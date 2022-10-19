قیمت تخم مرغ تغییری نکرده است/ شانه دو کیلویی ۷۹ هزار و ۶۰۰ تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یوسف‌خانی در یک گفتگوی رادیویی درباره تغییرات قیمت تخم مرغ، اظهار کرد: قیمت مصوب تخم مرغ تغییر نکرده و همان نرخ مصوب یعنی هر کیلوگرم ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان و شانه دو کیلویی ۷۹ هزار و ۶۰۰ تومان است.

وی درباره چند نرخی بودن تخم مرغ در بازار افزود: بخشی از این تفاوت قیمت شاید تخلف و یا شاید سو استفاده برخی واحدهای صنفی در مناطقی از شهر که می‌توانند بالاتر بفروشند، باشد؛ ولی عمده مناطق شهر را که بررسی می‌کنیم قیمت بعضی جاها تا ۸۲ هزار تومان حتی قیمت ۸۰ هزار تومان هم دیده‌ایم. ولی اینکه می‌فرمایید قیمت‌ها ۹۰ هزار تومان شده هم غیرممکن نیست، ولی به هر حال قیمت مصوب باید رعایت شود.

یوسف‌خانی ادامه داد: متأسفانه مرغداران روی قیمت مصوب بحث دارند همانطور که روی قیمت مرغ هم بحث ۶۰ هزار تومان است که آنجا هم معترض هستند و تقاضای افزایش قیمت دارند، ولی ستاد تنظیم بازار کشور هنوز مصوبه جدیدی ارائه نکرده به همین دلیل باید نرخ مصوب هر کیلوگرم ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان و هر شانه ۸۰ هزار تومان رعایت شود، خرید و فروش با غیر از این قیمت‌ها طبق قانون تخلف است.

رئیس فروشندگان پرنده و ماهی تهران درباره احتمال کاهش قیمت تخم مرغ گفت: این بسته به تصمیم دولت و ستاد تنظیم بازار کشور دارد اما امیدوارم نرخ مصوب جدیدی را تا پایان سال نداشته باشیم.