ها بالای ۹۰ هزارتومان باشد که البته قیمت منطقی هرشانه تخم مرغ ۹۰ تا ۹۵ هزارتومان است، اما چون در مرغداری هنوز قیمت تخم‌مرغ افزایش نیافته‌است بنابراین فروش تخم‌مرغ با قیمت بالای ۹۰ هزار تومان در حال حاضر تخلف است.



وی گفت: امسال مشکلی در تولید نداریم و تولید بسیار خوب و منظم است. روزانه ۳۵۰۰ تن تخم مرغ تولید می‌شود و حدود ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ تن هم مصرف تخم مرغ داریم. این یعنی اینکه حدود ۱۰۰ هزارتن مازاد تخم‌مرغ در کشور وجود دارد.