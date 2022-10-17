تبریک امیرعبداللهیان به وزیر جدید امور خارجه تانزانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان انتصاب خانم «استروگومنا لاورنس تکس» را به عنوان وزیر امور خارجه و همکاری شرق آفریقای جمهوری تانزانیا تبریک گفت.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین چهلمین سالگرد برقراری روابط رسمی فیمابین دو کشور در سالجاری را به وی، دولت و مردم تانزانیا صمیمانه تبریک گفت.
در پیام امیرعبداللهیان آمده است: مطمئن هستم مناسبات دوستانه و دیرینه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تانزانیا در دوره تصدی سرکار و با همکاری وزارت امور خارجه دو کشور در حوزه مسائل دوجانبه سیاسی و اقتصادی و علمی- فرهنگی و همچنین در عرصههای بین المللی بیش از پیش تقویت خواهد شد.
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