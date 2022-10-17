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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۰۸

در پیامی مطرح شد؛

تبریک امیرعبداللهیان به وزیر جدید امور خارجه تانزانیا

تبریک امیرعبداللهیان به وزیر جدید امور خارجه تانزانیا

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی، انتصاب وزیر ‏امور خارجه و همکاری شرق آفریقای جمهوری تانزانیا را تبریک گفت.‏

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان انتصاب خانم «استروگومنا لاورنس تکس» را به عنوان وزیر ‏امور خارجه و همکاری شرق آفریقای جمهوری تانزانیا تبریک گفت.‏

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین چهلمین سالگرد برقراری روابط رسمی فیمابین دو کشور در سالجاری را به ‏وی، دولت و مردم تانزانیا صمیمانه تبریک گفت.‏

در پیام امیرعبداللهیان آمده است: مطمئن هستم مناسبات دوستانه و دیرینه ‏جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تانزانیا در دوره تصدی سرکار و با همکاری وزارت امور خارجه دو کشور در ‏حوزه مسائل دوجانبه سیاسی و اقتصادی و علمی- فرهنگی و همچنین در عرصه‌های بین المللی بیش از ‏پیش تقویت خواهد شد.

کد مطلب 5610884

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