اروپا و آمریکا تشنه برجام هستند/ اظهارات مقامات غرب خلاف واقع است

احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اظهارات اخیر «رابرت مالی» دیپلمات ارشد آمریکایی مبنی بر اینکه برجام در اولویت سیاست‌های آمریکا قرار ندارد گفت: وقایع اخیر قطعه‌های پازلی است که از نظر غرب باید کنار هم قرار بگیرند تا اهداف آنها محقق شود. دشمن در فقره اخیر تلاش زیادی کرد تا آشوب‌ها را به خیابان بکشد و تا حدی نیز در این زمینه به اهداف خود رسید؛ اما قاطبه ملت ایران علیرغم همه گلایه‌مندی‌هایی که دارند کشور، امنیت و نظام خود را قبول دارند.

آزادیخواه تصریح کرد: آنچه در روزهای اخیر در خیابان‌ها رخ داد نتیجه سرکردگی و هزینه‌های بسیاری است که دشمنان جمهوری اسلامی در مدت اخیر صرف کرده بودند و عده‌ای معترض را با خود همراه کردند.

وی ادامه داد: علیرغم اظهارات برخی از مقامات غربی باید بدانیم آمریکا تشنه برجام است و علاقه دارد این توافق هرچه زودتر احیا شود؛ البته این اشتیاق در رابطه با اروپا شدیدتر و جدی‌تر است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برخی از اقدامات غربی‌ها از جمله اینکه هر از چند گاهی چنین اظهاراتی را مطرح می‌کنند، صرفاً برای آن است که در بازی که خود آن را ایجاد کرده‌اند قاعده را نبازند. قطعاً از نظر غرب، برجام اولویت اول آنها است، حتی اگر این موضوع در اظهارات خود به بهانه‌های مختلف انکار کند.

آزادیخواه در پاسخ به این سوال که آیا آنچه مقامات آمریکایی‌ها در رسانه‌ها اعلام می‌کنند با آنچه به آن عمل می‌کنند متفاوت است؟، تصریح کرد: بله، آنها اظهاراتی دارند که خلاف واقع است، آنچه مقامات غربی می‌گویند با آنچه در سیاست خود عملیاتی و اجرایی می‌کنند بسیار تفاوت دارد. در واقع همیشه این طور بوده و در تاریخ نیز این تناقض به کرات اتفاق افتاده است.

وی بیان کرد: امروز شرایط جمهوری اسلامی ایران شرایط پیشرفت، توسعه و اثرگذاری بر منطقه است و آمریکا نیز این نکات را به خوبی می‌داند. بنابراین تا جایی که امکان داشته باشد معطل برجام و احیای آن خواهد ماند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: این ایران است که برای حفظ و تأمین حقوق ملت خود به دنبال گرفتن تعهدات سفت و سخت‌تری است و با هدف اخذ تضمین، به نوعی شرایط را برای طرف مقابل سخت کرده است؛ چراکه جمهوری اسلامی نمی‌خواهد بار دیگر توافقی به علت با بدعهدی غربی‌ها به هم بخورد. با همه اینها آمریکا احیای برجام را از خدا می‌خواهد.