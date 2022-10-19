کوناشنکوف: یک جنگنده سوخو-۲۵ و ۱۲ پهپاد اوکراین را سرنگون کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه درباره فعالیت نیروهای نظامی این کشور در اوکراین اعلام کرد که حملات علیه کی یف ادامه دارد.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته حملات نیروهای مسلح روسیه به عناصر مدیریت نظامی و سیستم‌های انرژی اوکراین با استفاده از سلاح‌های دوربرد و با دقت بالا امروز نیز ادامه یافت و تمام مواضع شناسایی شده منهدم شدند.

کوناشنکوف اضافه کرد که در درگیری‌ها در مسیرهای کوپیانسک، بندر کراسنی (بندر سرخ)، میکولائیف و کریفیی ریه، حدود ۲۰۰ سرباز اوکراینی کشته و تعداد زیادی تجهیزات نظامی منهدم شده است.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه با اشاره به انهدام ۷ مرکز مدیریت و ۳ انبار مهمات ارتش اوکراین توسط نیروهای روسیه تصریح کرد: یک فروند جنگنده سوخ و-۲۵ و ۱۲ پهپاد را نیز سرنگون کردیم.

کوناشنکوف در ادامه اضافه کرد: تا کنون ۳۲۴ فروند هواپیما، ۱۶۱ فروند بالگرد، ۲۲۷۸ فروند پهپاد، ۳۸۳ سامانه پدافند هوایی، ۵۹۸۱ تانک و خودروی زرهی، ۸۷۳ راکت انداز چندگانه، ۳۴۸۹ هویترز و گلوله خمپاره، ۶۶۵۲ دستگاه خودروی نظامی ویژه متعلق به ارتش اوکراین را منهدم کرده‌ایم.

وی ادامه داد که نیروهای اوکراینی به نیروگاه اتمی زاپوروژیا حمله کرده و قصد استقرار در آن را داشتند، ۹۰ سرباز اوکراینی در این درگیری‌ها کشته و ۱۴ قایق نیز منهدم شده است.