ترامپ: به آسانی می‌ توانم حتی نخست وزیر اسرائیل شوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد که به دلیل خدماتی که وی به رژیم صهیونیستی ارائه کرد، به آسانی می‌ تواند حتی نخست وزیر این رژیم هم شود.

رئیس جمهور سابق آمریکا در توصیف سرسپردگی خود به اشغالگران صهیونیست در این خصوص گفت: به راحتی می‌ توانم نخست وزیر اسرائیل شوم؛ زیرا هیچ رئیس‌ جمهوری بیشتر از من به اسرائیل خذمت نکرده است.

وی از یهودیان آمریکایی مقیم فلسطین اشغالی خواست تا حامی او باشند.

القدس العربی بیش از 2 سال پیش در گزارشی اعلام کرده بود که شیلدون ادیلسون میلیاردر یهودی ۲۰۰ میلیون دلار به ترامپ در ازای چراغ سبز نشان دادن به طرح الحاق کرانه باختری از سوی رژیم صهیونیستی می دهد.

این رسانه نوشته بود: شیلدون ادیلسون تاجر یهودی-آمریکایی که از بزرگترین حامیان مالی کمپین انتخاباتی ترامپ و حزب جمهوریخواه آمریکا محسوب می شود، در حال رایزنی دائم با ترامپ است. طبق گزارش ها، ادیلسون و همسرش مبلغی بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار در سال جاری پس از چراغ سبز کاخ سفید به رژیم اسرائیل برای حرکت به سوی الحاق کرانه باختری با وجود محکومیت بین المللی، می دهند.

القدس العربی نوشت: بر اساس گزارش ها، ادیلسون این روزها بسیار با ترامپ گفتگو می کند زیرا این آخرین فرصت برای ادیلسون است. وی نگران است که ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آینده آمریکا رای نیاورد.