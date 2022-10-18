ساخت ۱۰۱۷ فضای ورزشی در مدارس یک جهاد بود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق ستاری فرد با تبریک آغاز هفته تربیت بدنی با بیان اینکه در این ۶ ماه انجام شد ساخت ۱۰۱۷ فضای ورزشی درون مدرسه‌ای حقیقتاً یک نهضت و جهاد بود تلاشی از جانب همه همکاران ما در سراسر کشور بود. در طول ۶ ماه نیمی از این طرح‌ها به اتمام رسید.

وی با بیان اینکه ما نیازمند فضای آموزشی با کیفیت بودیم گفت: فضای ورزشی مناسب را باید در مدارس ایجاد می‌کردیم که با حمایت جناب دکتر نوری این امر محقق شد افتتاح سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش موجب شد تربیت بدنی در مدارس رنگ و بوی جدیدی به خود بگیرد.

ستاری فرد با اشاره به نقش ورزش در تربیت دانش آموزان گفت: نگاه ما این بوده است که مسئولیت پذیری دانش آموزان را از طریق فعالیت‌های ورزشی بیشتر کنیم.

معاون تربیت بدنی گفت: به دنبال این هستیم که مراسم صبحگاهی را با زنگ زورخانه ای اجرا کنیم تا هم این بحث زورخانه نهادینه شود و هم این موضوع را توسط دانش آموزان اجرا کنیم و آنان را توانمند سازیم‌.

ستاری فرد خاطر نشان کرد: در حاشیه این مراسم تفاهم نامه همکاری دو وزارتخانه ورزش و جوانان و آموزش و پرورش در دو حوزه ورزش بانوان و ورزش همگانی به امضا برسد تا در ۱۲۰۰ پایگاه ورزشی در مدرسه مدارس شبانه روزی و مدارس دخترانه ایجاد کنیم.