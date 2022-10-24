تحسین ایسبیلن سینماگر ترکیه‌ای و از داوران بخش بین‌الملل سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره همراهی خود با این رویداد توضیح داد: من بیش از پنج نوبت در دوره‌های گذشته، در جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور داشتم. هم به‌عنوان مهمان، هم به‌عنوان تهیه‌کننده و هم در قالب برگزاری کارگاه آموزشی با این جشنواره همکاری داشته‌ام.

وی افزود: اولین برخورد من با سینمای کوتاه ایران زمانی بود که پروژه‌ای را درباره یکی از چهره‌های انقلابی ترکیه در دست تولید داشتیم و از ایران دعوت کردیم تا سعید نجاتی به همراه تیمش یعنی آرش روادل و مجید نجاتی به ترکیه آمدند و فیلم خیلی خوبی هم تهیه کردند. فیلم در بخش بین‌المللی جشنواره تهران پذیرفته شد و اولین بار به‌عنوان تهیه‌کننده همین فیلم به این جشنواره آمدم. زمانی که به ایران آمدم با هنرمندان کشورهای دیگر آشنا شدم و همزمان با ایرانیانی مواجه شدم که از من می‌پرسیدند چگونه می‌توانند در ترکیه فیلم بسازند. به همین دلایل حضور در این جشنواره را دوست دارم.

این کارگردان و فیلمبردار ترکیه‌ای درباره دیگر تعاملات خود با سینمای ایران هم گفت: در همین جشنواره من کارگاهی را به همراه دکتر الستی داشتم که موضوع آن سینمای اینتراکتیو بود. در کارگاه دیگری هم پنج فیلم برگزیده از جشنواره فیلم ازمیر را در کرمانشاه به نمایش گذاشتیم. الان هم به عنوان داور بخش بین‌الملل این جشنواره در خدمت شما هستم.

سینمای کوتاه ایران، در دنیا مهم است

ایسبلین تأکید کرد: سینمای کوتاه ایران، نه فقط در کشور ایران که در تمام دنیا، سینمای بسیار مهمی است. فیلم‌های سینمای کوتاه شما مانند شعر می‌ماند. به‌خصوص فیلم‌هایی که با حمایت انجمن سینمای جوانان ایران تولید می‌شود. این انجمن مجموعه بسیار بزرگی است که هم آموزش می‌دهد، هم تولید می‌کند و هم پخش فیلم دارد.

وی افزود: هر جایی که به فیلم کوتاه اهمیت می‌دهد، برای من حائز اهمیت است. ما باید هر بستری که امکان عرضه و تولید فیلم کوتاه درآن وجود دارد را حمایت کنیم. ما در سینمای ترکیه چنین مجموعه بزرگی مانند انجمن سینمای جوانان ایران را نداریم و نمی‌توانیم هم داشته باشیم. مجموعه کوچکی را برای حمایت از سینمای کوتاه داریم و ای کاش بتوانیم مجموعه‌ای از این جنس را در کشور خود داشته باشیم.

این سینماگر ترکیه‌ای درباره همکاری با سینمای ایران در زمینه تولید مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی سینمای ایران هم گفت: به‌عنوان یک تهیه‌کننده، مشخص است که علاقه دارم با عوامل فنی ایرانی کار کنم اما بستگی به این دارد که پروژه‌ای که در دست دارم چه ویژگی‌هایی داشته باشد. مؤسسات خصوصی و دولتی می‌توانند در زمینه این همکاری مشترک ورود داشته باشند.

وی افزود: جنس آموزش فیلمسازی که در سینمای ایران وجود دارد، در دیگر کشورها کمتر وجود دارد و به همین دلیل سینماگران ایرانی از نظر فنی، بسیار سینماگران ارزشمندی هستند. برای ما عجیب است که چرا سینمای شما، مدرک دکترا در حوزه‌های تخصصی اعطا نمی‌کند. سینمای شما، سینمای مهمی در دنیاست. شما علم و عمل در عرصه سینما ترکیب کرده‌اید و به سینمایی از این جنس رسیده‌اید.

به‌عنوان یک فیلمساز علاقه‌مند به همکاری با عوامل ایرانی هستم

این کارگردان و فیلمبردار ترکیه‌ای تأکید کرد: من تا به امروز سه یا چهار بار تجربه همکاری با عوامل فنی ایرانی را داشته‌ام. معمولاً در سینمای دیگر کشورها ندیده‌ام که یکی از عوامل فنی یک فیلم بگوید بیایید «فیلم من» را تماشا کنید. وقتی به ایران آمدم، دیدم برخی می‌گویند بیا «فیلم من» را ببین و من احساس می‌کردم آن‌ها کارگردان هستند. اما بعد متوجه می‌شدم که از عوامل فنی بوده‌اند. این نگاه برای من بسیار جذاب است که حتی عوامل فنی یک فیلم هم آن را متعلق به خود می‌دانند. به همین دلیل است که معتقدم عوامل فنی در ایران بسیار حرفه‌ای هستند و به‌عنوان یک فیلمساز بسیار علاقه‌مندم که با آن‌ها همکاری کنم.

وی افزود: ما باید راهی را برای گسترش تولید مشترک پیدا کنیم. نه فقط تولید مشترک که باید بتوانیم از عوامل فنی سینمای ایران در سینمای خودمان بیشتر استفاده کنیم و باید مسیری برای آن باز شود. توانایی این عوامل بسیار بالاست.

این سینماگر ترکیه‌ای درباره فراگیر شدن سریال‌های ترکیه‌ای در بازار مصرفی کشورهای مختلف و قرابت این تولیدات با فرهنگ کشور ترکیه هم تأکید کرد: این سریال‌ها از نظر من اصلاً هنری نیستند. این‌ها آثاری هستند که کارکرد تبلیغاتی دارند و برای پول درآوردن، ساخته می‌شوند. این آثار پول خوبی به همراه دارند و شاید کارگردان آن‌ها بتواند پولی که از این آثار به دست می‌آورد را خرج آثار بعدی خود کند و حتی فیلم هنری بسازد. من هم هرچند سریال نساخته‌ام اما گاهی تیزرهای تبلیغاتی برای کسب درآمد می‌سازم تا از درآمد آن بتوانم فیلم هنری هم بسازم. فرآیند به دست آوردن پول برای سینمای هنری، در همه جای دنیا پیچیده است. شما در ایران این شانس را دارید که دولت، فیلم‌سازان شما را بیش از کشورهای دیگر حمایت می‌کند. شاید یکی از دلایل عمده جایگاه سینمای ایران در عرصه جهانی، همین حمایت مناسب از فیلمسازانش باشد.