به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، براساس گزارش بنیاد «هریتیج»، قدرت سخت افزاری ارتش ایالات متحده مثل گذشته توانمند نیست.

در این راستا، وال استریت ژورنال خاطرنشان کرد که این گزارش روند نگران‌کننده‌ای را توصیف می‌کند، زیرا ارتش آمریکا را «ضعیف» و در معرض ناتوانی در برآورده کردن منافع ملی معرفی می‌کند.

بنیاد هریتیج توانایی ارتش آمریکا را برای پیروزی در دو درگیری بزرگ منطقه‌ای به طور همزمان ارزیابی کرد، برای مثال درگیری در خاورمیانه و جنگ در شبه جزیره کره و تاکید کرد که ارتش ایالات متحده قادر نیست حتی با «یک درگیری بزرگ منطقه‌ای» مقابله کند، زیرا بودجه پنتاگون متناسب با تورم نیست، و ارتش به ویژه در نیروی دریایی و هوایی با کاهش شدید بودجه مواجه است.

وال استریت ژورنال با اشاره به کاهش قدرت فناوری آمریکا در مقایسه با چین افزود: در بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰، ناوگان آمریکایی از ۲۹۱ به ۲۹۶ فروند افزایش یافته است، در حالی که ناوگان چین در همین دوره از ۲۱۶ به ۳۶۰ فروند رسیده است.

این روزنامه به نقل از بنیاد هریتیج هشدار داد که به دلیل ثابت بودن بودجه در برابر تورم فزاینده، وضعیت در نیروی هوایی ایالات متحده بسیار بدتر است و رتبه «بسیار ضعیف» را دریافت کرد.

در پایان این گزارش آمده است که ایالات متحده اگر بخواهد از منافع و میهن خود محافظت کند، باید بیشتر برای ارتش هزینه کند.

در حال حاضر حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا به بودجه نظامی اختصاص می‌یابد و در مقایسه با ۵ تا ۶ درصد در دهه ۱۹۹۰ میلادی، حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است.

روزنامه آمریکایی به این نتیجه رسید که گزارش هریتیج هشداری است مبنی بر اینکه آمریکا نمی‌تواند از جنگ جلوگیری کند، چه برسد به اینکه در آن پیروز شود.