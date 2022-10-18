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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۲۴

رایزنی سفیر آمریکا در بغداد با رئیس جمهور جدید عراق

رایزنی سفیر آمریکا در بغداد با رئیس جمهور جدید عراق

منابع عراقی از دیدار و رایزنی سفیر آمریکا در بغداد با عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهور عراق در کاخ السلام بغداد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، منابع عراقی از دیدار و رایزنی  الینا رومانوسکی سفیر آمریکا در بغداد با عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهور عراق در کاخ السلام بغداد خبر دادند.

در این دیدار روابط دوجانبه میان بغداد و واشنگتن مورد بحث و رایزنی قرار گرفت.

در ابتدای این دیدار سفیر آمریکا در بغداد به رئیس جمهور جدید عراق به مناسبت انتخابش تبریک گفت و برای او آرزوی موفقیت در انجام ماموریت هایش کرد.

وی از تعهد کشورش در حمایت از ثبات و سلامت شهروندان عراقی دم زد.

همچنین روابط دوجانبه و همکاری و هماهنگی در همه زمینه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی به گونه ای که به نفع منافع مشترک دو کشور باشد، مورد رایزنی قرار گرفت.

کد مطلب 5611750

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