حمایت مالی از دانش آموزان نخبه پنج دهک اول جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، همواره تعیین شهریه برخی از مدارس دولتی که سطح کیفی بالاتری نسبت به دیگر مدارس دارند؛ با حاشیه‌هایی همراه بوده است. والدین و دانش آموزان که معترض به هزینه شهریه این مدارس هستند بر دولتی بودن آنها تاکید دارند و مسئولان مدارس معتقدند هزینه اقدامات انجام شده نیازمند اخذ شهریه‌های بسیار بیشتر است.

تعدادی از این مدارس که تعیین شهریه آن در بسیاری از اوقات با چالش مواجه بوده است، مدارس استعدادهای درخشان است.

پیش از آغاز سال تحصیلی جدید و در مرداد ۱۴۰۱، الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان اینکه نباید هیچ دانش‌آموز واجد شرایطی به دلیل ناتوانی در پرداخت شهریه از تحصیل در مدارس سمپاد باز بماند، گفته بود که با افزایش اعتبارات این سازمان، شهریه حداقلی مدارس سمپاد را از دانش‌آموزان پنج دهک اول دریافت نخواهیم کرد و دانش‌آموزان پنج دهک دوم نیز با اعطای تسهیلات مورد حمایت قرار می‌دهیم.

وی از تلاش وزارت آموزش و پرورش خبر داده و گفته بود یک خیریه به همت فارغ التحصیلان مدارس استعدادهای درخشان در حال ایجاد است تا کمکی برای شهریه دانش آموزان کم برخوردار اما مستعد کشور باشد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شهریه مدارس استعدادهای درخشان گفت: همان‌طور که شهریه مدارس غیرانتفاعی بیشتر می‌شود شهریه مدارس استعدادهای درخشان نیز افزایش می‌یابد. تقریباً سال گذشته ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه‌های مدارس استعدادهای درخشان بود که طبیعی است شهریه مدارس راهی برای جبران این هزینه‌ها است اما به استثنای تهران و برخی کلانشهرها، نیمی از دانش آموزان مدارس ما از پنج دهک اول جامعه هستند.



وی با اشاره به حمایت‌های وزیر آموزش و پرورش گفت: وزیر در حال انجام مذاکراتی است تا از بودجه و کمک دولت، مبلغی برای کمک به دانش آموزان نخبه مدارس استعدادهای درخشان در ۵ دهک اول جامعه پرداخت شود. ما هم فکر می‌کنیم با مشارکت و رایزنی با شرکت‌ها و نهادها بتوانیم مبلغ خوبی را برای سال آینده جذب کنیم.

یاوری با بیان اینکه در تلاش برای راه اندازی یک خیریه با حضور نخبگان سابق مدارس استعداهای درخشان هستیم، افزود: ما از سال گذشته هیئت مؤسس و اساسنامه‌ای برای این خیریه تهیه کردیم که در وزارت کشور در حال ثبت است. در همین راستا، با فارغ التحصیلان مدارس سمپاد در داخل و خارج از کشور ارتباطات خیلی خوبی گرفتیم و خیلی از آنها ابراز علاقه کردند که بخشی از هزینه‌های تحصیل دانش آموزان کم برخوردار را تقبل کنند.

وی گفت: این خیریه وابسته به وزارت کشور خواهد بود.