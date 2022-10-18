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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۹

جوکار در تذکر شفاهی:

هزینه اغتشاشات از کسانی گرفته شود که عجولانه حرف زدند

هزینه اغتشاشات از کسانی گرفته شود که عجولانه حرف زدند

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه‌هایی که به جهت اغتشاشات به کشور تحمیل شد باید از کسانی گرفته شود که عجولانه و غیرکارشناسی حرف زدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح جوکار در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: متأسفانه در جریان اغتشاشات اخیر شاهد بودیم برخی از افراد غیر مسئول پیش از روشن شدن واقعه به صورت عامدانه اظهارات عجولانه، غیرکارشناسی و خلاف واقع داشتند.

وی بیان کرد: این افراد با اظهارات خود با آل سعود، رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار همراه شده و موجب تشویش اذهان عمومی شدند. از قوه قضائیه درخواست می‌کنم هزینه‌هایی را که به علت این اغتشاشات به کشور تحمیل شد از افرادی بگیرد که با اظهارات غیرکارشناسی خود باعث این اتفاقات شدند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: قانون رتبه بندی معلمان باید به طور دقیق اجرایی شود و لازم است معلمان طرح مهرآفرین هم مشمول این قانون شوند.

کد مطلب 5611578
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      2 0
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      دقیقا موافقیم از این ایده حمایت میکنیم کسانیکه به هر نحو بر کشور صدمه زدند ویا تشویق به اغتشاش کردند باید هزینشو پرداخت کنند
    • رضا IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      برای دولت که بد نشد.پشت این اغتشاشات سوری در مقابل گرانی و تورم و اختلاس های کلان ۹۲ هزار میلیاردی فولاد مبارکه و گروه شصتا پنهان بشه و توجیح بر عدم کنترل تورم کشور داشته باشه.

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