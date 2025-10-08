جنان مهدی محمدالعیسی از عمان داور بخش بین‌الملل سی‌وهفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سطح کیفی آثار بخش بین‌الملل این دوره از جشنواره گفت: کیفیت آثاری که برای این جشنواره ارسال شد بسیار بالا بود و حتی باعث شگفتی من بود زیرا فکر نمی‌کردم که سطح فیلم‌ها تا این حد بالا باشد. ما در هیئت داوران برای انتخاب فیلم‌های برگزیده بحث‌های بسیاری داشتیم. همچنین موضوعات فیلم‌ها بسیار متنوع است و به مسائل و مشکلات مختلف کودکان و نوجوانان پرداخته شده است. از برگزارکنندگان این جشنواره تشکر می‌کنم که این فرصت را فراهم کردند تا آثار خوبی در این رویداد به نمایش دربیایند.

وی تصریح کرد: جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اولین تجربه حضور من در جشنواره‌های ایرانی است اما پیش از این در جشنواره‌های کشورهای عربی و اروپایی حضور داشته‌ام. حضور کودکان به عنوان داور از ویژگی‌های متمایز این رویداد است.

این فیلمساز عمانی درباره شناختش از سینمای ایران توضیح داد: من دبیر جشنواره زن و کودک در عمان هستم و چند فیلم از ایران در آن جشنواره به دست من رسید. در دوره قبلی، یک فیلم ایرانی به کارگردانی ناصر احمدی که درباره ازدواج سنتی بود، جایزه بزرگ جشنواره را کسب کرد.

وی درباره ویژگی بارز سینمای ایران گفت: ویژگی برجسته فیلم‌های ایرانی پرداختن به زندگی روزمره و مسائل واقعی است، برخلاف فیلم‌های بسیاری از کشورها که بیشتر در فضایی فانتزی و غیرواقعی حرکت می‌کنند. فیلم‌های ایرانی به مسائل روز جامعه می‌پردازند و این ویژگی بسیار مهم است.

این داور بین‌المللی تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌هایی برای برگزاری کارگاه‌های مشترک با سینماگران ایرانی به‌منظور آشنایی بیشتر فیلمسازان عمانی با سینمای ایران از جمله طرح‌های آینده ما است.

وی با اشاره به ساخت یک فیلم در ایران تصریح کرد: از حضور در ایران بسیار خوشحال هستم و این کشور را دارای فرهنگ غنی، تاریخ کهن و داستان‌های فراوان برای روایت می‌دانم. همچنین قصد دارم در آینده فیلمی در شهر اصفهان تولید کنم. زیرا هرکجای ایران و هرکجای اصفهان را که می‌نگرید داستان و میراث کهنی برای روایت کردن وجود دارد.

محمدالعیسی در پایان با اشاره به شهدای جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: همدردی عمیق خود را با خانواده‌هایی که در جنگ ۱۲ روزه و حمله رژیم صهیونیستی به ایران کودکان خود را از دست داده‌اند، اعلام می‌کنم. معتقدم که خون آنها برای آزادی کل بشر ریخته شد اما از این بابت بسیار متاسف هستم. خوشحالم که جشنواره با ادای احترامی به این افراد کار خود را آغاز کرد.