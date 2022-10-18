رطوبت هوا تا دوشنبه هفته آینده در خوزستان ادامه دارد

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو در خبرنگار مهر بیان کرد: در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی تا اواخر هفته جاری جوی نسبتاً پایداری روی استان قرار دارد.

وی با بیان اینکه در این ایام در مناطق ساحلی و جنوبی خوزستان مه یا مه رقیق دور از انتظار نیست، افزود: تا پایان هفته در بعضی ساعات وزش بادها متوسط پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری اظهار کرد: با توجه به جنوبی شدن جریانات جوی و انتقال رطوبت از روی خلیج فارس از اواخر وقت امشب تا ظهر دوشنبه هفته آینده وقوع مه و کاهش دید در نیمه جنوبی، غربی و مرکزی استان مورد انتظار است.

مدیرکل هوا شناسی خوزستان افزود: این پدیده در روز چهارشنبه در نوار ساحلی استان، در روز پنجشنبه در نیمه جنوبی و بخش‌های از مرکز استان، از جمعه تا یکشنبه در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان و در روز دوشنبه نیمه جنوبی استان رخ می‌دهد.

سبزه زاری گفت: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۴۰.۲ و ایذه با ۱۲.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند؛ همچنین در همین مدت نیز حداکثر دمای اهواز به ۳۸.۹ و حداقل به ۲۰.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.