رقبای اروپایی گوگل خواهان کنترل سرویس خرید این شرکت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طبق این دستور گوگل باید اجازه رقابت بیشتری را در صفحات جستجوی خود فراهم کند.

در همین زمینه کمیسیون اتحادیه اروپا ۵ سال قبل جریمه ای ۲.۴ میلیارد یورویی برای گوگل تعیین و به شرکت اعلام کرد باید ارجحیت دادن به سرویس‌های خرید خود را متوقف کند.

این شرکت آمریکایی اعلام کرد هنگام حراج تبلیغات مربوط به خرید که در ابتدای صفحات جستجو دیده می‌شود در قبال سرویس خرید خود و رقبا یکسان رفتار می‌کند.

اما در نامه‌ای که به مارگارت وستاگر کمیسیونر آنتی تراست اتحادیه اروپا ارسال شده، ۴۳ شرکت از جمله شرکت انگلیسی «Kelkoo»، «لوگاید» فرانسه، «پرایس رانر» سوئد و idealo آلمان اعلام کرده اند پیشنهاد مذکور از لحاظ قانونی کافی نبوده و در حراج‌های آگهی برای آنها مزیتی فراهم نکرده است.

در نامه شرکت‌های مذکور آمده است: کمیسیون اتحادیه اروپا باید با حذف واحد خرید گوگل نتایج صفحات جستجوی کلی را برای بیشتر شرکت‌های مرتبط دوباره باز گشایی کند زیرا واحد خرید گوگل اجازه هیچ گونه رقابتی نمی‌دهد.

به گفته شرکت‌های اروپایی مکانیسم گوگل قانون بازارهای دیجیتال(DMA) را نقض می‌کند. DMA قانون جدید اتحادیه اروپا است که با هدف کنترل قدرت شرکت‌های فناوری بزرگ ارائه شده و از ماه می سال آینده اجرایی می‌شود.

در بخش دیگری از نامه آمده است: با در نظر گرفتن چهارچوب قانونی بی ابهام جدید، اکنون زمان عمل به آن فرا رسیده است.