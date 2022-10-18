رایزنی سفیر آمریکا در بغداد با رئیس جمهور جدید عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، منابع عراقی از دیدار و رایزنی الینا رومانوسکی سفیر آمریکا در بغداد با عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهور عراق در کاخ السلام بغداد خبر دادند.

در این دیدار روابط دوجانبه میان بغداد و واشنگتن مورد بحث و رایزنی قرار گرفت.

در ابتدای این دیدار سفیر آمریکا در بغداد به رئیس جمهور جدید عراق به مناسبت انتخابش تبریک گفت و برای او آرزوی موفقیت در انجام ماموریت هایش کرد.

وی از تعهد کشورش در حمایت از ثبات و سلامت شهروندان عراقی دم زد.

همچنین روابط دوجانبه و همکاری و هماهنگی در همه زمینه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی به گونه ای که به نفع منافع مشترک دو کشور باشد، مورد رایزنی قرار گرفت.