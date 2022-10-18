هزینه اغتشاشات از کسانی گرفته شود که عجولانه حرف زدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح جوکار در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: متأسفانه در جریان اغتشاشات اخیر شاهد بودیم برخی از افراد غیر مسئول پیش از روشن شدن واقعه به صورت عامدانه اظهارات عجولانه، غیرکارشناسی و خلاف واقع داشتند.

وی بیان کرد: این افراد با اظهارات خود با آل سعود، رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار همراه شده و موجب تشویش اذهان عمومی شدند. از قوه قضائیه درخواست می‌کنم هزینه‌هایی را که به علت این اغتشاشات به کشور تحمیل شد از افرادی بگیرد که با اظهارات غیرکارشناسی خود باعث این اتفاقات شدند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: قانون رتبه بندی معلمان باید به طور دقیق اجرایی شود و لازم است معلمان طرح مهرآفرین هم مشمول این قانون شوند.