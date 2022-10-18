جزئیات تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی روز پنجشنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ و آزمون‌های شفاهی نیز در روزهای بعد از آن برگزار شد و نتایج نهایی ۳۱ خرداد اعلام شد.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به منظور تأمین نیروی انسانی فوق تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی در نظر دارد مرحله تکمیل ظرفیت سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی را با رعایت مفاد ذیل و از بین افراد واجد شرایط اجرا کند.

افراد واجد شرایط شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت:

۱. داوطلبانی که در سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی شرکت کرده پذیرفته نشده اند.

۲. کلیه فارغ التحصیلان سالجاری و دستیاران رشته‌های تخصصی با پایان دوره آموزشی حداکثر تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ که موفق به کسب قبولی در مراحل کتبی و شفاهی آزمون دانشنامه تخصصی شهریور ماه ۱۴۰۱ در رشته‌های بیماری‌های داخلی، کودکان، بیهوشی، روانپزشکی و جراحی عمومی شده اند. (به جز افرادی که در مقطع تخصصی با استفاده از سهمیه خانمها، مناطق محروم، اعم از مازاد مناطق محروم و یا قانون برقراری عدالت آموزشی مورد پذیرش قرار گرفته اند.)

۳. کلیه دارندگان مدرک دانشنامه تخصصی در رشته‌های پیش نیاز بیماری‌های داخلی، کودکان، بیهوشی، روانپزشکی و جراحی عمومی که تعهدات موضوعه ضریب K ایشان به اتمام رسیده است.

۴. صرفاً جهت این دوره داوطلبین رشته‌های فوق تخصصی جراحی توراکس، جراحی قلب و جراحی کودکان با داشتن مدرک گواهینامه رشته تخصصی جراحی عمومی (سال ۱۴۰۱) مجاز به شرکت در این رشته‌های فوق تخصصی هستند و سپری کردن تعهدات دوره تخصصی (ضریب کا) قبل از شرکت در آزمون برای آنان ضروری نیست.

۵. داوطلبان رشته‌های فوق تخصصی بیماری‌های ریه، خون و سرطان بالغین، نفرولوژی، مراقبت‌های ویژه، کلیه کودکان و خون و سرطان کودکان، جراحی قلب، جراحی توراکس و جراحی کودکان با داشتن دانشنامه سالجاری رشته تخصصی مرتبط مورد نیاز، سپری کردن تعهدات دوره تخصصی (ضریب کا) قبل از شرکت در آزمون برای آنان ضروری نیست.

پذیرش مشمولین بندهای ۴ و ۵ در صورت هماهنگی و موافقت معاونت درمان هماهنگی با رعایت حداکثر تعداد مورد توافق صورت می‌پذیرد.

نحوه شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت:

مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://sanjeshp.ir از تاریخ ۲۵ مهر تا ۲۹ مهر ۱۴۰۱

انتخاب یک رشته فوق تخصصی بنا به اطلاعات جدول ضمیمه و با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز مجاز

نحوه پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت:

پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت با برگزاری ارزیابی ساختارمند، بررسی سوابق آموزشی و با تائید هیأت ممتحنه دانشنامه رشته فوق تخصصی صورت خواهد پذیرفت.

توجه: کلیه شرکت کنندگان مشمول بندهای ١ و ٢ در صورت پذیرش صرفاً در صورت موافقت معاونت درمان مجاز به شروع به دوره آموزشی خواهند بود.

توجه: پذیرش در بین کلیه متقاضیان در هر رشته با رعایت مقررات کلی پذیرش دستیار فوق تخصصی صورت خواهد پذیرفت.

توجه: پذیرش مشمولین بندهای ۴ و ۵ با رعایت مقررات و حداکثر تعداد مورد توافق با معاونت درمان انجام خواهد پذیرفت.

تعهدات:

الف) کلیه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی به صورت آزاد و یا مشمولین پذیرش با استفاده از سهمیه ایثارگران ملزم به سپردن تعهد محضری عام به میزان برابر مدت تحصیل به نفع وزارت بهداشت (تعهدنامه باید حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از شروع دوره تحویل شود.)

ب) کارکنان رسمی سایر وزارتخانه‌ها، سازمانها و یا نهادها که با مأموریت آموزشی بصورت داوطلب آزاد در آزمون شرکت کرده و مورد پذیرش قرار می‌گیرند. در صورت پذیرش ملزم به سپردن تعهد محضری خدمتی خاص به میزان برابر مدت آموزش به محل استخدام خود هستند. این موضوع نافی انجام باقیمانده تعهدات مأموریت آموزشی اخذ شده نخواهد بود.

ج) مستخدمین دانشگاه‌های علوم پزشکی و اعضای هیأت علمی ملزم به سپردن تعهد محضری به میزان برابر طول دوره آموزشی مصوب به دانشگاه محل استخدام خواهند بود. این موضوع نافی انجام باقیمانده تعهدات مأموریت آموزشی اخذ شده نخواهد بود.

د) سند تعهد محضری خدمت پذیرفته شدگان مطابق مقررات باید در بدو شروع به آموزش به دانشگاه محل تحصیل ارائه شود. از آموزش افرادی که سند تعهد محضری را حداکثر ظرف مدت دو هفته ارائه نکنند جلوگیری به عمل خواهد آمد.

عدم سپردن تعهد محضری به منزله اعلام انصراف از پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت خواهد بود.

ثبت نام و شروع به دوره:

تاریخ ثبت نام و شروع به دوره این گروه از پذیرفته شدگان متعاقباً به ایشان اطلاع رسانی خواهد شد.

ارائه مجوز از سوی معاون درمان وزارت بهداشت جهت شروع دوره الزامی است.

توجه: جانبازانی که مستخدم دستگاه‌های اجرایی هستند و با استفاده از مأموریت آموزشی در دوره‌های دستیاری پذیرفته می‌شوند از تودیع سند تعهد محضری معاف هستند ولیکن این معافیت مانع از انجام سایر تعهدات از جمله تعهدات موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و قانون تأمین امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (آموزش رایگان) نمی‌شود.

جدول تکمیل ظرفیت پذیرش سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی