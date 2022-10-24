حجت الاسلام سید محمود نبویان در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث اخیر کشور، اظهار داشت: در وهله اول باید تحلیل کنیم که چرا دشمنان ایران دست به این کار زدند و با برنامه‌ریزی و نقشه‌های شوم خود منجر به ایجاد اغتشاش در کشورمان شدند.

وی بیان کرد: برخی از جوانان کاملاً از روی احساسات در اغتشاشات اخیر شرکت کردند. آنان جوانان ما هستند و کشورمان با همین جوانان حتماً حفظ خواهد شد. این جوانان خطاب صحبت‌های بنده نیستند.

باید با اراذل و اوباشی که برنامه‌ریزی شده در اغتشاشات حضور یافتند و چندین نفر را به شهادت رساندند و مجروح کردند، برخورد قاطع شود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی از افراد کاملاً برنامه‌ریزی شده در اغتشاشات حضور یافتند، لیدر داشتند، اراذل و اوباش بودند، چندین نفر را به شهادت رساندند و مجروح کردند که حتماً باید با این افراد برخورد قاطع شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید منشأ این اغتشاشات به طور دقیق تبیین شود، گفت: بر هیچ فردی پوشیده نیست که فرماندهی اصلی اغتشاشات اخیر ایران در خارج از کشور و از طریق رسانه‌های بیگانه از جمله بی بی سی و اینترنشنال انجام شد.

نبویان در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما چرا اغتشاشگران مساجد و قرآن را آتش زدند و چادر را از سر بانوان برداشتند، ادامه داد: در اغتشاشات اخیر دیدیم پرچم سیدالشهدا (ع) و امام رضا (ع) توسط اغتشاشگران به آتش کشیده شد. به هیچ وجه این اقدامات از سوی کسانی که قائل به تفکر تشیع هستند، انجام نشده است. از سوی دیگر در این حوادث شاهد بودیم که قرآن و مساجد هم به آتش کشیده شد و نمی‌توانیم بگوییم که اهل تسنن هم در این زمینه نقش داشتند. بر این اساس این اقدامات هیچ ارتباطی به تفکر اسلامی اعم از شیعه و سنی ندارد.

حوادثی که اخیراً در ایران رخ داد، حاکی از جنگ دشمنان با اصل اسلام است و بحث‌های هسته‌ای، منطقه، موشکی و حقوق بشر صرفاً یک بهانه است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آتش زدن پرچم ایران توسط اغتشاشگران را نشانه چه می‌دانید، اظهار داشت: برخی از اغتشاشگران پرچم ایران را هم به آتش کشیدند که نشان می‌دهد این افراد حتی تفکر دفاع از ایران را هم ندارند و ماهیت ضدایرانی خود را به اثبات رساندند. حوادثی که اخیراً در ایران رخ داد، حاکی از جنگ دشمنان با اصل اسلام است و بحث‌های هسته‌ای، منطقه، موشکی و حقوق بشر صرفاً یک بهانه است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما به خوبی می‌دانیم که بیگانگان سرمنشأ این حوادث بودند و اغتشاشگران را هدایت کردند، تاکید کرد: بیگانگان برای برهم زدن ایران و ایجاد آشوب در کشورمان از رسانه‌های دروغ‌پردازی چون اینترنشنال و بی بی سی استفاده کرده و یک جنگ جهانی رسانه‌ای علیه ملت ایران راه انداختند. آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس، آلمان، فرانسه و بسیاری از کشورهای دنیا با رسانه‌های خود علیه کشور ما اقدام کردند.

وی ادامه داد: در سوره بقره آیه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه عده‌ای با شما می‌جنگند تا اصل اسلام را از بین ببرند، زمانی که بحث حجاب در اغتشاشات مطرح می‌شود، به معنای آن است که دشمنان اسلام می‌خواهند ارزش‌های دین ما را از بین ببرند. سوالی در اینجا مطرح می‌شود که مگر عربستان هم کشوری مسلمان نیست، پس چرا شبکه سعودی اینترنشنال از اغتشاشگرانی که ارزش‌های اسلام را زیر پا گذاشتند، دفاع می‌کند؟ حرف بنده با آمریکا و کشورهای غربی نیست چرا که آنان به کل ضد اسلام هستند، اما چه شده که عربستان سعودی به عنوان کشوری مسلمان به جای آنکه از قرآن و ارزش‌های اسلام دفاع کند، از کسانی که قرآن و مساجد را به آتش کشیدند، دفاع می‌کند؟ پشت پرده همه تحریکات و اتفاقاتی که در کشورمان رخ داد، رسانه‌هایی چون اینترنشنال قرار دارند که جوانان را برای ایجاد اغتشاش تحریک کردند.

مطالبه اغتشاشگران رفع مشکلات اقتصادی نبود و دیدیم که حتی یک نفر از افرادی هم که در این اغتشاشات حضور داشتند، شعار اقتصادی ندادند

نبویان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مشکلات اقتصادی باعث شد برخی از مردم به خیابان‌ها بیایند و آشوب به پا کنند، اظهار داشت: به هیچ وجه اینگونه نیست. اگر مطالبه اغتشاشگران رفع مشکلات اقتصادی بود، پس چرا حتی یک نفر از افرادی که در این اغتشاشات حضور داشتند، شعار اقتصادی ندادند؟

وی ادامه داد: البته بنده نمی‌گویم که ما مشکل اقتصادی نداریم. مردم الان واقعاً مشکل اقتصادی دارند، گرانی‌ها بسیار زیاد است، گرانی اجاره بهای مسکن یکی از معضلات اساسی مردم است اما سوال بنده این است که چرا اغتشاشگران و رسانه‌های معاند هیچ اشاره‌ای به مسائل اقتصادی ایران نکردند؟ آنان نشان دادند که فقط با اسلام و حجاب مشکل دارند و مسائل اقتصادی اصلاً مطرح نبود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در این اغتشاشات علاوه بر آتش زدن قرآن و مساجد، شاهد بودیم برخی از اغتشاشگران به افراد محجبه حمله کردند و حجاب از سر آنان برداشتند. این اقدامات نشان می‌دهد که اغتشاشگران و حامیان آن‌ها در کشورهای خارجی با ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران مشکل دارند و به جنگ با اسلام رفتند.

نبویان بیان کرد: در اینجا بد نیست که درباره وضعیت اقتصادی عربستان سعودی که این روزها با رسانه ضدایرانی خود یعنی اینترنشنال علیه ایران اقداماتی را انجام می‌دهد، توضیحاتی دهم. بنده میزان صادرات نفت عربستان در خرداد ماه را بررسی کردم که بیش از ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز بود. اگر فرض کنیم که هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار باشد، به این معناست که عربستان فقط از محل فروش نفت روزانه یک میلیارد دلار درآمد به دست می‌آورد. یک میلیارد دلار به پول ایران حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

عربستان سعودی روزانه ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی دارد، به این معنا که ظرف ۲۰ روز بودجه یک سال ایران را به دست می‌آورد

وی متذکر شد: بودجه ایران شامل بودجه عمومی برای پرداخت حقوق کارکنان و تخصیص اعتبار برای پروژه‌های عمرانی و بودجه شرکت‌های دولتی است. بودجه عمومی ما حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. پس نتیجه می‌گیریم عربستان سعودی که روزانه ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی دارد، یعنی ظرف ۲۰ روز بودجه یک سال ایران را به دست می‌آورد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که ایران حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز به فروش می‌رساند که با توجه به آنکه در تحریم هستیم، نمی‌توانیم همه پول حاصل از فروش نفت را به سرعت در اختیار داشته باشیم. از سوی دیگر ۱۴.۵ درصد از پول حاصل از فروش نفت باید به شرکت ملی نفت داده شود و ۸ درصد هم به صندوق توسعه ملی داده می‌شود. به عبارت دقیق‌تر دولت باید بیش از ۵۰ درصد از پولی را که از فروش نفت به دست می‌آورد، به جاهای مختلف تخصیص دهد.

وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه مردم عربستان تا چه حد از ثروت هنگفت کشورشان برخوردار هستند و چه وضعیتی دارند، گفت: جمعیت عربستان سعودی ۳۴ میلیون نفر است، اما جمعیت ایران ۸۵ میلیون نفر است. دسترسی مردم عربستان به امکانات پزشکی بسیار پایین است. مقدار برق‌رسانی، آب‌رسانی و گازرسانی به روستاهای این کشور در حد مطلوبی نیست. عربستان سعودی درآمد هنگفتی دارد و ظرف ۲۰ روز کل بودجه ایران را به دست می‌آورد، اما ۸۰ درصد پزشکان این کشور خارجی هستند.

دختران در عربستان باید از ۱۰ سالگی حجاب کامل داشته باشند و حتی دست‌ها و صورت خود را هم بپوشانند

نبویان با اشاره به وضعیت زنان در عربستان سعودی، تصریح کرد: ۶۰ درصد از افراد بی‌سواد در عربستان، زنان هستند. زنان در عربستان سعودی حتی نمی‌توانند از شهری به شهر دیگر به تنهایی سفر کنند مگر اینکه یکی از محارم آنان همراهشان باشد. دختران در عربستان باید از ۱۰ سالگی حجاب کامل داشته باشند و حتی دست‌ها و صورت خود را هم بپوشانند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در این مدت از اغتشاشگران حمایت ویژه‌ای شده است، بیان کرد: اخیراً با خبر شدم که در یکی از شهرهای ایران فردی یک میلیارد تومان پول همراه خود داشت، به افراد می‌داد، به آنان می‌گفت شعار بنویسند و علیه نظام شعار دهند و این مسئله نشان می‌دهد که برای تشدید اغتشاشات در ایران، عده‌ای به برخی از اغتشاشگران پول‌های هنگفتی دادند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما چرا عربستان سعودی با رسانه خود یعنی اینترنشنال از افرادی که در اغتشاشات علیه اسلام و حجاب اقداماتی را انجام دادند حمایت کرد، گفت: اسلامی که در عربستان وجود دارد، با اسلامی که انقلاب اسلامی ایران ارائه داده و مردم ما طرفدار آن هستند، تفاوت‌های اساسی دارد. اسلام در کشورهایی چون عربستان، اسلام آمریکایی است اما اسلامی که مردم ما قبول دارند، اسلام اصیل و اسلام ناب محمدی (ص) است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اسلامی که در انقلاب اسلامی ایران آمده، ظلم‌ستیز است، ادامه داد: آیه شریفه «مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ» بر این مسئله تاکید می‌کند که ما باید با کفار تند و شدید باشیم. تکلیف جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم صهیونیستی و سران استکبار جهانی روشن است و «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» جزو مبانی اصلی ماست. اسلام اصیل نمی‌تواند آمریکا را بپذیرد. همه ما باید در مقابل ظلم آمریکا بایستیم. اسلام اصیل ظلم‌ستیز و عزت‌مدار است، در مقابل، ما به رزمندگان اسلام درود می‌گوئیم.

عربستان سعودی گاو شیرده آمریکا است و آمریکا به اسلامی که عربستان به آن اعتقاد دارد یعنی همان «اسلام آمریکایی» اصلاً کاری ندارد

نبویان با تاکید بر اینکه عزت برای کاخ سفید و سران کفر نیست، بلکه عزت برای خداوند، پیامبر اکرم (ص) و کسانی است که ایمان آوردند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران زیر بار ظلم نمی‌رود و ما قطعاً نمی‌توانیم مانند عربستان گاو شیرده باشیم. اسلام در جمهوری اسلامی ایران اصیل است و به همین دلیل دشمنان با آن مقابله می‌کنند و در کشور ما قرآن و مساجد را به آتش می‌کشند. عربستان سعودی گاو شیرده آمریکا است و آمریکا به اسلامی که عربستان به آن اعتقاد دارد یعنی همان اسلام آمریکایی اصلاً کاری ندارد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سران آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس کفار هستند و نباید با آنان ارتباط برقرار کرد. ما نباید با سران آمریکا و رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کنیم. ما نظام تک قطبی را قبول نداریم. جمهوری اسلامی ایران قائل به اسلام اصیل است و مستکبرانی را که ادعای کدخدایی در عالم دارند، نفی می‌کند و کنار می‌گذارد. آمریکا به این علت با جمهوری اسلامی ایران کنار نمی‌آید که ما آنان را نفی می‌کنیم. ملت ایران به دنبال اسلام اصیل هستند و به همین دلیل آمریکا و کشورهای مستکبر با ایران کنار نمی‌آیند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دشمنان تاکنون چه اقداماتی برای شکست جمهوری اسلامی انجام دادند اما ناکام شدند، گفت: آنان از بعد پیروزی انقلاب اسلامی دشمنی خود را با ما آغاز کردند. آنان در ابتدای انقلاب گروه تروریستی کومله را به جان مردم کردستان انداختند و بسیاری از مردم مظلوم کشورمان در آن زمان به شهادت رسیدند، گروهک تروریستی خلق عرب را در خوزستان با نگاه تجزیه‌طلبی ایجاد کردند، غائله گنبد کاووس را ایجاد کردند و زمانی که دیدند این کارها به جایی نمی‌رسد، انواع کودتاها را علیه ایران تدارک دیدند. آنان هر کاری انجام دادند تا جمهوری اسلامی ایران نابود شود. اما دیدند که این اقدامات به جایی نمی‌رسد و ۸ سال جنگ تحمیلی را علیه ایران تدارک دیدند و حداقل ۴۰ کشور دنیا علیه ملت ایران ایستادند اما باز هم ما پیروز شدیم.

نبویان اظهار داشت: تمام حرف دشمنان جمهوری اسلامی ایران آن است که چرا با وجود همه اقداماتی که علیه ایران انجام می‌دهند، اما کشورمان سقوط نمی‌کند و ملت ما نابود نمی‌شود. آنان فتنه‌های مختلفی از جمله فتنه ۷۸ و ۸۸، ۹۶، ۹۸ را علیه ایران تدارک دیدند، اما مردم بصیر ایران همه این فتنه‌ها را نقش بر آب کردند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، انواع تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی ایران تحمیل کردند که فرصت نیست تمام ابعاد تحریم‌ها را برای ملت ایران توضیح دهیم، اما مقامات آمریکایی بارها اعلام کردند هیچ کشوری را در دنیا به اندازه ایران تحریم نکرده‌اند که واقعاً درست است. برای مثال، جمهوری اسلامی ایران در فروش نفت، استخراج نفت و سرمایه گذاری در نفت تحریم است. هیچ بانکی در دنیا به روی ایران باز نیست و تمام بانک‌های ایران تحریم است. آنان پتروشیمی ایران، کشتیرانی و بیمه کشتیرانی را هم تحریم کردند و نقطه‌ای در ایران وجود ندارد که تحریم نشده باشد.

علی رغم تمام تحریم‌ها و فشارهایی که دشمنان علیه کشورمان اعمال کردند، اما کشور ما مقتدرانه ایستاده و همین مسئله علت عصبانیت دشمنان است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: علی رغم تمام تحریم‌ها و فشارهایی که دشمنان جمهوری اسلامی علیه کشورمان اعمال کرده‌اند، اما کشور ما مقتدرانه ایستاده است و علت عصبانیت آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، انگلیس و آلمان این است که چرا کشور ما با وجود این هم تلاش دشمن نابود نمی‌شود.

نبویان با بیان اینکه دشمنان تاکنون شدیدترین اقدامات را علیه ملت ایران انجام دادند، افزود: تحریم‌های یکجانبه آمریکا، تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های اتحادیه اروپا همگی علیه کشورمان اعمال شده است. اخیراً هم آنان یکسری تحریم‌های جدید را علیه ایران اعمال کردند، اما با وجود همه این اقدامات، ما همچنان روی پای خود ایستاده‌ایم. علت مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر تمام فشارها و تحریم‌ها این است که مردم ما معتقد به اسلام هستند و به همین دلیل دشمنان به دنبال نابودی اسلام و ارزش‌های ناب اسلامی در کشورمان هستند.

وی بیان کرد: مردم ما معتقد به ائمه اطهار (ع) هستند و به همین دلیل پرچم مزین به نام ائمه اطهار (ع) در اغتشاشات به آتش کشیده شد. دشمنان، گروه‌های تروریستی را به جان ایران انداختند، کودتا و تحریم‌های مختلف را علیه کشورمان تدارک دیدند و انواع فتنه‌ها و تبلیغات منفی را علیه ایران تدارک دیدند، اما باز هم کشور ما مقتدرانه ایستاده است و همین موضوع دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران را به شدت عصبانی کرده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر دشمنان جنگ جهانی رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفتند، اما چون مردم ما معتقد به اسلام هستند، صبر و استقامت دارند و رهبری هوشمند داریم، این اقدامات به جایی نرسیده و نخواهد رسید.

همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند اغتشاشات اخیر یک کار انفعالی در مقابل موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران بود

نبویان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در این مقطع دشمنان تلاش کردند تا اغتشاشات در کشورمان افزایش یابد، گفت: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند این اغتشاشات یک کار انفعالی در مقابل موفقیت‌های ایران بود. فرصت نمی‌شود که به همه موفقیت‌های ایران اشاره کنیم، اما یکی از پیروزی‌های ایران آن بوده که دست آمریکا را از ایران و منطقه قطع کرد. بیش از ۸۰ کشور به دنبال آن بودند که سوریه را نابود کنند، اما حاج قاسم سلیمانی به آنجا رفت و با همراهی جبهه مقاومت در مقابل آنان ایستاد و در نهایت آنان نتوانستند به هدف خود برای نابودی سوریه برسند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران نفوذ بسیار زیادی در سطح جهان و منطقه دارد، اظهار داشت: ما در ونزوئلا اقدامات مختلف اقتصادی انجام می‌دهیم. همچنین پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای بسیار اهمیت دارد. روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، هند و ایران عضو این سازمان هستند.

وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه چرا پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای باعث عصبانیت دشمنان نظام شد، گفت: چهار قدرت اتمی دنیا یعنی چین، روسیه، پاکستان و هند عضو سازمان شانگهای هستند. همچنین دو عضو شورای امنیت یعنی روسیه و چین هم عضو این سازمان هستند و هر قطعنامه‌ای در شورای امنیت مطرح شود، این دو کشور می‌توانند آن را وتو کنند. ۹ کشور عضو شانگهای، ۳ میلیارد و ۳۶۳ میلیون نفر یعنی ۴۳ درصد جمعیت جهان را دارند.

کشورهای عضو شانگهای به دنبال آن هستند که در مقابل ناتو، نیروی نظامی مشترک تشکیل دهند و می‌خواهند شورای مشترک بانکی ایجاد کنند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشورهای عضو شانگهای به دنبال برقراری روابط اقتصادی مشترک در زمینه انرژی، استخراج نفت و در زمینه‌های مختلف هستند. این کشورها قرار است در مقابل ناتو، نیروی نظامی مشترک تشکیل دهند. ناتو بر کل جهان حاکم است و اگر نیروی نظامی مشترک مقابل ناتو تشکیل شود، بسیار اثرگذار است. علاوه بر این، قرار بر این است اعضای شانگهای شورای مشترک بانکی تشکیل دهند که اگر این اتفاق بیفتد، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قدرت خود را از دست می‌دهند. آمریکا بعد از فروپاشی شوروی سابق موضوع نظام تک قطبی را مطرح کرد و ادعا داشت که بر کل دنیا حاکم شود، اما تشکیل سازمان شانگهای باعث شد که آمریکا کنار زده شود و به همین دلیل آنان عصبانی شدند و چنین آشوب‌هایی را در کشور ما تدارک دیدند. جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۵ عضو ناظر در شانگهای بود. یک سال بعد ایران درخواست کرد که عضو این سازمان شود، اما اجازه ندادند و با روی کار آمدن دولت سیزدهم این اتفاق و موفقیت بزرگ برای ایران رخ داد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه ایران درخواست رسمی برای پیوستن به بریکس داده است و اگر این اتفاق بیفتد چه تأثیری دارد، تصریح کرد: برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اعضای گروه بریکس هستند، این کشورها قدرت‌های نوظهور اقتصادی دنیا هستند که ۲۸ درصد قدرت اقتصادی دنیا مربوط به این کشورهاست. چین اقتصاد دوم دنیاست. سه قدرت هسته‌ای و دو عضو شورای امنیت در این گروه هستند و اگر جمهوری اسلامی ایران عضو بریکس شود، تأثیر تحریم‌ها و دلار کاهش پیدا می‌کند، FATF هم دیگر تأثیری ندارد و طبیعی است که آمریکا نتواند این موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران را تحمل کند.

نبویان تاکید کرد: گروه بریکس قرار است بانک توسعه را در مقابل بانک جهانی ایجاد کنند. پیوستن ایران به سازمان شانگهای و گروه بریکس اقدامات مثبتی برای کشور است. ۸ سال دولت روحانی اقدامات منفی و اشتباه زیادی انجام داد، آن دولت آجر روی آجر نگذاشت و وضعیت مسکن به بدترین شکل ممکن رسید. در مقابل، دولت رئیسی تاکنون موفقیت‌های بسیار زیادی داشته است.

وی با اشاره به مهار بیماری کرونا در دولت سیزدهم، اظهار داشت: دولت سیزدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که شاهد تشدید بیماری کرونا بودیم و روزانه بیش از ۷۰۰ نفر از هموطنان‌مان بر اثر این بیماری فوت می‌کردند، اما دولت سیزدهم توانست واکسن مقابله با کرونا را به اندازه کافی فراهم کند و در حال حاضر مرگ و میر این بیماری در روز به کمتر از ۱۰ نفر رسیده است.

دولت رئیسی ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان از اوراقی را که دولت روحانی فروخته و خورده، پرداخت می‌کند و همین امسال باید ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل را پرداخت کند

نبویان با اشاره به حذف ارز ترجیحی، بیان کرد: اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد، مشکلات کشور تشدید می‌شد، اما دولت سیزدهم کاری را در این زمینه انجام داد که هیچ دولتی جرأت نمی‌کرد آن را انجام دهد. دولت رئیسی، دولت را در شرایطی از حسن روحانی تحویل گرفت که خزانه خالی بود و وضعیت ذخایر استراتژیک کشور بسیار بد بود. علاوه بر این، آنان در حال پرداخت بدهی دولت روحانی هستند، به گونه‌ای که دولت رئیسی ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان از اوراقی را که دولت روحانی فروخته و خورده، پرداخت می‌کند. دولت همین امسال باید ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل را پرداخت کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در دولت روحانی شاهد قطع شدن مکرر برق بودیم، اما امسال به ویژه در تابستان شاهد قطعی برق نبودیم. قرار بود آبرسانی در بسیاری از مناطق محروم ظرف چند سال انجام شود، اما دولت رئیسی توانست ظرف چند ماه این کار را انجام دهد. در بخش نظامی، جمهوری اسلامی ایران موفقیت‌های بسیار زیادی داشته است، به گونه‌ای که ۲۲ کشور تقاضا کردند که از ایران پهپاد خریداری کنند. بدترین تحریم‌های دشمن علیه ایران در حوزه نظامی بود. آمریکا هر گونه طراحی علیه ایران انجام داد تا کشور ما را شکست دهد اما می‌بیند هر کاری که می‌کند، تأثیری ندارد و ایران مقتدرتر می‌شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را افزایش داد و در حال حاضر هم به دنبال افزایش حقوق سایر کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری است. همچنین شاهد حضور مستمر رئیس جمهور و دولتمردان در میان مردم هستیم و آنان با حضور میدانی و جهادی به دنبال رفع مشکلات مردم هستند. اغتشاشات اخیر کاملاً انفعالی و از روی عصبانیت دشمنان بود و آنان نمی‌دانند مقابل عظمت ملت ایران چه کنند. در این شورش‌ها یک جنگ جهانی رسانه‌ای علیه ملت ایران راه انداختند، رسانه‌های معاند انواع دروغ‌ها را مطرح کردند، کشته‌سازی کردند و ما کاملاًًً درک می‌کنیم که همه این اقدامات از روی عصبانیت آنان در برابر پیروزی‌های ایران بوده است.

دولت سیزدهم همه تمرکز خودش را روی برجام و مذاکرات نگذاشت و ثابت کرد خدمت به مردم ربطی به آمریکا و ارتباط با غربی‌ها ندارد

نبویان گفت: هر کشور دیگری تحت این همه تحریم و فشار قرار می‌گرفت، باید نابود می‌شد اما ایران روز به روز قوی‌تر می‌شود. دولت سیزدهم همه تمرکز خودش را روی برجام و مذاکرات نگذاشت و ثابت کرد خدمت به مردم ربطی به آمریکا و ارتباط با غربی‌ها ندارد. مردم ما در حوادث اخیر ماهیت دشمنان جمهوری اسلامی چون آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس، آلمان، فرانسه و عربستان را بهتر متوجه شدند و برای همه مشخص شد که این کشورها جز دشمنی کار دیگری نمی‌کنند. حرف ما به آمریکا، اسرائیل، عربستان، فرانسه، انگلیس و آلمان آن است که از موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران عصبانی باشید و به حول و قوه الهی از این عصبانیت بمیرید.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره پیروز خواهد ماند. دشمنان نظام می‌خواهند پیروزی‌های ملت ایران از بین برود، اما هیچ گاه نمی‌توانند. تمام فاسقان و ظالمان به جنگ ملت ایران آمدند، اما از آنجایی که پشتوانه ملت ایران، اسلام و قرآن است، باز هم دسیسه‌های آنان به جایی نرسید.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به دخالت‌های برخی از کشورهای غربی در امور داخلی ایران، اظهار داشت: توصیه بنده به دولت آن است که در روند مذاکرات دقت کافی کند و بداند که به آمریکا نمی‌توان اعتماد کرد. به هیچ وجه نباید گفته شود که بایدن با ترامپ فرق دارد، چرا که آنان هیچ تفاوتی با هم ندارند.

مقامات آمریکا که می‌گویند احیای برجام در اولویت آنان نیست، حرف بیخودی می‌زنند و باید بدانند که اتفاقاً ایران به دنبال مذاکرات نیست

نبویان در واکنش به اظهارات اخیر رابرت مالی، دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مبنی بر اینکه مذاکرات احیای برجام دیگر در دستور کار واشنگتن قرار ندارد و تمرکزی هم روی آن نیست، گفت: اتفاقاً ما به دنبال مذاکرات نیستم و دولت رئیسی ثابت کرده که به هیچ وجه به دنبال این مسئله نیست و نباید هم باشد.

وی بیان کرد: برخی از مقامات غربی حرف‌های بیخودی می‌زنند. بنده از شخص رئیس جمهور خبر دارم که فقط به دنبال عزت ملت ایران و حل مشکلات مردم است و نمی‌خواهد با دشمنان ملت ایران ببندد. ما نباید تمام زندگی مردم را وابسته به این کنیم که آمریکا چه می‌خواهد بگوید یا انجام دهد. آمریکا جز دشمنی با ملت ایران کار دیگری انجام نخواهد داد. اغتشاشات اخیر در ایران به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای مستکبر بود و باید این موضوع مجدداً مورد تأکید قرار گیرد که این اغتشاشات واکنش انفعالی آنان در برابر عزت‌مندی ایران بود. باید بدانیم که دشمنان می‌خواهند امنیت ملت ایران را سلب کنند و ما باید بیشتر به هوش باشیم.