به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «۱۰۰» صبح امروز دوشنبه ۲ آبان ماه در سازمان سینمایی سوره برگزار شد.

در ابتدای این نشست هادی فیروزمندی مدیر روابط‌عمومی سازمان سینمایی سوره گفت: دوازده دوره گذشته این جشنواره توسط حوزه هنری با محوریت کشف استعدادهای تازه برگزار شد، یکی از سه محور اصلی ما هم در سازمان سینمایی سوره توجه به رشد و استعدادیابی است، از این رو برگزاری این جشنواره مهم است البته در سال‌های گذشته به دلیل کرونا وقفه‌ای در برگزاری رخ داد اما جشنواره در دوره تازه محورهای مختلف دارد.

سپس حمیدرضا جعفریان رییس شورای سیاستگذاری این دوره از جشنواره و رییس سازمان سینمایی سوره بیان کرد: در سازمان سینمایی سوره نزدیک به دو سال که فعالیت جدید شروع شده و ما همیشه در این فعالیت‌ها سه محور کلی را مدنظر داشته‌ایم؛ شکل دادن به جریان تولید اعم از فیلم سینمایی، مستند، انیمیشن و کوتاه جزو اهداف ما بود و فکر می‌کنم جریان تولید با تقریب خوبی شکل گرفته است. در کنار جریان تولید ما تلاش کردیم جریان توزیع و نمایش را با کمک سینماها و فضاهای مختلف تبلیغاتی داشته باشیم رکن سوم ماموریت ما رشد و استعدادیابی بود و می‌خواستیم زودتر این موضوع را عملیاتی کنیم اما این کارها بلندمدت است و نمی‌توانیم سریع انتظار نتیجه‌دهی داشته باشیم سال گذشته به این فکر کردیم که داشته‌های ما چیست تا مبتنی بر آن رشد و استعدادیابی را رقم بزنیم، یکی از جذاب‌ترین روش‌های استعدادیابی، ساز و کار جشنواره‌ای است، از آنجایی که یکی از مهمترین فعالیت‌های ما جشنواره «۱۰۰» بوده است سعی کردیم بر همین مدار پیش برویم. بنابراین در شش ماهه ابتدایی سال تلاش کردیم سیاست‌های کلی را پیگیری کنیم تا همه چیز حساب شده باشد.

وی افزود: یکی از هدف‌گذاری‌های ما این بود که در این دوره فراخوان عمیق‌تری داشته باشیم و فیلمسازان و مخاطبان متوجه شوند جشنواره چه انتظاری دارد. مجموع بحث‌های ما در شورای سیاستگذاری باعث شد به جمع‌بندی برسیم. ویژگی خاص این فراخوان این است که یک فراخوان جذاب است نتیجه بحث ما در شورای سیاستگذاری به اینجا رسید که امروز این آغاز عملیاتی را داشته باشیم. محور اصلی جشنواره هم همیشه استعدادیابی بوده به طوری که برخی از فیلم‌سازانی که آثارشان در دوره‌های گذشته در این جشنواره به طور جدی دیده شده است، حالا فیلم‌سازان بزرگی شده‌اند مسأله دیگری که ما داشتیم این بود که فضای مجازی را هم پیگیری کنیم چون این خودش امکانی برای دیده شدن آثار است ضمن اینکه جشنواره می‌تواند با این روند و تکنولوژی همراه شود پس فیلم‌سازانی که آثارشان در اینجا دیده می‌شود در کنار اکران سینمایی و تلویزیونی در فضای مجازی هم دیده می‌شوند. ضمن اینکه ما مثل دوره‌های قبلی یک شعار کلی و سیاستی را برای بخش ویژه خود در نظر گرفتیم.

در ادامه یوسف منصوری دبیر این دوره از جشنواره و تهیه‌کننده سینما بیان کرد: متاسفانه به دلیل کرونا و فضایی که پیش آمد چهار سال در برگزاری این رویداد وقفه پیش آمد دیگر رکنی که همیشه مهم بوده تیم خیلی خوبی است که باعث می‌شود بچه‌های جوان نسبت به آن حس خوبی داشته باشند. رکن مهم دیگر بچه‌هایی هستند که آثارشان را به جشنواره ارسال می‌کنند آنها هدفمند برای جشنواره فیلم تولید می‌کنند اگر اسامی را پیگیری می‌کنیم افرادی را می‌بینیم که حالا اسم‌های بزرگی دارند این جشنواره امکان دیده شدن گسترده را برای جوانان فراهم می‌کند. معمولاً جشنواره «۱۰۰» سه بخش داشته است که آن سه بخش را امسال هم داریم ما در این دوره تلاش کردیم تمام تصمیمات خوب دوره گذشته را حفظ و کاری کنیم که جشنواره یک جشنواره کنشمند باشد و به داوری و ارسال آثار بسنده نکند. از سوی دیگر تلاش می‌کنیم ارتباطی با هنرمندان و هنرجویان داشته باشیم.

منصوری توضیح داد: یکی از برنامه‌هایی که در این دوره داریم برگزاری کلاس‌های مدون در شهرستان‌های مختلف است، برای این بخش در نظر داریم از اساتید معتبر و مختلف در کارگاه‌ها استفاده کنیم و تلاش می‌کنیم قدم به قدم با علاقه‌مندان همراه شویم. در تهران هم سینماتک مخصوص جشنواره «۱۰۰» را خواهیم داشت تا بچه‌ها به صورت مداوم با اساتید در قالب کلاس و… ارتباط داشته باشند. ما در این دوره شعار «ایران عزیز» را داریم و در بخش داخلی با این شعار فعالیت خواهیم کرد. هدف ما این است که بچه‌ها فیلم‌هایی خلق کنند که حال همه ما خوب شود اگر هم به سمت سینمای اجتماعی می‌روند آثارشان هدفمند و با راه‌حل باشد در بخش بین‌الملل هم رویکرد سینمای اخلاق را داریم که امسال بچه‌ها به انتخاب خود می‌توانند در این دو شرکت کنند. این را هم باید بگویم همیشه سوءتفاهمی می‌شود مبنی بر اینکه فیلم‌ها باید حتماً صد ثانیه باشند اما فیلم‌ها می‌توانند تا صد ثانیه باشند.

دبیر این رویداد با اشاره به بخش‌های مختلف جشنواره اظهار کرد: ما بخشی به نام «کودک و نوجوان» داریم که آثار این بخش باید برای کودکان و نوجوانان باشد نه درباره آنها. کسانی که در این بخش شرکت می‌کنند علاوه بر داوری در همین بخش در بخش ملی و بین‌المللی هم داوری می‌شوند.

منصوری اظهار کرد: اگر کسی از مخاطبان جشنواره «۱۰۰» خارج از محورهای اعلامی خودش چیزی تولید کند از سوی ما مورد استقبال قرار می‌گیرد اما محورهای ما اخلاق، نوع دوستی و… است.

دبیر این رویداد با اشاره به جوایز توضیح داد: در بخش مسابقه ملی به اثر برتر در هر بخش مستند، داستانی و انیمیشن ۶۰ میلیون تومان، به نفرات دوم این بخش‌ها چهل و نفرات سوم سی میلیون تومان جایزه خواهیم داد در بخش بین‌الملل به نفرات اول بخش مستند، داستانی و پویانمایی ۲ هزار یورو می‌دهیم، یعنی گرچه در بخش ملی به نفرات اول و سوم گونه‌های مختلف سینمایی جایزه می‌دهیم اما در بخش بین‌الملل جایزه به یک نفر در هر بخش تعلق می‌گیرد، یک جایزه ویژه دبیر هم داریم که به ارزش پنجاه میلیون تومان است. این را هم باید بگویم آثار در شهرستان‌ها هم اکران خواهند شد.

روح‌الامین طراح پوستر هم بیان کرد: من معمولاً درباره کارهایم صحبت نمی‌کنم چون هم کلامش را ندارم و هم به نظرم اثر خودش باید حرف بزند. من به عنوان کسی که در معرض یک سفارش طراحی پوستر قرار می‌گیرم پیش از هرچیزی باید به نگاه مخاطبان و فعالان این عرصه فکر کنم البته تجربه‌های متعددی در جشنواره‌ها داشتم ولی به اینجا به عنوان یک جشنواره مینی‌مال توجه کردم این موضوع یک دستور کار به هنرمند می‌دهد تا به شکل آوانگارد به اقلام گرافیکی نگاه کند. از سوی در اثنای طراحی این پوستر نمی‌توانستیم از کلمه صد عبور کنیم چون این کلمه بیش از هرچیزی خودنمایی می‌کرد و من هم سعی کردم به آن توجه کنم.

در ادامه جعفریان درباره دوسالانه بودن جشنواره بیان کرد: ما در تدارک سالانه کردن جشنواره نیستیم و تلاش می‌کنیم روال مستمر جشنواره حفظ شود. ما در سازمان سینمایی سوره مرکز تولیدات فیلم کوتاه داریم که یک مسیر تولیدی خاص خود را دارد، در مراکز استانی حوزه هنری هم ارتباطاتی وجود دارد که بچه‌ها می‌توانند به دفاتر هنرهای تصویری مراجعه و طرح‌های خود را ارایه کنند. جنس تولیدات فیلم «۱۰۰» حمایت ویژه‌ای نمی‌خواهد و اصل همان ایده خلاقانه است اما می‌توانیم روی فیلم بعدی فیلمسازان برگزیده سرمایه‌گذاری کنیم.

منصوری هم در پاسخ به پرسشی درباره سفارشی بودن آثار این جشنواره عنوان کرد: خیلی از فیلم‌های بزرگ تاریخ سینما به سفارش جایی ساخته شده‌اند حتی پنتاگون سفارش ساخت فیلم می‌دهد این اما لزوماً به آن معنا نیست که اثری که به سفارش ساخته می‌شود، عاری از هنر است حتی می‌توانیم درباره خیلی از آثار بزرگان سینمای ایران هم صحبت کنیم که آنها هم سفارشی ساخته شده‌اند اما ما برای حضور در این جشنواره سفارش نداده‌ایم ما فقط موضوع پیشنهادتی را در فراخوان آورده‌ایم و اگر کسی خارج از این محورها هم اثری ارسال کند، استقبال می‌کنیم. پس دست هیچکس برای فیلمسازی بسته نشده است.

دبیر این رویداد با اشاره به شعار این جشنواره که «ایران عزیز» است مطرح کرد: همه ما با نگاه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی روی شعار جشنواره وحدت داریم. ما برای دیده شدن آثار در حال رایزنی هستیم اعضای شورای سیاست‌گذاری هر کدام کمک‌هایی خواهند کرد، تلویزیون پای کار خواهد آمد و… در طول این دوره‌ها آثار برتر این جشنواره در فضای مجازی مورد استقبال قرار گرفته اما فضای مجازی آن زمان کجا و حالا کجا پس تلاش می‌کنیم آثار به خوبی دیده شود.

منصوری در پایان بیان کرد: جلسات ما در تابستان برگزار و شعار «ایران عزیز» همان زمان انتخاب شد که پیشنهاد آقای شهیدی فر هم بود پس این انتخاب به دلیل اتفاقات اخیر نیست.