نمایش ۴۰ پوستر برگزیده از نمایشگاه «پیامبر مهربانی»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه پوستر «پیامبر مهربانی» جدیدترین برنامه فرهنگسرای اندیشه است که به مناسبت میلاد پیامبر مکرم اسلام (ص) و هفته وحدت در نگارخانه اندیشه در حال برگزاری است.

در این نمایشگاه، ۴۰ پوستر برگزیده از بین صدها اثر رسیده به جشنواره «پیامبر مهربانی» توسط هیئت داوران انتخاب شده و در معرض دید عموم علاقه‌مندان قرار گرفت.

هیأت داوران این جشنواره اساتیدی نظیر اشکان قازانچای، سیدمحمد یاسینی و علی قسمتی هستند.

نهمین دوره جشنواره «پیامبر مهربانی» در بخش پوستر به دبیری استاد جلال عطارزاده و به همت فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود. این برنامه شامل فراخوان، گردآوری و داوری آثار توسط اساتید رشته گرافیک، برگزاری نمایشگاه و تجلیل از نفرات برتر است.

پیامبر مکرم اسلام به عنوان کامل‌ترین نماد و سمبل مهر، عطوفت و اخلاق نیکو است. نمایش این صفات حسنه یکی از مهم‌ترین آموزه‌هایی است که در قالب هنر پرمعنی و زیبای تجسمی می‌توان به آن پرداخت. فرهنگسرای اندیشه با برگزاری ۹ دوره از جشنواره پوستر پیامبر مهربانی تلاش کرده تا در راستای معرفی این صفات گام بردارد.

بر این اساس، نمایشگاه پوستر «پیامبر مهربانی» از روز پنج‌شنبه ۲۱ مهرماه در نگارخانه اندیشه آغاز شده و تا ۲۸ مهرماه ادامه دارد. پس از پایان این رویداد، نمایش پوسترهای پیامبر مهربانی تا روز جهانی مهربانی (۲۲ آبان ماه) مصادف با اختتامیه این رویداد در گالری گذرگاه داخلی فرهنگسرای اندیشه ادامه دارد.