به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، سیزدهمین دوره جشنواره فیلم «۱۰۰» پس از ۴ سال وقفه به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا با برگزاری نشست خبری و رونمایی از پوستر جشنواره وارد فاز اجرایی شد. پوستر این دوره از جشنواره «۱۰۰» را محمد روح‌الامین طراحی کرده است.

همچنین متن کامل فراخوان جشنواره منتشر شد.

یوسف منصوری دبیر این رویداد در بخشی از پیام خود برای شروع کار اجرایی جشنواره سیزدهم نوشته است: «فیلمسازان هنرمند ایرانی! ایجاز و خلاقیت هنری بی انتهایتان را به خدمت بگیرید تا جشنواره‌ای به پا شود از تصاویری شاد و امیدبخش از «ایران عزیزِ» ما در ابعاد گوناگون، با قالب‌های گوناگون و از نگاه‌های گوناگون که حداکثر تا ۱۰۰ ثانیه و با موضوعات اعلام شده، جان تماشاگران را جلا دهد.»

بخش‌های سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «۱۰۰»

فیلمسازان و علاقه‌مندان به حضور در این دوره از جشنواره فیلم «۱۰۰» می‌توانند در سه بخش مسابقه ملی، مسابقه بین‌المللی و بخش مخاطب کودک و نوجوان آثار خود را ارائه کنند.

بخش مسابقه ملی:

ارسال آثار در این بخش باید در یکی از قالب‌های مستند، داستانی و یا پویانمایی و با رویکرد «ایران عزیز» و حداکثر تا ۱۰۰ ثانیه (با احتساب تیتراژ) باشد.

موضوعات این بخش با رویکرد «ایران عزیز» عبارتند از:

پیشرفت، اخلاق، زیبایی‌ها، اقتصاد و ثروت ملی، امید، خانواده، میهن‌دوستی، عدالت و آزادی.

بخش مسابقه بین‌المللی:

ارسال آثار در این بخش باید در یکی از قالب‌های مستند، داستانی و یا پویانمایی و با رویکرد فیلم‌های اخلاق‌محور و حداکثر تا ۱۰۰ ثانیه (با احتساب تیتراژ) باشد.

نکته: هر اثر از هنرمندان ایرانی صرفاً می‌تواند در یکی از بخش‌های مسابقه ملی یا مسابقه بین‌الملل شرکت کند. هنرمندان غیرایرانی صرفاً در بخش بین‌الملل مجاز به ارائه اثر هستند.

بخش مخاطب کودک و نوجوان:

این بخش ویژه آثار تا ۱۰۰ ثانیه‌ای با مخاطب کودک و نوجوان است. ارسال اثر در این بخش از نظر فرم و ساختار محدودیتی ندارد و شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را با هر قالب دلخواهی در محدوده ۱۰۰ ثانیه ارسال کنند. نکته حائز اهمیت در این بخش که فیلمساز را مجاز می‌سازد تا علاوه بر سه قالب مستند، داستانی و پویانمایی از هر قالب تصویری دیگری که مناسب انتقال مضمونش می‌داند استفاده کند آن است که آثار در این بخش حتماً باید برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته شود.

آثار ویژه این بخش اگر در هر کدام از سه قالب مستند، داستانی و پویانمایی ساخته شده باشند، علاوه بر بخش کودک و نوجوان، در یکی از بخش‌های مسابقه ملی یا بین‌الملل هم به انتخاب صاحب اثر شرکت داده خواهند شد.

جوایز سیزدهمین جشنواره فیلم «۱۰۰»

جوایز بخش مسابقه ملی:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به بهترین فیلم مستند

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به بهترین فیلم داستانی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به بهترین فیلم پویانمایی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به اثر دوم برگزیده فیلم مستند

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به اثر دوم برگزیده فیلم داستانی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به اثر دوم برگزیده فیلم پویانمایی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به اثر سوم برگزیده فیلم مستند

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به اثر سوم برگزیده فیلم داستانی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به اثر سوم برگزیده فیلم پویانمایی

جوایز بخش بین‌الملل:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۲,۰۰۰ یورو، به بهترین اثر فیلم مستند

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۲,۰۰۰ یورو، به بهترین اثر فیلم داستانی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۲,۰۰۰ یورو، به بهترین اثر فیلم پویانمایی

جوایز بخش مخاطب کودک و نوجوان:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به سه اثر برگزیده.

جایزه ویژه دبیر جشنواره فیلم «۱۰۰»:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، جایزه نقدی به اثر برگزیده توسط دبیر جشنواره.

جایزه ویژه نوآوری هنری یا دستاورد فنی:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال، جایزه نقدی به فیلمی با دستاورد شاخص.

مهلت ارسال آثار:

آخرین مهلت ارسال آثار به سیزدهمین دوره جشنواره فیلم «۱۰۰» تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ خواهد بود. ثبت‌نام و بارگذاری آثار در جشنواره، فقط از طریق سایت جشنواره به آدرس www.۱۰۰fest.com (http://www.۱۰۰fest.com/) امکان‌پذیر است. همچنین علاقمندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند برای اطلاع از مقررات جشنواره به نسخه پی دی اف فراخوان در سایت جشنواره مراجعه کنند.